Alianza Lima vs Savino Del Bene EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Horarios de Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci

Este compromiso iniciará a las 15:00 horas de Perú, a las 17:00 horas de Brasil y a las 21:00 horas de Italia. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Estados Unidos (Miami), Ecuador y Colombia; a las 16:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 17:00 horas de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.