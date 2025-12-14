“Hernán Barcos no merecía que lo boten de Alianza Lima”, la dura descarga de Salomón Lerner y su revelación sobre las indisciplinas en el club

El exmiembro del Fondo Blanquiazul habló de la partida del 'Pirata' y de los inconvenientes en la entidad 'íntima'. (Video: Exitosa Deportes)

La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima sigue generando mucha repercusión. De hecho, los hinchas ‘aliancistas’ han tratado de mostrarle todo su cariño en cada evento posible, a la espera de conocer dónde jugará en 2026. En ese sentido, Salomón Lerner hizo una dura descarga y sorprendió con revelaciones sobre las indisciplinas en el club.

“Había una forma que uno entendía a veces: la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo aliancista era que Barcos no tenía que salir de Alianza como ha salido, lamentablemente”, fueron sus primeras palabras en ‘Exitosa Deportes’.

El exmiembro del Fondo Blanquiazul manifestó que, a pesar de ciertos momentos difíciles dentro del grupo, el ‘Pirata’ es un futbolista que se comprometió con la institución a lo largo de cinco temporadas. “Barcos puede tener muchos defectos, puede tener algunos aspectos en donde el compañerismo frente a otros jugadores no ha sido lo mejor; pero ha sido un hombre que cinco años vino para Alianza, luchó por Alianza y no era la forma como debía salir, no con las primeras planas de muchos diarios o con muchas expresiones: lo botaron a Barcos”, subrayó.

Hernán Barcos consiguió el bicampeonato nacional con Alianza Lima en 2021 y 2022. - créditos: Difusión

Para el socio de Alianza Lima, la institución cometió un error en la manera de gestionar su desvinculación: “Yo creo que Alianza no tenía el derecho y Barcos no tenía el merecimiento de que lo boten de Alianza. Debería irse en la mejor forma, con las mejores despedidas, con la mejor posibilidad que más adelante sea un gestor administrativo deportivo del club”, expresó.

Salomón Lerner sobre decisión de Franco Navarro por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

Salomón Lerner abordó la posición del director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, en torno a la determinación de separar a Hernán Barcos del primer equipo. “Es una decisión deportiva, como lo ha dicho Franco, y que indudablemente se veía venir. En este momento tenemos un ‘9’ que hoy día ya tiene 41 para 42 años, que es Paolo, y había la necesidad de tener un joven que realmente sea el reemplazo. Quizá esto estaba planeado hace unos años atrás cuando Pablo Sabbag estaba preparándose para ser el sucesor de Barcos”, explicó.

El empresario analizó el contexto actual del club y las proyecciones en la conformación de su plantel. “Luego llegó Paolo y entonces tuvimos un cuello de botella que debía ser superado en una forma u otra forma. La forma cómo se decidió es que Paolo continúe en 2026 y se traiga una figura más joven como un ‘9’ de Alianza. Eso es lo que estamos esperando todos, que tenga la talla para tener un rendimiento acorde a lo que el equipo necesita”, concluyó.

Este panorama revela una estrategia de recambio en la ofensiva de Alianza Lima, que con la permanencia de Paolo Guerrero, los altos mandos buscan sumar un elemento más que sería el argentino Federico Girotti.

El directo 'blanquiazul' señaló que todo se trata de un tema deportivo y no emocional. (L1MAX)

Salomón Lerner sobre las indisciplinas en Alianza Lima

Por otro lado, Salomón Lerner hizo referencia a la convivencia dentro del club y las situaciones extrafutbolísticas que pudieron influir en el ambiente de trabajo. “Lamentablemente ha habido algunas indisciplinas, creo que no se llegaron a arreglar a tiempo, han perjudicado la armonía, lo interno, lo mismo íntimo de Alianza”, admitió.

Lerner profundizó en la relevancia de la gestión de grupo y la necesidad de abordar aspectos fuera del campo de juego. “Eso creo que superándose con una buena dirección, de no solamente un buen entrenador, sino de un equipo que haga lo que se llama hoy el coaching deportivo, la psicología. Todo eso que debe trabajar en forma armoniosa para que no se presenten estas actividades, que parece que sí han habido en los últimos meses”, concluyó.

El periodista Michael Succar confesó la razón por la que el 'Pirata' deja el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Mano a Mano)