Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por final ida de la Liga Femenina 2025

¡Tarde de clásico! Alianza Lima y Universitario dirimen el primer lance de la final de la Liga Femenina 2025. El choque dará inicio a las 15:00 horas, en La Victoria.
A lo largo del año los clubes más clásicos del país se han visto en reiteradas oportunidades. El primer lance de la campaña regular se dio en Matute con victoria para la ‘U’ con anotación del Karen Páez.
Por la definición del Torneo Apertura 2025, ambos equipos se ubicaron en la final. La primera llave, desarrollada en La Victoria, acabó sin goles y la revancha, realizada en el estadio Monumental, acabó con triunfo de Alianza Lima (2-0).
Ya en el segundo semestre, las ‘blanquiazules’ continuaron con su dominio llevándose por delante a las ‘leonas’ (2-1), en Campo Mar. Sin embargo, por la resolución del Torneo Clausura 2025, el plantel de Usme se repuso y salió ganador.
El enfrentamiento podrá verse en todos los hogares de Perú por América Televisión, tanto en canales estándar como en HD, además de su plataforma de streaming América TVGO. Quienes prefieran Movistar Deportes, disponen de los canales 3 y 703, así como la opción gratuita en el aplicativo Movistar Play para suscriptores.
El duelo entre las ‘leonas’ y las ‘blanquiazules’ se jugará HOY, domingo 7 de diciembre, en el estadio Alejandro Villanueva, por la ida de la final del campeonato peruano. El horario pactado será a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.
- Sur: S/. 7.90 soles
- Sur Niño: S/. 3.95 soles
- Norte: S/. 7.90 soles
- Norte Niño: S/. 3.95 soles
- Oriente: S/. 20.00 soles
- Oriente Niño: S/. 10.00 soles
- Occidente Lateral: S/. 25.00 soles
- Occidente Lateral (Silla de ruedas): S/. 20.00 soles
- Occidente Central: S/. 35.00 soles