Programación de las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

El Mundial de Clubes de Vóley 2025 ya conoce a los cuatro semifinalistas. Crédito: FIVB

La fase de grupos del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 llegó a su fin después de tres jornadas intensas en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu (Mercado Livre Arena) de São Paulo, Brasil, con partidos de alto nivel entre los mejores clubes del planeta. Tras concluir esta etapa inicial, quedaron definidos los cruces de semifinales que se jugarán este sábado 13 de diciembre y captarán gran atención para todos los amantes de este deporte.

El formato de la competencia estable que los dos mejores equipos de cada grupo avanzan directamente a las semifinales. El torneo reunió a potencias de Sudamérica, Europa y Asia, en un calendario exigente que puso a prueba la calidad, resistencia y estrategia de los elencos participantes.

En esta edición, Alianza Lima tuvo el honor de representar al Perú en el certamen más importante a nivel de clubes organizado por la FIVB. Las ‘blanquiazules’ libraron duelos complicados en el Grupo A, obteniendo un resultado histórico al vencer 3-1 a Zhetysu VC de Kazajistán, en lo que fue la primera victoria de un club peruano en la historia del Mundial.

Alianza Lima gana 3-1 a Zhetysu VC y sigue firme en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. | Latina

Esa victoria mantuvo vivas sus opciones hasta el final de la fase de grupos, aunque finalmente no le alcanzó para ubicarse entre los cuatro mejores. Las peruanas cerraron su participación con una digna presentación ante Savino Del Bene Scandicci, subcampeón europeo, cayendo 3-0 pero mostrando carácter y crecimiento competitivo.

Programación de las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzaron a semifinales, dando paso a dos duelos entre potencias de Italia y Brasil, países con tradición y dominio en el vóley mundial. La organización del torneo confirmó la programación oficial de los encuentros que definirán a los finalistas del certamen:

Savino Del Bene Scandicci (ITA) vs. Dentil Praia Clube (BRA) - 11:00 horas de Perú

Prosecco DOC Imoco Conegliano (ITA) vs. Osasco São Cristóvão Saúde (BRA)- 14:30 horas de Perú

Ambos encuentros se jugarán en el Mercado Livre Arena de São Paulo y prometen un espectáculo de alto nivel, con duelos entre clubes europeos y sudamericanos que buscan un lugar en la gran final.

Cruces de semifinales del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025. Crédito: FIVB

Canales TV para ver las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley 2025

La transmisión oficial de las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 estará a cargo de DirecTV Sports, cadena que posee los derechos exclusivos del certamen para el Perú y toda Sudamérica. Los encuentros también podrán seguirse a través de DGO, la plataforma de streaming de la compañía, disponible en dispositivos móviles y computadoras.

Asimismo, los partidos estarán habilitados vía VBTV, el servicio oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), que brinda la cobertura completa del torneo mediante una suscripción mensual de USD 9.99 y puede utilizarse desde cualquier dispositivo conectado a internet.

¿Qué está en juego?

Los dos ganadores de este sábado avanzarán a la final del torneo, programada para el domingo 14 de diciembre a las 14:30 horas (Perú), mientras que los perdedores de las semifinales disputarán el partido por el tercer puesto a las 11:00 horas del mismo día. infobae

Esta edición del Mundial de Clubes ha servido como un escaparate del mejor vóley femenino del mundo, con clubes que presentan plantillas repletas de figuras internacionales y estrategias de alto nivel. La clasificación a semifinales ya ha generado expectativas entre los aficionados y expertos, que esperan ver duelos intensos y definiciones de alto impacto en la recta final del torneo.