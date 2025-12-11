Perú Deportes

Alianza Lima vs Savino Del Bene EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Las dirigidas por Facundo Morando van por la hazaña ante el vigente subcampeón de Europa. Están obligadas a ganar para clasificar a semifinales. Sigue todas las incidencias

Guardar
16:27 hsHoy

Alianza Lima enfrentará hoy a Antropova: la voleibolista de 2 metros que deberá bloquear para clasificar a semis del Mundial de Clubes

Las ‘blanquiazules’ necesitan vencer a Savino Del Bene Scandicci para avanzar de ronda como segundo del Grupo A del certamen FIVB

Alianza Lima enfrentará hoy a
Alianza Lima enfrentará hoy a Ekaterina Antropova: la voleibolista de 2 metros que deberá bloquear para clasificar a semis del Mundial de Clubes.

Alianza Lima venció 3-1 a Zhetysu VC en la fecha 2 y sumó su primer triunfo en la historia del Mundial de Clubes de Vóley. Como si fuera poco, la escuadra de Facundo Morando quedó con vida en la última jornada y cuenta con posibilidades de clasificar a las semifinales del torneo.

Leer la nota completa
16:20 hsHoy

Los resultados que necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales

Escenario A – Ideal

  • Osasco pierde ante Zhetysu (cualquier marcador).
  • Alianza le gana a Savino (cualquier marcador 3-2, 3-1 o 3-0): Alianza cierra con más victorias que Osasco (primer criterio de desempate) y asegura su pase.

Escenario B – Intermedio

  • Osasco gana 3-2 a Zhetysu.
  • Alianza vence a Savino 3-0 o 3-1: Ambos igualarían en número de victorias, pero Alianza se clasificaría por mejor puntaje en la tabla.

Escenario C – Al límite

  • Osasco gana 3-1 a Zhetysu.
  • Alianza derrota a Savino 3-0 (obligatoriamente): Igualarían en victorias, puntaje y hasta en ratio de sets; clasificación se definiría por coeficiente de puntos al finalizar la ronda.
Alianza Lima se enfrentará a
Alianza Lima se enfrentará a Savino Del Bene Scandicci en la fecha 3 del Mundial de Clubes de vóley 2025.
16:17 hsHoy

“Salimos a lavarnos la cara”: Clarivett Yllescas dimensionó hazaña mundial de Alianza Lima y valoró su regreso tras lesión

La central aliancista destacó en la victoria histórica del equipo en el Mundial de Clubes y confesó que su retorno no fue sencillo, pues debió superar un duro proceso de recuperación

La central 'blanquiazul' celebró el hito histórico en Sao Paulo después de un debut adverso. (Video: aquiTVO)

Alianza Lima escribió una página histórica este miércoles 10 de diciembre en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 y una de las figuras de la jornada fue Clarivett Yllescas. La central ‘blanquiazul’, quien recientemente regresó a las canchas tras superar una complicada lesión, destacó no solo el valor del triunfo ante el campeón asiático, sino también la fortaleza mental del plantel para recuperarse del duro debut ante Osasco São Cristóvão Saúde.

Leer la nota completa
16:15 hsHoy

Cenaida Uribe responde con fuerza tras victoria histórica de Alianza Lima: “Fácil es hablar, nadie nos regaló nada”

La jefa del equipo ‘blanquiazul’ celebró la hazaña en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 y abordó las críticas por el mal debut ante Osasco

La jefa del equipo 'blanquiazul' respondió a los cuestionamientos por el mal debut ante Osasco. (Video: Puro Vóley)

La histórica victoria de Alianza Lima sobre Zhetysu VC en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 no solo devolvió la confianza al plantel, sino que también despertó un firme mensaje de la jefa del equipo, Cenaida Uribe. La exseleccionada nacional salió al frente para responder a las críticas recibidas tras el duro debut ante Osasco São Cristóvão Saúde y valoró el enorme esfuerzo que significa competir en un torneo de élite mundial.

Leer la nota completa
16:14 hsHoy

Esmeralda Sánchez explica la gran recuperación de Alianza Lima tras mal debut en Mundial de Clubes: “Fue un cambio radical”

La capitana y líbero de las ‘íntimas’ celebró el triunfo histórico en Sao Paulo y destacó el giro anímico y competitivo del equipo tras un debut complicado

La capitana 'blanquiazul' resaltó el giro anímico y competitivo del equipo tras un debut complicado en el torneo. (Video: aquiTVO)

Alianza Lima consiguió este miércoles 10 de diciembre una victoria histórica en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 tras superar por 3-1 al campeón asiático, Zhetysu VC. El triunfo no solo permitió a las íntimas recuperar terreno en el Grupo A, sino que también marcó un hito para el voleibol peruano, al convertirse en el primer equipo del país en ganar un partido en este certamen de élite.

Leer la nota completa
08:13 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima chocará hoy, jueves 11 de diciembre, ante Savino Del Bene Scandicci en el marco de la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Este histórico compromiso comenzará a las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu, situado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

08:12 hsHoy

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima es el vigente bicampeón de la Liga Peruana de Vóley, pero no lo pudo demostrar en su estreno en el Mundial de Clubes. Las ‘blanquiazules’ se vieron superadas por Osasco São Cristóvão, el cual no le dio opción de llegar a los 20 puntos en ningún set. Los parciales terminaron así: 14-25, 17-25 y 18-25.

