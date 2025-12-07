Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por final ida de la Liga Femenina 2025

El duelo entre las ‘leonas’ y las ‘blanquiazules’ se jugará HOY, domingo 7 de diciembre, en el estadio Alejandro Villanueva, por la ida de la final del campeonato peruano. El horario pactado será a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador ; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

El enfrentamiento podrá verse en todos los hogares de Perú por América Televisión , tanto en canales estándar como en HD, además de su plataforma de streaming América TVGO . Quienes prefieran Movistar Deportes , disponen de los canales 3 y 703, así como la opción gratuita en el aplicativo Movistar Play para suscriptores.

Ya en el segundo semestre, las ‘ blanquiazules ’ continuaron con su dominio llevándose por delante a las ‘ leonas ’ (2-1), en Campo Mar. Sin embargo, por la resolución del Torneo Clausura 2025 , el plantel de Usme se repuso y salió ganador.

Por la definición del Torneo Apertura 2025 , ambos equipos se ubicaron en la final. La primera llave, desarrollada en La Victoria, acabó sin goles y la revancha, realizada en el estadio Monumental, acabó con triunfo de Alianza Lima ( 2-0 ).

A lo largo del año los clubes más clásicos del país se han visto en reiteradas oportunidades. El primer lance de la campaña regular se dio en Matute con victoria para la ‘ U ’ con anotación del Karen Páez .

¡ Tarde de clásico ! Alianza Lima y Universitario dirimen el primer lance de la final de la Liga Femenina 2025. El choque dará inicio a las 15:00 horas, en La Victoria.

