Alianza Lima enfrentará a Universitario tras su participación en Mundial de Clubes de vóley: programación del partidazo por Liga Peruana

Alianza Lima enfrentará a Universitario tras su participación en Mundial de Clubes de vóley 2025.

Alianza Lima cerró su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 el pasado jueves 11 de diciembre. Las dirigidas por Facundo Morando fueron de menos a más en el máximo certamen de la FIVB y se despidieron dándole pelea a uno de los finalistas de la presente edición, Savino Del Bene Scandicci.

Las ‘blanquiazules’, de inmediato, regresaron a la capital peruana para preparar su próximo partido en la Liga Peruana de Vóley, en el cual tendrán como rival a Universitario de Deportes. Un gran reto para ratificar lo mostrado en el certamen internacional, donde estuvo muy cerca de clasificar a semifinales.

El cuadro ‘íntimo’ consiguió un triunfo histórico en el Mundial, venciendo 3-1 a Zhetysu VC de Kazajistán. Pero, la derrota previa ante Osasco São Cristóvão Saúde le costó muy caro, ya que tenía que ganarle al subcampeón de Europa, Scandicci, en la jornada final para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Con la experiencia en el torneo más importante a nivel de equipos en este deporte, las ‘victorianas’ regresan renovadas al Perú con el objetivo de mantener su invicto en las primeras ocho fechas y coronarse ganadoras de la primera fase de la Liga Nacional.

El cuadro peruano cayó 23-25 y quedó eliminado del certamen. (Video: Latina)

Alianza Lima vs Universitario: programación del partido por fecha 9

Para ello, las ‘blanquiazules’ deberán vencer a las ‘cremas’ durante la novena jornada. Este compromiso está programado para el próximo domingo 21 de diciembre a las 17:00 horas (horario peruano) y se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, que se ubica en el distrito de Villa El Salvador y ya está disponible luego de la realización de los Juegos Bolivarianos.

¿Cómo se jugará la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

Partido por el primer lugar de la Liga Peruana de Vóley

El contexto de ambas escuadras le da un plus el partido por la fecha 9. Y es que si Universitario supera a Circolo Sportivo Italiano este domingo 14 de diciembre, sumará 22 puntos y se pondrá a dos de Alianza Lima. Eso sí, tiene que ganar 3-0 o 3-1 a la escuadra de Pueblo Libre para que se lleve las tres unidades.

Es decir, la ‘U’ llegará a la siguiente jornada con la posibilidad de pasar a las ‘blanquiazules’ en la tabla de posiciones del campeonato. Esto lo saben muy bien en La Victoria, por lo que saldrán al campo de juego con el objetivo de llevarse el triunfo y mantener su ubicaciónen la primera fase.

Tabla de posiciones al inicio de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley

¿Cómo llega Universitario?

Mientras que Alianza se preparaba y posteriormente competía en el Mundial de Clubes de Vóley, Universitario se reponía de la dura derrota sufrida a manos de la Universidad San Martín (3-2). A partir de ese tropiezo, las ‘pumas’ no dejaron de ganar en la Liga Peruana de Vóley.

La escuadra de Paco Hervás aplastó 3-0 al recién ascendido, Kazoku No Perú. Después, hizo lo propio ante Olva Latino (3-0). Y Finalmente, repitió el mismo marcador ante Rebaza Acosta (3-0). Eso sí, estas tres escuadras en mención se encuentran entre las últimas posiciones del campeonato.

Lo cierto es que la ‘U’ ha mostrado mejoras en su funcionamiento, a partir de encontrar un sexteto titular base. Aunque la nueva incorporación de la armadora estadounidense Seleisa Elisaia ha sorprendido, pues al poco tiempo de su llega, protagonizó conexiones valiosas con su compatriota Cat Flood y la central brasileña Mara Leao.