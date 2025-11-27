Perú Deportes

Franco Navarro ofrece las razones de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No hay decisiones emocionales, sino deportivas”

El Gerente Deportivo salió al frente para abordar la irreparable marcha del emblemático delantero, que con 41 años aún seguía goleando en distintos planos. “Tengo que pensar en el futuro del equipo”, dijo

Guardar
Franco Navarro abordó la salida
Franco Navarro abordó la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima. - Crédito: EFE / Difusión

Hernán Barcos ha quedado afuera de Alianza Lima. El recorte definitivo ha surgido por una postura institucional. A pesar de su importante producción goleadora en la temporada, se decidió apartarlo del plantel por cuestiones deportivas, haciendo un claro énfasis a su avanzada edad (41), lo que supondría un problema en el esquema.

Con ese argumento ha salido al frente Franco Navarro en diálogo con la señal L1 MAX para explicar la salida del ‘Pirata’, quien dirá adiós a Matute no bien acabe la disputa de los play-offs por el boleto a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

Hernán Barcos deja, contra su
Hernán Barcos deja, contra su voluntad, Alianza Lima después de cinco años. - Crédito: Composición Infobae

"Ayer tuvimos una reunión con Hernán a pedido expresamente de él hace un tiempo, porque él quería tener un panorama más claro en relación a su futuro deportivo en la institución. Tuvimos la reunión y le expresamos que él no estaba en los planes para el 2026“, partió diciendo.

Es una decisión que nos duele, que nos toca, que es difícil, de las más difíciles que me ha tocado tomar en este tiempo que estoy en Alianza Lima, pero son decisiones que uno tiene que hacerlas porque estoy en un puesto en el que tengo que tomar decisiones no con el corazón, sino deportivas. No hay decisiones emocionales, sino deportivas”, continuó el Gerente Deportivo.

El directo 'blanquiazul' señaló que todo se trata de un tema deportivo y no emocional. (L1MAX)

Después me van a reclamar con el pasar del tiempo, cómo no pensé en el futuro del club dejando a dos jugadores que tienen ya una edad avanzada. A esta altura es raro tener a dos jugadores como Hernán y Paolo, que tengan el nivel que tienen, es difícil pero tengo que pensar en el futuro del equipo”, cerró Navarro.

Resuelta esa cuestión, que llevó entrampada más de dos semanas, lo que toca en el área deportiva de Alianza Lima es centrar toda su atención y fuerza en la búsqueda de un delantero joven y a plenitud que ocupe el sitial dejado por Barcos.

Hernán Barcos, de no mediar
Hernán Barcos, de no mediar inconvenientes, cierra la temporada 2025 con 14 goles. - Crédito: EFE

Temas Relacionados

Hernán BarcosAlianza LimaFranco NavarroLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Vamos Peerless respondió a la FPV y la acusó de faltar a la verdad: “No reconoce su grave responsabilidad”

El club tetracampeón masculino volvió a pronunciarse y cuestionó la versión de la Federación, exigiendo el reconocimiento de deudas pendientes y mayor transparencia en la gestión del torneo

Vamos Peerless respondió a la

Resultados de cuartos de final de la Liga Nacional de Vóley Masculino 2025: así van los partidos de la fase decisiva

Los ocho mejores equipos de la primera ronda se miden por acceder a las semifinales de la competencia. Revisa la programación y el marcador de cada encuentro en el Coliseo Miguel Grau del Callao

Resultados de cuartos de final

Jefferson Farfán lanzó emotiva respuesta a Gustavo Costas por elegirlo como el mejor jugador que dirigió: “Gracias padre”

El técnico de Racing Club elogió a la ‘Foquita’ y resaltó su calidad como jugador: “Es de otro planeta”, aseguró en una reciente entrevista con ESPN

Jefferson Farfán lanzó emotiva respuesta

Gustavo Costas señaló que Jefferson Farfán es el mejor jugador que dirigió: “Es de otro planeta, pensaba que era Maradona con 18 años”

El técnico argentino compartió con la ‘Foquita’ en Alianza Lima, y destacó las cualidades y personalidad del futbolista peruano

Gustavo Costas señaló que Jefferson

Perú vs Conmebol: partido de leyendas por la final de la Copa Libertadores 2025

El máximo ente del fútbol sudamericano pactó un duelo amistoso frente exseleccionados nacionales como Héctor Chumpitaz, Óscar Ibáñez, ‘Cuto’ Guadalupe, entre otros

Perú vs Conmebol: partido de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Los temas pendientes que deberá

Los temas pendientes que deberá resolver el Congreso: inhabilitación a Delia Espinoza, ampliación del Reinfo y otros

Carlos Torres Caro cuenta qué pasó antes de su expulsión del Pleno y la razón por la que asumió la defensa de Pedro Castillo

Comisión Permanente inhabilita a Delia Espinoza: la fiscal revela los abusos que habría sufrido en el proceso

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión: así reaccionan simpatizantes y opositores ante sentencia de expresidente

Congreso debatirá el 3 de diciembre la inhabilitación de Delia Espinoza, Pedro Castillo y Betssy Chávez

ENTRETENIMIENTO

¿Cómo ver los primeros capítulos

¿Cómo ver los primeros capítulos de ‘Stranger Things 5′ en Perú y cuándo se estrenarán los próximos episodios?

Se inició el rodaje de ‘Perro de Prensa’: una mirada feroz al periodismo peruano de los años 80 y 90

Melissa Klug y Jesús Barco aparecen juntos en televisión: “No lo he disculpado”

Susy Díaz y Los Toribianitos juntos por Navidad: fecha y lugar de la Feria Panetón

Lita Pezo confesó su curioso consuelo tras perder en Viña del Mar: “Me comí una salchipapa”

DEPORTES

Vamos Peerless respondió a la

Vamos Peerless respondió a la FPV y la acusó de faltar a la verdad: “No reconoce su grave responsabilidad”

Resultados de cuartos de final de la Liga Nacional de Vóley Masculino 2025: así van los partidos de la fase decisiva

Jefferson Farfán lanzó emotiva respuesta a Gustavo Costas por elegirlo como el mejor jugador que dirigió: “Gracias padre”

Gustavo Costas señaló que Jefferson Farfán es el mejor jugador que dirigió: “Es de otro planeta, pensaba que era Maradona con 18 años”

Perú vs Conmebol: partido de leyendas por la final de la Copa Libertadores 2025