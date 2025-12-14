Perú Deportes

Alianza Lima enfrentará a Universitario tras su participación en Mundial de Clubes de vóley: programación del partidazo por Liga Peruana

Las ‘blanquiazules’ se medirán con las ‘cremas’ en la fecha 9 de la primera fase del torneo nacional. Será un enfrentamiento directo por el primer lugar de la tabla

Guardar
Alianza Lima enfrentará a Universitario
Alianza Lima enfrentará a Universitario tras su participación en Mundial de Clubes de vóley 2025.

Alianza Lima cerró su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 el pasado jueves 11 de diciembre. Las dirigidas por Facundo Morando fueron de menos a más en el máximo certamen de la FIVB y se despidieron dándole pelea a uno de los finalistas de la presente edición, Savino Del Bene Scandicci.

Las ‘blanquiazules’, de inmediato, regresaron a la capital peruana para preparar su próximo partido en la Liga Peruana de Vóley, en el cual tendrán como rival a Universitario de Deportes. Un gran reto para ratificar lo mostrado en el certamen internacional, donde estuvo muy cerca de clasificar a semifinales.

El cuadro ‘íntimo’ consiguió un triunfo histórico en el Mundial, venciendo 3-1 a Zhetysu VC de Kazajistán. Pero, la derrota previa ante Osasco São Cristóvão Saúde le costó muy caro, ya que tenía que ganarle al subcampeón de Europa, Scandicci, en la jornada final para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Con la experiencia en el torneo más importante a nivel de equipos en este deporte, las ‘victorianas’ regresan renovadas al Perú con el objetivo de mantener su invicto en las primeras ocho fechas y coronarse ganadoras de la primera fase de la Liga Nacional.

El cuadro peruano cayó 23-25 y quedó eliminado del certamen. (Video: Latina)

Alianza Lima vs Universitario: programación del partido por fecha 9

Para ello, las ‘blanquiazules’ deberán vencer a las ‘cremas’ durante la novena jornada. Este compromiso está programado para el próximo domingo 21 de diciembre a las 17:00 horas (horario peruano) y se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, que se ubica en el distrito de Villa El Salvador y ya está disponible luego de la realización de los Juegos Bolivarianos.

¿Cómo se jugará la fecha
¿Cómo se jugará la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

Partido por el primer lugar de la Liga Peruana de Vóley

El contexto de ambas escuadras le da un plus el partido por la fecha 9. Y es que si Universitario supera a Circolo Sportivo Italiano este domingo 14 de diciembre, sumará 22 puntos y se pondrá a dos de Alianza Lima. Eso sí, tiene que ganar 3-0 o 3-1 a la escuadra de Pueblo Libre para que se lleve las tres unidades.

Es decir, la ‘U’ llegará a la siguiente jornada con la posibilidad de pasar a las ‘blanquiazules’ en la tabla de posiciones del campeonato. Esto lo saben muy bien en La Victoria, por lo que saldrán al campo de juego con el objetivo de llevarse el triunfo y mantener su ubicaciónen la primera fase.

Tabla de posiciones al inicio
Tabla de posiciones al inicio de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley

¿Cómo llega Universitario?

Mientras que Alianza se preparaba y posteriormente competía en el Mundial de Clubes de Vóley, Universitario se reponía de la dura derrota sufrida a manos de la Universidad San Martín (3-2). A partir de ese tropiezo, las ‘pumas’ no dejaron de ganar en la Liga Peruana de Vóley.

La escuadra de Paco Hervás aplastó 3-0 al recién ascendido, Kazoku No Perú. Después, hizo lo propio ante Olva Latino (3-0). Y Finalmente, repitió el mismo marcador ante Rebaza Acosta (3-0). Eso sí, estas tres escuadras en mención se encuentran entre las últimas posiciones del campeonato.

Lo cierto es que la ‘U’ ha mostrado mejoras en su funcionamiento, a partir de encontrar un sexteto titular base. Aunque la nueva incorporación de la armadora estadounidense Seleisa Elisaia ha sorprendido, pues al poco tiempo de su llega, protagonizó conexiones valiosas con su compatriota Cat Flood y la central brasileña Mara Leao.

Temas Relacionados

Alianza Lima vóleyUniversitario vóleyLiga Peruana de vóleyMundial de Clubes de vóleyperu-deportes

Últimas Noticias

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC: partido en el Inca Garcilaso de la Vega por final vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘rimenses’ llevan una ventaja mínima y deberán cuidarla por un tramo largo de contienda en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cualquier revés contra los ‘dorados’ supondría una caída inminente

A qué hora juega Sporting

Resultados de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Una nueva jornada comenzó este sábado 13 de diciembre, la cual tendrá como mejor enfrentamiento el Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes

Resultados de la fecha 8

Sisy Quiroz arremetió en contra de Universitario por la logística en partido por final de Liga Femenina 2025: “Atravesamos situaciones de peligro”

La Jefa de Divisiones Femeninas de Alianza Lima lamentó la manera en cómo las autoridades locales prepararon la revancha, en el complejo VIDU. “Vivir una final prácticamente a escondidas frena el desarrollo del fútbol”, externó

Sisy Quiroz arremetió en contra

DT de Alianza Lima Femenino criticó a Universitario por mudar la sede de la final: “No dignifica a sus jugadoras”

En su segunda temporada al mando del cuadro femenil de la institución ‘íntima’, el estratega chileno ha liderado al club hacia su segundo bicampeonato en un lapso de cinco años

DT de Alianza Lima Femenino

Bolivia cambia de idea: anuncia lista de convocados con legionarios y seleccionados oficiales para encarar amistoso contra Perú en Chincha

A pesar de que el partido carece de oficialidad dentro de la FPF, los ‘altiplánicos’ llegan con su mejor arsenal, exceptuando a Miguel Terceros y Enzo Monteiro. Dejaron atrás la opción de presentarse con plantel netamente doméstico

Bolivia cambia de idea: anuncia
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
“IT: Bienvenidos a Derry” llega

“IT: Bienvenidos a Derry” llega a su fin: fecha y horario de estreno del capítulo 8

Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía

“Zootopia 2″ bate récords de taquilla a nivel mundial: ya superó los mil millones de dólares en recaudación

Murió Mary Magdalene, la influencer adicta a las cirugías extremas, tras caer de un edificio en Tailandia

INFOBAE AMÉRICA

Conmoción en Estados Unidos: una

Conmoción en Estados Unidos: una mujer sufrió quemaduras severas tras una agresión química en la vía pública

El cometa interestelar 3I/ATLAS reveló un resplandor verde inesperado

Cómo se vive la Navidad en Argentina: decoración, rituales, cenas frías y fuegos artificiales en pleno verano

Las Siete Cumbres, el desafío extremo que divide a los montañistas del mundo

Incautaron un iPhone oculto en un termo que intentaron entregar a la pareja del narco Sebastián Marset en una cárcel militar de Paraguay