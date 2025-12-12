Jorge Fossati no seguirá en Universitario tras semanas de negociaciones: club tendrá que buscar nuevo DT para el 2026

Jorge Fossati se despide de Universitario de Deportes. Crédito: Liga 1.

Jorge Fossati no estará más al mando de Universitario. Es la segunda vez que el club de Odriozola se despide del adiestrador uruguayo, dado que en diciembre del 2023, el Nonno también desistió de continuar. Luego de semanas de conversaciones infructíferas, el uruguayo de 72 años se marcha de Campo Mar.

Pese a que el exseleccionador de Uruguay había firmado un contrato por todo el 2026, las negociaciones con la dirigencia de Franco Velazco no llegaron a buen puerto. El principal punto para no alcanzar un acuerdo apunta a una diferencia económica. La consecución del tricampeonato no bastó para asegurar la presencia de Fossati en el banquillo de la U.

Incluso, tras la celebración en Tarma por el triplete copero, ninguna de las partes dieron luces sobre la continuidad del DT. La salida del uruguayo es la segunda en la temporada para el equipo que buscará su cuarto torneo nacional al hilo en el 2026: la entidad estudiantil ya compartió en sus redes sociales el fin del vínculo con Jairo Vélez, quien está muy cerca de ser fichado por Alianza Lima.

El nacido en Tacuarembó cumplió su segundo ciclo en la dirección técnica del conjunto crema en abril del 2025. El exarquero de Rosario Central durante su etapa como futbolista asumió las riendas de un equipo que peleaba la parte alta de la tabla nacional. Además, en Copa Libertadores el cuadro merengue tenía opciones intactas de clasificar.

Fossati en la historia grande

El legado de Jorge Fossati se divide en dos períodos brillantes y complementarios, respaldados por estadísticas contundentes que reflejan su dominio: en un total de 74 partidos dirigidos, acumuló 44 victorias, 17 empates y solo 13 derrotas.

En su primera etapa, durante 2023, Fossati tomó las riendas del club en un momento de gran necesidad. Su logro más significativo y memorable fue haber roto una sequía de nueve años sin títulos nacionales. Con un fútbol práctico y de gran temperamento, el técnico uruguayo guio a la U hacia la obtención de la Liga 1 2023.

El impacto de Fossati se amplificó en su segundo y más reciente ciclo, donde sus éxitos superaron toda expectativa. En la Copa Libertadores, un torneo históricamente esquivo para los clubes peruanos, el estratega logró que Universitario se instalara de manera histórica en los octavos de final de la competencia luego de 15 años.

Plantel alzó todos los trofeos que lograron en el tricampeonato. (Video: GOLPERU)

A nivel local, la gestión de Fossati fue arrolladora. El equipo exhibió una notable solidez, especialmente como local, donde disputó 37 partidos con un saldo de 27 victorias, 7 empates y solo 3 derrotas. Su ofensiva fue imparable, registrando 111 goles a favor, mientras que la defensa demostró eficacia al encajar solo 50 goles en contra.

Con esta superioridad, el equipo se coronó campeón tanto del Torneo Apertura como del Torneo Clausura, este último ganado con tres jornadas de antelación. Estos triunfos consecutivos no solo aseguraron el campeonato nacional, sino que cimentaron el camino para un histórico tricampeonato, un hito que sella el nombre de Jorge Fossati en las páginas doradas de Universitario de Deportes.

Gareca aparece en el radar

El Tigre sería una de las opciones que tendrían en carpeta Franco Velazco y Álvaro Barco. De acuerdo con información del periodista Horacio Zimmermann, los directivos pondrán toda la carne en el asador para que el argentino se vuelva a poner el buzo de Universitario.

En el programa Doble Punta, el comunicador anticipó que aún “no hay nada formal”, pero de acuerdo a la información que maneja, en el escenario de la no continuidad de Fossati, el cuadro crema vería en el exentrenador de la selección peruana el potencial reemplazante.

El 'Tigre' podría volver a Ate en caso el 'Nonno' no alcance un acuerdo con la directiva. (Doble Punta)