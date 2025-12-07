Perú Deportes

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por final ida de la Liga Femenina 2025

Nuevo cruce entre los oponentes clásicos. Por la llave inicial, las ‘blanquiazules’ buscarán asestar el primer golpe y así respetar la localía, en La Victoria. Sigue las incidencias

Guardar
09:10 hsHoy

¡Tarde de clásico! Alianza Lima y Universitario dirimen el primer lance de la final de la Liga Femenina 2025. El choque dará inicio a las 15:00 horas, en La Victoria.

09:10 hsHoy

Alianza Lima vs Universitario, nuevo cruce en Liga Femenina 2025

A lo largo del año los clubes más clásicos del país se han visto en reiteradas oportunidades. El primer lance de la campaña regular se dio en Matute con victoria para la ‘U’ con anotación del Karen Páez.

Por la definición del Torneo Apertura 2025, ambos equipos se ubicaron en la final. La primera llave, desarrollada en La Victoria, acabó sin goles y la revancha, realizada en el estadio Monumental, acabó con triunfo de Alianza Lima (2-0).

Ya en el segundo semestre, las ‘blanquiazules’ continuaron con su dominio llevándose por delante a las ‘leonas’ (2-1), en Campo Mar. Sin embargo, por la resolución del Torneo Clausura 2025, el plantel de Usme se repuso y salió ganador.

09:09 hsHoy

Canal TV del Alianza Lima vs Universitario por final ida de Liga Femenina 2025

El enfrentamiento podrá verse en todos los hogares de Perú por América Televisión, tanto en canales estándar como en HD, además de su plataforma de streaming América TVGO. Quienes prefieran Movistar Deportes, disponen de los canales 3 y 703, así como la opción gratuita en el aplicativo Movistar Play para suscriptores.

09:09 hsHoy

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario por final ida de Liga Femenina 2025

El duelo entre las ‘leonas’ y las ‘blanquiazules’ se jugará HOY, domingo 7 de diciembre, en el estadio Alejandro Villanueva, por la ida de la final del campeonato peruano. El horario pactado será a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

09:09 hsHoy

Precio de entradas de Alianza Lima vs Universitario por final ida de Liga Femenina 2025

- Sur: S/. 7.90 soles

- Sur Niño: S/. 3.95 soles

- Norte: S/. 7.90 soles

- Norte Niño: S/. 3.95 soles

- Oriente: S/. 20.00 soles

- Oriente Niño: S/. 10.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 25.00 soles

- Occidente Lateral (Silla de ruedas): S/. 20.00 soles

- Occidente Central: S/. 35.00 soles

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesLiga Femenina FPFperu-deportes

Últimas noticias

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ buscarán una victoria para acortar distancias con el líder, Alianza Lima. Las ‘chalacas’, por su parte, quieren alejarse de la zona baja de la tabla. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Rebaza Acosta EN

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

La selección peruana sub 19 irá en búsqueda de su revancha para conseguir la medalla de oro en este certamen continental. Sigue todas las incidencias del encuentro

Perú vs Venezuela EN VIVO

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 7 de la primera fase

San Martín y Regatas Lima hicieron su trabajo y se llevaron sus respectivos triunfos en la jornada. Esto pone presión a Universitario, que hoy domingo se mide con Rebaza Acosta. Conoce todos los detalles

Tabla de posiciones de la

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute

En horas de la madrugada de este domingo 7 de diciembre, se conoció que el DT argentino dejará el club pese a que había renovado meses atrás por todo el 2026

Néstor Gorosito no seguirá en

Paulo Autuori sobre el error de Felipe Vizeu ante Alianza Lima: “Trabajé con Romario y Ronaldinho y ellos también perdieron goles”

El entrenador de Sporting Cristal sacó cara por el delantero brasileño, quien en los últimos días fue foco de críticas por errar un tiro a gol frente a Guillermo Viscarra producto del mal estado del campo del estadio Nacional, en Lima

Paulo Autuori sobre el error

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

Tres juegos se van de PlayStation Plus Extra y Premium en diciembre de 2025: cuáles son

Expertos en ciberseguridad advirtieron que las VPN personales pueden aumentar el riesgo de ciberataques en móviles

Un policía atropelló a un motociclista en Morón, se escapó y luego mató al primo de la víctima

Por primera vez en 30 años, descubren con IA un yacimiento geotérmico oculto en Nevada

INFOBAE AMÉRICA

Sydney Sweeney aconseja a jóvenes

Sydney Sweeney aconseja a jóvenes actores enfrentar el rechazo para triunfar en Hollywood

Por primera vez en 30 años, descubren con IA un yacimiento geotérmico oculto en Nevada

Al fin se reconoce lo que está pasando: EEUU y su estrategia de seguridad nacional

Miami implementará taxis aéreos eléctricos para transformar su transporte urbano

¿De Pamela Anderson a Hyytiäinen? Por qué la actriz abandonaría su apellido más reconocido

DEPORTES

Se corre el GP de

Se corre el GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1: Oscar Piastri lidera y Franco Colapinto marcha 17°

Boca Juniors recibirá a Racing por un lugar en la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Beckham reveló el deseo de Messi tras conquistar el título de MLS con el Inter Miami

Impactante accidente en la Fórmula E: un auto chocó a otros dos y dio varias vueltas en el aire

Del divertido cruce con la presentadora de la F1 a la broma con Gasly por el recuerdo del Mundial: el show de Colapinto en Abu Dhabi