Después, en la segunda fecha, las ‘íntimas’ consiguieron su primera victoria en toda la historia del torneo. Pese a comenzar perdiendo en el primer juego, le dieron vuelta al marcador a Zhetysu VC de Kazajistán (26-24, 21-25, 23-25 y 24-26). Así llegaron a la última jornada con chances de clasificar a las semifinales.

Alianza Lima gana 3-1 a Zhetysu VC y sigue firme en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. | Latina
08:12 hsHoy

¿Cómo llega Savino del Bene Scandicci?

Scandicci es uno de los favoritos para ganar esta edición del máximo certamen de la FIVB. Viene de ser subcampeón de Europa y lo demostró en su debut, venciendo 3-0 a Zhetysu VC de Kazajistán con los siguientes marcadores: 25-22, 25-21 y 25-20.

El cuadro italiano cuenta con grandes elementos en su plantilla, pero sin duda alguna su máxima estrella es la opuesta Ekaterina Antropova. Otros de los elementos de nivel de selección son la líbero dominicana, Brenda Castillo y la armadora serbia, Maja Ognjenović.

Ekaterina Antropova es la mejor
Ekaterina Antropova es la mejor arma de ataque de Savino Del Bene Scandicci.
08:12 hsHoy

Horarios de Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci

Este compromiso iniciará a las 15:00 horas de Perú, a las 17:00 horas de Brasil y a las 21:00 horas de Italia. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Estados Unidos (Miami), Ecuador y Colombia; a las 16:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 17:00 horas de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

08:12 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs Savino del Bene Scandicci: partido por fecha 3

Latina Televisión emitirá en directo el partido entre Alianza Lima y Savino del Bene Scandicci por la segunda jornada del Mundial de Clubes de vóley 2025, mediante su señal abierta (canal 2), sitio web y aplicación.

En Brasil, sede del campeonato, la transmisión estará a cargo de SporTV 2, y el partido también podrá visualizarse vía streaming en la plataforma VBTV.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura en tiempo real del encuentro, con información, análisis y resultados sobre la participación de Alianza, accesible en su portal web.

Temas Relacionados

Alianza Lima vóleyMundial de Clubes de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

Alianza Lima enfrentará hoy a Antropova: la voleibolista de 2 metros que deberá bloquear para clasificar a semis del Mundial de Clubes

Las ‘blanquiazules’ necesitan vencer a Savino Del Bene Scandicci para avanzar de ronda como segundo del Grupo A del certamen FIVB

Alianza Lima enfrentará hoy a

Alianza Lima y los resultados que necesita en la fecha final para clasificar a semifinales del Mundial de Clubes 2025

El equipo ‘blanquiazul’ venció a Zhetysu VC y ahora maneja varios escenarios para conseguir su boleto a semis del certamen FIVB

Alianza Lima y los resultados

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

Las ‘blanquiazules’ se medirán hoy ante Savino Del Bene Scandicci por el pase a las semifinales del máximo certamen de la FIVB

Resultados del Mundial de Clubes

A qué hora juega Alianza Lima vs Savino Del Bene HOY: partido por fecha 3 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Las ‘íntimas’ lograron un triunfo histórico ante Zhetysu VC, y se alistan para asegurar su clasificación a semifinales frente la escuadra italiana. Entérate los horarios del decisivo duelo

A qué hora juega Alianza

Paolo Guerrero reveló contundente motivo por el que decidió convertirse en ‘streamer’: “Ha sido difícil”

El ‘Depredador’ tendrá su programa digital en el nuevo canal de Youtube de María Pía Copello, de nombre +QTV. Estará junto a Giancarlo Granda, Karina Rivera, Daniela Darcourt, Dafonseka

Paolo Guerrero reveló contundente motivo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Las tiernas imágenes de Oriana

Las tiernas imágenes de Oriana Sabatini mientras se prepara para ser mamá: “Practicando”

La CGT marchará el 18 de diciembre contra la reforma laboral de Milei

Choque fatal en Nueva Pompeya: un motociclista murió tras chocar con un camión

Wall Street cotiza mixto tras el recorte de tasas de la Fed y la caída de Oracle por dudas sobre inversiones en IA

Google Maps trae la solución a olvidar donde quedó el auto parqueado

INFOBAE AMÉRICA

El secretario general de la

El secretario general de la OTAN pidió prepararse para una guerra con Rusia: “Somos el próximo objetivo de Putin”

Kevin Costner habla de su fe tras revelar que creció en una iglesia

Compañeros de Jimi Hendrix murieron en pobreza mientras Sony se benefició de sus discos, determinó el tribunal

Wall Street cotiza mixto tras el recorte de tasas de la Fed y la caída de Oracle por dudas sobre inversiones en IA

El brote de sarampión en un estado de EEUU se acelera y obliga a cientos de personas a permanecer en cuarentena

DEPORTES

Las tres nuevas figuras apuntadas

Las tres nuevas figuras apuntadas por Marcelo Gallardo para River Plate

La respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica que se generó por el apasionado beso en la celebración del título de la F1

Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan dejó de ser el entrenador

La descarnada autocrítica de Dibu Martínez sobre su actuación en Qatar 2022 que sorprendió: “No hice mi mejor Mundial”

El inesperado planteo del jefe de McLaren para lograr carreras más atractivas en la Fórmula 1