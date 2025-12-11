Alianza Lima rechazó jugar contra Universitario en VIDU la final vuelta por la Liga Femenina 2025: “Es negligente”

Alianza Lima rechazó jugar contra Universitario en VIDU por la final por la Liga Femenina 2025

Falta poco para conocer al campeón de la Liga Femenina 2025. Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán para definir el título nacional este sábado 13 de diciembre, donde las ‘leonas’ serán dueñas de casa. El clásico tomó un ambiente polémico luego de conocerse la sede del crucial cotejo.

La ‘U’ determinó que recibirá a las ‘blanquiazules’ en VIDU (Villa Deportiva de Universitario), complejo deportivo de sus divisiones menores y primer equipo que se ubica en Lurín, colindante a Campo Mar. Y eso generó malestar a las victorianas debido a que esa sede fue sancionada por irregularidades que se presentaron en la primera final del Torneo Clausura 2025, el pasado domingo 9 de noviembre.

Mendiante un comunicado, las ‘grones’ rechazaron de que se dispute el partido que terminará en ese recinto y resaltó el castigo querecibió por parte Comisión Disciplinaria de la FPF, donde no se jugará ningún choque en ese complejo.

“El Club Alianza Lima expresa su absoluto rechazo a la programación del cotejo de vuelta de la Final de la Liga Femenina en VIDU, recinto colindante a Campo Mar, instalación recientemente sancionada por la Comisión de Disciplina (confirmado por el Tribunal de Apelaciones) por los serios y vergonzosos hechos ocurridos en el partido anterior entre nuestro club y Universidad de Deportes”, se lee en el oficio publicado por los ‘íntimos’ en sus redes sociales.

Comunicado de Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2025

Además, Alianza fue enfático en mencionar que jugar en VIDU podría poner en riesgo a sus jugadoras y también precisó que no hay las garantías necesarias.

“Es negligente que se opte nuevamente por un espacio que ya demostró no cumplir con las condiciones mínimas de seguridad ni con los protocolos que exige un cotejo de esta envergadura, considerando además el antecedente inmediato de hace unas semanas que incluso derivó en acciones legales emprendidas por nuestra institución. Es además de lamentar que el equipo rival no brinde mayor soporte ni importancia al recinto donde se llevará a cabo una final”, añadió.

Universitario recibirá a Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2025

¿Cómo quedó la primera final de la Liga Femenina 2025?

La destacada actuación de Alianza Lima en el encuentro de ida de la final de la Liga Femenina 2025 la posiciona con una clara ventaja de cara al título nacional después de superar por 3-1 a Universitario de Deportes en el estadio de Matute el domingo 7 de diciembre. El marcador se abrió cuando Silvani Silva Oliveira disparó desde fuera del área y anotó el primer tanto. Poco después, Sandy Dorador sumó el segundo gol tras capturar un balón en el área; la jugadora dedicó su celebración a Hernán Barcos. Ya en la segunda mitad, Grace Cagnina amplió la diferencia, consolidando la superioridad de las blanquiazules.

El cuadro visitante descontó por intermedio de Catalina Usme, quien ejecutó con éxito un penal y recortó la distancia. El clásico también se vio marcado por un enfrentamiento entre jugadoras: un altercado terminó con la expulsión de Sandy Dorador y Fabiola Herrera, quedando ambas fuera del partido. Aunque ambas futbolistas protestaron la decisión arbitral, finalmente dejaron a sus equipos sin piezas clave para la segunda final.

Con este resultado, Alianza Lima parte en inmejorable posición de cara al duelo decisivo, aunque deberá afrontar la baja de Dorador. Mientras tanto, Universitario tiene la obligación de remontar la desventaja como local si aspira a conquistar el campeonato.

La defensora aliancista sentenció el partido de ida en Matute. (Video: Movistar Deportes)