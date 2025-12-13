Perú Deportes

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

Tras el triunfo de las ‘íntimas’ en la primera definición, las ‘leonas’ buscarán remontar para quedarse con el título nacional. Conoce cómo sintonizar este crucial cotejo en vivo

Guardar
Universitario vs Alianza Lima: dónde
Universitario vs Alianza Lima: dónde ver final vuelta de la Liga Femenina 2025.

Alianza Lima y Universitario de Deportes se volverán a ver las caras hoy, sábado 13 de diciembre, en la segunda final de la Liga Femenina 2025. Este duelo se llevará a cabo a las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario VIDU, complejo deportivo de las ‘leonas’ situado en Lurín.

Después de imponerse 3-1 a la ‘U’ el domingo pasado en Matute, Alianza dio un paso decisivo hacia el título nacional. El equipo ‘blanquiazul’ abrió el marcador con un fuerte disparo de Silvani Silva Oliveira desde fuera del área, seguido por un gol de Sandy Dorador, quien aprovechó una oportunidad en el área y dedicó su tanto a Hernán Barcos. En la segunda mitad, Grace Cagnina aumentó la diferencia con el tercer tanto. Mientras que la escuadra ‘merengue’ descontó gracias a un penal ejecutado por Catalina Usme.

Este encuentro se caracterizó por momentos de tensión, en particular por las expulsiones de Sandy Dorador y Fabiola Herrera después de un altercado en el campo. Ambas jugadoras quedaron suspendidas para el siguiente partido, lo que representa una baja para Alianza de cara al duelo final, mientras que Universitario necesitará revertir la serie como local para mantener sus opciones al campeonato.

La delantera de Alianza Lima marcó el 2-0 en el duelo contra Universitario en Matute. (Video: Movistar Deportes)

En la previa de la final vuelta, se desató la polémica, a partir de que Universitario resolvió que el partido de vuelta ante Alianza se lleve a cabo en VIDU, instalación usada por las divisiones menores. Esta decisión generó descontento en el cuadro ‘íntimo’, ya que un escenario parecido de los ‘cremas’ -Campo Mar- había sido sancionado tras detectarse infracciones en la definición del Torneo Clausura, disputada el 9 de noviembre.

Mediante un comunicado, la institución ‘blanquiazul’ expresó su rechazo a jugar en dicho complejo, señalando la sanción previa dictada por la Comisión Disciplinaria de la FPF, la cual prohíbe organizar partidos oficiales en ese recinto. El club solicitó que el encuentro se traslade a un estadio autorizado, conforme a lo dispuesto por la resolución federativa.

Comunicado de Alianza Lima por
Comunicado de Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2025

Horarios del Universitario vs Alianza Lima

Esta segunda final está programada para las 15:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 16:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 17:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay.

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima: canal TV de la final vuelta

La final vuelta entre Alianza Lima y Universitario se podrá ver por América Televisión en los canales 4 y 704 HD en señal abierta, además estará disponible sin costo en la plataforma América TVGO. Quienes tengan Movistar Deportes podrán acceder a la transmisión en los canales 3 y 703 HD, con la alternativa adicional de Movistar Play.

Por otro lado, Infobae Perú realizará la cobertura digital con seguimiento al minuto, análisis propios y reacciones recogidas en el estadio Monumental, asegurando actualización constante de la información y detalles completos sobre el desarrollo del partido.

Universitario recibirá a Alianza Lima
Universitario recibirá a Alianza Lima en VIDU en la segunda final de la Liga Femenina 2025.

Posibles alineaciones

- Alianza Lima: Maryori Sánchez; Gianella Romero, Tifani Molina, Alisson Reyes, Neidi Romero; Emily Flores, Rafinha Marques; Silvani Oliveira, Yomira Tacilla, Heidi Padilla; y Lucerito Huamán. DT: José Letelier.

- Universitario de Deportes: Gabriel Bórquez; Esthefany Espino, Kimberlhy Flores, Tatiana Castañeda, Scarleth Flores; Sandra Arévalo, Catalina Usme; Geraldine Cisneros, Cindy Novoa, Luz Campoverde; y Karen Páez. DT: Andrés Usme.

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesLiga Femenina FPFperu-deportes

Últimas Noticias

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ visitarán a las ‘leonas’ en VIDU para definir al campeón del torneo nacional y llegarán con ventaja: le ganaron por 3-1 en la ida. Sigue las incidencias del decisivo cotejo

Alianza Lima vs Universitario EN

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario HOY: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Las ‘íntimas’ y las ‘leonas’ buscarán quedarse con el título nacional en VIDU: el clásico de ida terminó 3-1 a favor de las ‘blanquiazules’. Conoce los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Alianza

Resultados de las semifinales del Mundial de Clubes de vóley 2025: así quedaron los partidos

Arrancaron las semifinales entre Savino Del Bene, Dentil Praia, Imoco Conegliano, y Osasco. Solo dos podrán acceder a la gran final de la cita mundialista. Entérate todos los detalles

Resultados de las semifinales del

Alianza Lima reveló contundente motivo por el que se eligió a Pablo Guede como DT: refuerzos y renovaciones para el 2026

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo ‘blanquiazul’, confirmó incorporación de Luis Ramos y aseguró que Federico Girotti está cerca de Matute

Alianza Lima reveló contundente motivo

Resultados de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se vivirá una nueva jornada del torneo nacional: Universitario se medirá con Circolo, San Martín hará lo suyo con Atenea, Regatas Lima chocará con Rebaza Acosta, y mucho más

Resultados de la fecha 8
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Jodi Lyn O’Keefe reveló cómo

Jodi Lyn O’Keefe reveló cómo fue despedida de “The Big Bang Theory” tras solo una semana como Penny

Kate Winslet recordó el insólito pedido que le hizo Eminem durante un programa de ‘SNL’ en 2004

Un reconocido director de Hollywood fue declarado culpable de estafar a Netflix por 11 millones de dólares

Murió Peter Greene: 6 películas para recordar su legado en Hollywood

“El Grinch”: las diferencias más impactantes entre el libro de Dr. Seuss y la película de Jim Carrey

INFOBAE AMÉRICA

António Guterres encabezó el cierre

António Guterres encabezó el cierre de la misión de la ONU en Irak tras más de dos décadas

La vida cinematográfica de Héctor Alterio en España, un actor en el exilio y figura clave del cine español

La historia detrás de “Wish You Were Here”, el disco que transformó el éxito de Pink Floyd en introspección

El ex presidente boliviano Luis Arce pasó su primera noche en prisión

Parecía un matrimonio ejemplar, pero escondían orgías, violencia y terror: la historia del asesinato de Maxwell Garvie