Franco Navarro ofrece las razones de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No hay decisiones emocionales, sino deportivas”

Franco Navarro abordó la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima. - Crédito: EFE / Difusión

Hernán Barcos ha quedado afuera de Alianza Lima. El recorte definitivo ha surgido por una postura institucional. A pesar de su importante producción goleadora en la temporada, se decidió apartarlo del plantel por cuestiones deportivas, haciendo un claro énfasis a su avanzada edad (41), lo que supondría un problema en el esquema.

Con ese argumento ha salido al frente Franco Navarro en diálogo con la señal L1 MAX para explicar la salida del ‘Pirata’, quien dirá adiós a Matute no bien acabe la disputa de los play-offs por el boleto a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

Hernán Barcos deja, contra su voluntad, Alianza Lima después de cinco años. - Crédito: Composición Infobae

"Ayer tuvimos una reunión con Hernán a pedido expresamente de él hace un tiempo, porque él quería tener un panorama más claro en relación a su futuro deportivo en la institución. Tuvimos la reunión y le expresamos que él no estaba en los planes para el 2026“, partió diciendo.

“Es una decisión que nos duele, que nos toca, que es difícil, de las más difíciles que me ha tocado tomar en este tiempo que estoy en Alianza Lima, pero son decisiones que uno tiene que hacerlas porque estoy en un puesto en el que tengo que tomar decisiones no con el corazón, sino deportivas. No hay decisiones emocionales, sino deportivas”, continuó el Gerente Deportivo.

El directo 'blanquiazul' señaló que todo se trata de un tema deportivo y no emocional. (L1MAX)

“Después me van a reclamar con el pasar del tiempo, cómo no pensé en el futuro del club dejando a dos jugadores que tienen ya una edad avanzada. A esta altura es raro tener a dos jugadores como Hernán y Paolo, que tengan el nivel que tienen, es difícil pero tengo que pensar en el futuro del equipo”, cerró Navarro.

Resuelta esa cuestión, que llevó entrampada más de dos semanas, lo que toca en el área deportiva de Alianza Lima es centrar toda su atención y fuerza en la búsqueda de un delantero joven y a plenitud que ocupe el sitial dejado por Barcos.

Hernán Barcos, de no mediar inconvenientes, cierra la temporada 2025 con 14 goles. - Crédito: EFE