Mundial de Clubes de vóley
Mundial de Clubes de vóley 2025: cruces y equipos clasificados a las semifinales del torneo.

El martes 9 de diciembre arrancó la fase de grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025, la cual llegará a su fin este jueves 11 del presente mes, para darle paso a las semifinales, donde los cuatro mejores equipos del globo se enfrentarán por el tan ansiado trofeo.

Hasta el momento, solo hay dos elencos clasificados a la siguiente instancia del máximo certamen de la FIVB. En el grupo B, ya están definidos los dos clasificados: Prosecco DOC Imoco Conegliano de Italia y Dentil Praia Clube de Brasil.

Imoco irá por su bicampeonato, pues la temporada se coronó al vencer a la final al cuadro chino, Tianjin Bohai Bank. Para conseguirlo, tiene figuras de la talla mundial como la punta receptora brasileña, Gabi Guimarães, y la atacante asiática, Ting Zhu.

Mientras que el grupo A, falta establecer al segundo elenco semifinalista. Y es que Savino Del Bene Scandicci ya tiene su boleto, pero Alianza Lima y Osasco São Cristóvão definirán su clasificación en su partido disputado hoy, jueves 11 de diciembre, correspondiente a la fecha 3.

Osasco parte con ventaja sobre Alianza, ya que enfrentará al colero del grupo, Zhetysu VC de Kazajistán, mientras que las ‘blanquiazules’ tendrán que vencer al líder, Scandicci, que cuenta entre sus filas con la opuesta de más de 2 metros: Ekaterina Antropova.

Alianza Lima gana 3-1 a Zhetysu VC y sigue firme en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. | Latina

Equipos clasificados a las semifinales del Mundial de Clubes de vóley

– Prosecco DOC Imoco Conegliano (ITA)

- Dentil Praia Clube (BRA)

- Savino Del Bene Scandicci (ITA)

Savino Del Bene Scandicci fue
Savino Del Bene Scandicci fue uno de los primeros clasificados a las semifinales del Mundial de Clubes 2025.

Cruces de las semifinales del Mundial de Clubes de vóley

Los cruces de las semifinales del Mundial de Clubes de vóley se establecerán de la siguiente manera: el primero del Grupo A se medirá con el segundo del Grupo B, mientras que el primero del Grupo B chocará con el segundo del Grupo A.

De acuerdo a la página oficial de la FIVB, las semis del torneo están programadas para el sábado 13 de diciembre. Los partidos se llevarán a cabo entre las 11:00 horas y las 14:30 horas (horario peruano).

- Primer lugar del Grupo B vs Dentil Praia Clube (BRA)

- Prosecco DOC Imoco Conegliano (ITA) vs segundo lugar del Grupo A

¿Cuándo se jugará la final del Mundial de Clubes de vóley?

La final del Mundial de Clubes de vóley se disputará el domingo 14 de diciembre desde las 14:30 horas. El partido por el tercer lugar se realizará ese mismo día, pero en un horario previo (11:00 horas de Perú). De esta manera, terminará una nueva edición del máximo torneo de voleibol a nivel de equipos.

Programación de las semifinales y
Programación de las semifinales y finales del Mundial de Clubes de vóley 2025.

Dónde ver el Mundial de Clubes de vóley 2025

La plataforma VBTV es la encargada de transmitir todos los partidos del Mundial de Clubes de vóley 2025. En Brasil, sede del campeonato, la emisión de los encuentros se realizan mediante SporTV 2.

Latina TV -canal peruano- también pasa algunos encuentros del torneo internacional, sobre todo los de Alianza Lima. Aún no se tiene información si pasarán los duelos decisivos del certamen por señal abierta, su página web o su app.

