Gol de Sandy Dorador con especial dedicatoria a Hernán Barcos en Alianza Lima vs Universitario por la final de Liga Femenina 2025

La delantera de Alianza Lima marcó el 2-0 en el duelo contra Universitario en Matute. (Video: Movistar Deportes)

Sandy Dorador dejó su huella en el marcador del partido de ida entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, disputado este domingo 7 de diciembre por la Liga Femenina 2025. La delantera ‘blanquiazul’ amplió la ventaja de su equipo con una gran acción dentro del área y coronó su anotación con una emotiva dedicatoria a Hernán Barcos, uno de los grandes referentes de la institución.

En el Estadio Alejandro Villanueva, el cuadro local dio el primer golpe. Cuando el duelo se mantenía parejo y disputado en el mediocampo, Silvani Silva Oliveira inclinó la balanza a favor de su equipo con un fuerte remate desde fuera del área.

Todo empezó por un mala salida de Universitario cuando había recuperado el balón tras un ataque aliancista. Las ‘merengues’ volvieron a ceder el balón y apareció Oliveira para patear al arco sin muchas dudas. La brasileña tiró un derechazo cruzado y logró abrir el marcador en Matute.

Pero eso no fue todo para Alianza Lima en el primer tiempo del choque. Sandy Dorador también dejó su firma, ampliando a dos goles la ventaja de Alianza Lima, y no dudó en recordar a Hernán Barcos en su celebración frente a las gradas.

La brasileña abrió el marcador en Matute con un gran disparo cruzado en Matute. (Video: Movistar Deportes)

Gol y dedicatoria al ‘Pirata’

El segundo gol íntimo nació de una gran proyección por la banda izquierda. Silvani Silva desbordó hasta la línea final y envió un centro peligroso al corazón del área. Allí, hasta tres jugadoras de Alianza Lima intentaron convertir, pero la defensa crema respondió bien en las dos primeras acciones. El rebote, sin embargo, quedó suelto y Sandy Dorador apareció con determinación para rematar de derecha y sentenciar el 2-0 parcial en Matute.

Tras anotar, la delantera blanquiazul celebró frente a la tribuna y rindió homenaje a Hernán Barcos imitando su característico gesto del ‘Pirata’. La reacción de la hinchada fue inmediata, reconociendo el guiño a uno de los máximos referentes recientes del club.

El gesto cobró aún más fuerza por el contexto actual. Días atrás, se confirmó que el delantero argentino no continuará en Alianza Lima pese a su deseo de permanecer en la institución, lo que generó tristeza entre los hinchas y en diferentes áreas del club, incluido el plantel femenino.

Hernán Barcos es considerado un símbolo aliancista: además de los títulos obtenidos, su liderazgo, entrega y cercanía con todas las divisiones del club lo convirtieron en una figura admirada. Por ello, la dedicatoria de Dorador no solo celebró un gol, sino que también reivindicó el cariño y respeto que el ‘Pirata’ se ganó en Matute.

Sandy Dorador celebró como el 'Pirata' Hernán Barcos en Matute. Crédito: Liga Femenina 2025

Sandy Dorador, un nuevo gol y expulsión

Sandy Dorador también es considerada una referente en Alianza Lima. La delantera ha sido pieza clave en los logros del equipo femenino en los últimos años, y su tanto en este clásico volvió a confirmar el peso que tiene dentro del plantel. Cada aparición suya en el marcador refuerza su importancia en la ofensiva blanquiazul.

Con el gol marcado esta tarde en Matute, Dorador alcanzó las 49 anotaciones con la camiseta íntima, quedándose a solo una diana de llegar a las 50. Sin embargo, ese récord no podrá concretarse ni en este partido inicial ni en la vuelta de la final, debido a un giro inesperado que cambió el rumbo de su actuación.

En el segundo tiempo, la atacante protagonizó un tenso cruce con Fabiola Herrera, situación que terminó con la expulsión de ambas futbolistas. Pese a sus reclamos y a intentar explicar la jugada, el árbitro mantuvo su decisión y Dorador tuvo que dejar el campo.

Así, lo que había comenzado como una tarde de consagración para la goleadora aliancista terminó en una desafortunada expulsión que la privará de estar en el duelo decisivo. Aun así, su aporte y liderazgo continúan siendo fundamentales para Alianza Lima.