Perú Deportes

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ buscarán una victoria para acortar distancias con el líder, Alianza Lima. Las ‘chalacas’, por su parte, quieren alejarse de la zona baja de la tabla. Sigue todas las incidencias

Guardar
09:29 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes enfrentará hoy, domingo 7 de diciembre, a Rebaza Acosta como parte de la fecha 7 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este compromiso está pactado para iniciar a las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Coliseo Miguel Grau del Callao.

09:29 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

Universitario mantiene un buen desempeño en la Liga Peruana de Vóley y ocupa el segundo puesto en la tabla con 16 puntos. El conjunto ‘crema’ registra cinco victorias y solo una caída en la temporada, que fue ante la Universidad San Martín por 3-2.

El rendimiento positivo del equipo dirigido por Paco Hervás quedó evidenciado en la última jornada, en la que las ‘pumas’ superaron a Olva Latino por 3-0, con la líbero Mirian Patiño como figura destacada. Este nivel ha consolidado al elenco ‘merengue’ como principal escolta de Alianza Lima, líder actual con 21 puntos.

La nueva armadora estadounidense Seleisa Elisaia todavía no podría hacer su debut con la camiseta del elenco de Ate. Y es que sus papeles no estarían listos para que pueda sumar sus primeros minutos en el torneo doméstico. Por el momento, Lucía Magallanes seguirá liderando el juego de las ‘estudiantiles’.

Las pumas ganan el tercer set 25-22 a Olva Latino. | Latina
09:29 hsHoy

¿Cómo llega Rebaza Acosta?

Por su parte, Rebaza Acosta llega a esta fecha tras una campaña irregular en la primera fase. El equipo de Callao acumula dos triunfos y cuatro derrotas, en el noveno lugar de la clasificación, por encima de Deportivo Soan, Deportivo Wanka y Kazoku No Perú.

En su último encuentro, las ‘chalacas’ cayeron 3-2 ante Circolo Sportivo Italiano, luego de haber ganado los dos primeros sets, lo que generó frustración en el plantel. Los parciales de ese partido fueron 29-27, 25-16, 22-25, 20-25 y 9-15.

Rebaza no atraviesa un buen presente, pero tiene buenas armas para lastimar a la ‘U’. Su principal fortaleza es el bloque, ya que cuentas con jugadoras con gran alcance como es el caso de la peruana Claudia Palza y la brasileña Mariane Casas. Esta última se encuentra entre las mejores bloqueadoras de la temporada.

Claudia Palza es una de
Claudia Palza es una de las figuras de Rebaza Acosta en la presente edición de la Liga Peruana de Vóley.
09:29 hsHoy

Horarios del Universitario vs Rebaza Acosta

El enfrentamiento por la fecha 7 comenzará a las 15:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 16:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 17:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

09:29 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Rebaza Acosta: partido por fecha 7

El partido entre Universitario y Rebaza Acosta se podrá ver únicamente a través de Latina TV (canal 2 de señal abierta). También estará disponible en la página web y en la aplicación de la cadena. A diferencia de la temporada anterior, no se transmitirá mediante su canal de YouTube.

Por otro lado, Infobae Perú realizará una cobertura completa de este encuentro, incluyendo la previa, el desarrollo punto a punto, incidencias y todos los detalles a través de su sitio web.

Programación de la fecha 7
Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26
09:29 hsHoy

¿Cómo quedó el último Universitario vs Rebaza Acosta?

La última vez que Universitario y Rebaza Acosta se enfrentaron fue durante abril del presente año. Ambas escuadras accedieron a las instancias finales y se cruzaron en cuartos. En el segundo y definitivo compromiso por el pase a semis, las ‘pumas’ se impusieron 3-2 a las ‘chalacas’ con una gran actuación de la central Sarah Evaristo.

Temas Relacionados

Universitario vóleyRebaza AcostaLiga Peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

La selección peruana sub 19 irá en búsqueda de su revancha para conseguir la medalla de oro en este certamen continental. Sigue todas las incidencias del encuentro

Perú vs Venezuela EN VIVO

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 7 de la primera fase

San Martín y Regatas Lima hicieron su trabajo y se llevaron sus respectivos triunfos en la jornada. Esto pone presión a Universitario, que hoy domingo se mide con Rebaza Acosta. Conoce todos los detalles

Tabla de posiciones de la

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute

En horas de la madrugada de este domingo 7 de diciembre, se conoció que el DT argentino dejará el club pese a que había renovado meses atrás por todo el 2026

Néstor Gorosito no seguirá en

Paulo Autuori sobre el error de Felipe Vizeu ante Alianza Lima: “Trabajé con Romario y Ronaldinho y ellos también perdieron goles”

El entrenador de Sporting Cristal sacó cara por el delantero brasileño, quien en los últimos días fue foco de críticas por errar un tiro a gol frente a Guillermo Viscarra producto del mal estado del campo del estadio Nacional, en Lima

Paulo Autuori sobre el error

Goles de Eryc Castillo para doblete en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

La ‘Culebra’ ha establecido la remontada con una definición espléndida tras una perfecta asociación en ataque entre Fernando Gaibor y Alan Cantero, dos extranjeros de buen hacer en Matute

Goles de Eryc Castillo para

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

Crisis de pareja: señales, causas ocultas y 11 claves respaldadas por expertos para sanar el vínculo

Magis TV y Xuper TV son un riesgo: cuáles son las aplicaciones seguras para ver películas y series gratis

Los Premios Martín Fierro de la Danza debutan con shows, famosos y una alfombra roja repleta de estrellas

Más músculo y menos grasa abdominal, la fórmula avalada por la ciencia para mantener el cerebro joven y ágil

INFOBAE AMÉRICA

Una nueva ley en Florida

Una nueva ley en Florida multará a los conductores con hasta mil dólares y un año de prisión

¿Al Pacino se casó por primera vez? El anillo que desató rumores y la respuesta del actor

A un año de su reapertura, Notre Dame superó en visitantes al Louvre y la torre Eiffel

Ucrania repelió otro masivo ataque ruso con 250 drones y misiles en una sola noche

El régimen de Nicolás Maduro incorporó 5.600 soldados en plena escalada de tensiones con Estados Unidos

DEPORTES

Beckham reveló el deseo de

Beckham reveló el deseo de Messi tras conquistar el título de MLS con el Inter Miami

Impactante accidente en la Fórmula E: un auto impactó a otros dos y dio varias vueltas en el aire

Del divertido cruce con la presentadora de la F1 a la broma con Gasly por el recuerdo del Mundial: el show de Colapinto en Abu Dhabi

Qué necesitan Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ser campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi

Franco Colapinto largará desde el último puesto el Gran Premio de Abu Dhabi que definirá al campeón de la F1: todo lo que hay que saber