Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La última vez que Universitario y Rebaza Acosta se enfrentaron fue durante abril del presente año. Ambas escuadras accedieron a las instancias finales y se cruzaron en cuartos. En el segundo y definitivo compromiso por el pase a semis, las ‘pumas’ se impusieron 3-2 a las ‘chalacas’ con una gran actuación de la central Sarah Evaristo .

Por otro lado, Infobae Perú realizará una cobertura completa de este encuentro, incluyendo la previa, el desarrollo punto a punto, incidencias y todos los detalles a través de su sitio web.

El partido entre Universitario y Rebaza Acosta se podrá ver únicamente a través de Latina TV (canal 2 de señal abierta) . También estará disponible en la página web y en la aplicación de la cadena. A diferencia de la temporada anterior, no se transmitirá mediante su canal de YouTube.

El enfrentamiento por la fecha 7 comenzará a las 15:00 horas de Perú . Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 16:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 17:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Rebaza no atraviesa un buen presente, pero tiene buenas armas para lastimar a la ‘U’. Su principal fortaleza es el bloque, ya que cuentas con jugadoras con gran alcance como es el caso de la peruana Claudia Palza y la brasileña Mariane Casas . Esta última se encuentra entre las mejores bloqueadoras de la temporada.

En su último encuentro, las ‘chalacas’ cayeron 3-2 ante Circolo Sportivo Italiano , luego de haber ganado los dos primeros sets, lo que generó frustración en el plantel. Los parciales de ese partido fueron 29-27, 25-16, 22-25, 20-25 y 9-15.

Por su parte, Rebaza Acosta llega a esta fecha tras una campaña irregular en la primera fase. El equipo de Callao acumula dos triunfos y cuatro derrotas, en el noveno lugar de la clasificación , por encima de Deportivo Soan, Deportivo Wanka y Kazoku No Perú.

La nueva armadora estadounidense Seleisa Elisaia todavía no podría hacer su debut con la camiseta del elenco de Ate. Y es que sus papeles no estarían listos para que pueda sumar sus primeros minutos en el torneo doméstico. Por el momento, Lucía Magallanes seguirá liderando el juego de las ‘estudiantiles’.

El rendimiento positivo del equipo dirigido por Paco Hervás quedó evidenciado en la última jornada, en la que las ‘pumas’ superaron a Olva Latino por 3-0 , con la líbero Mirian Patiño como figura destacada. Este nivel ha consolidado al elenco ‘merengue’ como principal escolta de Alianza Lima , líder actual con 21 puntos.

Universitario mantiene un buen desempeño en la Liga Peruana de Vóley y ocupa el segundo puesto en la tabla con 16 puntos. El conjunto ‘crema’ registra cinco victorias y solo una caída en la temporada, que fue ante la Universidad San Martín por 3-2.

¡Día de partido! Universitario de Deportes enfrentará hoy, domingo 7 de diciembre, a Rebaza Acosta como parte de la fecha 7 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . Este compromiso está pactado para iniciar a las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Coliseo Miguel Grau del Callao.

