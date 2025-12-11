Alianza Lima vs Savino Del Bene EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima venció 3-1 a Zhetysu VC en la fecha 2 y sumó su primer triunfo en la historia del Mundial de Clubes de Vóley. Como si fuera poco, la escuadra de Facundo Morando quedó con vida en la última jornada y cuenta con posibilidades de clasificar a las semifinales del torneo.
Escenario A – Ideal
Escenario B – Intermedio
Escenario C – Al límite
Alianza Lima escribió una página histórica este miércoles 10 de diciembre en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 y una de las figuras de la jornada fue Clarivett Yllescas. La central ‘blanquiazul’, quien recientemente regresó a las canchas tras superar una complicada lesión, destacó no solo el valor del triunfo ante el campeón asiático, sino también la fortaleza mental del plantel para recuperarse del duro debut ante Osasco São Cristóvão Saúde.
La histórica victoria de Alianza Lima sobre Zhetysu VC en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 no solo devolvió la confianza al plantel, sino que también despertó un firme mensaje de la jefa del equipo, Cenaida Uribe. La exseleccionada nacional salió al frente para responder a las críticas recibidas tras el duro debut ante Osasco São Cristóvão Saúde y valoró el enorme esfuerzo que significa competir en un torneo de élite mundial.
Alianza Lima consiguió este miércoles 10 de diciembre una victoria histórica en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 tras superar por 3-1 al campeón asiático, Zhetysu VC. El triunfo no solo permitió a las íntimas recuperar terreno en el Grupo A, sino que también marcó un hito para el voleibol peruano, al convertirse en el primer equipo del país en ganar un partido en este certamen de élite.
¡Día de partido! Alianza Lima chocará hoy, jueves 11 de diciembre, ante Savino Del Bene Scandicci en el marco de la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Este histórico compromiso comenzará a las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu, situado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.
Alianza Lima es el vigente bicampeón de la Liga Peruana de Vóley, pero no lo pudo demostrar en su estreno en el Mundial de Clubes. Las ‘blanquiazules’ se vieron superadas por Osasco São Cristóvão, el cual no le dio opción de llegar a los 20 puntos en ningún set. Los parciales terminaron así: 14-25, 17-25 y 18-25.
Después, en la segunda fecha, las ‘íntimas’ consiguieron su primera victoria en toda la historia del torneo. Pese a comenzar perdiendo en el primer juego, le dieron vuelta al marcador a Zhetysu VC de Kazajistán (26-24, 21-25, 23-25 y 24-26). Así llegaron a la última jornada con chances de clasificar a las semifinales.
Scandicci es uno de los favoritos para ganar esta edición del máximo certamen de la FIVB. Viene de ser subcampeón de Europa y lo demostró en su debut, venciendo 3-0 a Zhetysu VC de Kazajistán con los siguientes marcadores: 25-22, 25-21 y 25-20.
El cuadro italiano cuenta con grandes elementos en su plantilla, pero sin duda alguna su máxima estrella es la opuesta Ekaterina Antropova. Otros de los elementos de nivel de selección son la líbero dominicana, Brenda Castillo y la armadora serbia, Maja Ognjenović.
Este compromiso iniciará a las 15:00 horas de Perú, a las 17:00 horas de Brasil y a las 21:00 horas de Italia. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Estados Unidos (Miami), Ecuador y Colombia; a las 16:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 17:00 horas de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.
Latina Televisión emitirá en directo el partido entre Alianza Lima y Savino del Bene Scandicci por la segunda jornada del Mundial de Clubes de vóley 2025, mediante su señal abierta (canal 2), sitio web y aplicación.
En Brasil, sede del campeonato, la transmisión estará a cargo de SporTV 2, y el partido también podrá visualizarse vía streaming en la plataforma VBTV.
Infobae Perú ofrecerá una cobertura en tiempo real del encuentro, con información, análisis y resultados sobre la participación de Alianza, accesible en su portal web.