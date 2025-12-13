Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

Universitario vs Alianza Lima: dónde ver final vuelta de la Liga Femenina 2025.

Alianza Lima y Universitario de Deportes se volverán a ver las caras hoy, sábado 13 de diciembre, en la segunda final de la Liga Femenina 2025. Este duelo se llevará a cabo a las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario VIDU, complejo deportivo de las ‘leonas’ situado en Lurín.

Después de imponerse 3-1 a la ‘U’ el domingo pasado en Matute, Alianza dio un paso decisivo hacia el título nacional. El equipo ‘blanquiazul’ abrió el marcador con un fuerte disparo de Silvani Silva Oliveira desde fuera del área, seguido por un gol de Sandy Dorador, quien aprovechó una oportunidad en el área y dedicó su tanto a Hernán Barcos. En la segunda mitad, Grace Cagnina aumentó la diferencia con el tercer tanto. Mientras que la escuadra ‘merengue’ descontó gracias a un penal ejecutado por Catalina Usme.

Este encuentro se caracterizó por momentos de tensión, en particular por las expulsiones de Sandy Dorador y Fabiola Herrera después de un altercado en el campo. Ambas jugadoras quedaron suspendidas para el siguiente partido, lo que representa una baja para Alianza de cara al duelo final, mientras que Universitario necesitará revertir la serie como local para mantener sus opciones al campeonato.

La delantera de Alianza Lima marcó el 2-0 en el duelo contra Universitario en Matute. (Video: Movistar Deportes)

En la previa de la final vuelta, se desató la polémica, a partir de que Universitario resolvió que el partido de vuelta ante Alianza se lleve a cabo en VIDU, instalación usada por las divisiones menores. Esta decisión generó descontento en el cuadro ‘íntimo’, ya que un escenario parecido de los ‘cremas’ -Campo Mar- había sido sancionado tras detectarse infracciones en la definición del Torneo Clausura, disputada el 9 de noviembre.

Mediante un comunicado, la institución ‘blanquiazul’ expresó su rechazo a jugar en dicho complejo, señalando la sanción previa dictada por la Comisión Disciplinaria de la FPF, la cual prohíbe organizar partidos oficiales en ese recinto. El club solicitó que el encuentro se traslade a un estadio autorizado, conforme a lo dispuesto por la resolución federativa.

Comunicado de Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2025

Horarios del Universitario vs Alianza Lima

Esta segunda final está programada para las 15:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 16:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 17:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay.

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima: canal TV de la final vuelta

La final vuelta entre Alianza Lima y Universitario se podrá ver por América Televisión en los canales 4 y 704 HD en señal abierta, además estará disponible sin costo en la plataforma América TVGO. Quienes tengan Movistar Deportes podrán acceder a la transmisión en los canales 3 y 703 HD, con la alternativa adicional de Movistar Play.

Por otro lado, Infobae Perú realizará la cobertura digital con seguimiento al minuto, análisis propios y reacciones recogidas en el estadio Monumental, asegurando actualización constante de la información y detalles completos sobre el desarrollo del partido.

Universitario recibirá a Alianza Lima en VIDU en la segunda final de la Liga Femenina 2025.

Posibles alineaciones

- Alianza Lima: Maryori Sánchez; Gianella Romero, Tifani Molina, Alisson Reyes, Neidi Romero; Emily Flores, Rafinha Marques; Silvani Oliveira, Yomira Tacilla, Heidi Padilla; y Lucerito Huamán. DT: José Letelier.

- Universitario de Deportes: Gabriel Bórquez; Esthefany Espino, Kimberlhy Flores, Tatiana Castañeda, Scarleth Flores; Sandra Arévalo, Catalina Usme; Geraldine Cisneros, Cindy Novoa, Luz Campoverde; y Karen Páez. DT: Andrés Usme.