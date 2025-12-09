Perú Deportes

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

Las dirigidas por Facundo Morando debutarán hoy martes 9 de diciembre ante Osasco São Cristóvão Saúde. Conoce todos los detalles de la participación ‘blanquiazul’ en el máximo certamen

Resultados del Mundial de Clubes
Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos.

Hoy, martes 9 de diciembre, arranca el Mundial de Clubes de vóley 2025, donde Perú tendrá como representante -por primera vez en la historia- a Alianza Lima. El vigente bicampeón de la Liga Nacional consiguió su boleto a la máxima cita luego de quedar segundo en el Sudamericano del año pasado.

Las dirigidas por Facundo Morando quedaron situadas en el Grupo A y tendrán que enfrentar a poderosos rivales, tales como: Osasco São Cristóvão Saúde de Brasil (anfitrión), Zhetysu VC de Kazajistán (campeón de Asia) y Savino Del Bene Scandicci de Italia (subcampeón de Europa).

Grupo de Alianza Lima en
Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025

La ‘íntimas’ deberán quedar primeras o segundas en su serie para clasificar a las semifinales. Algo complicado por los contrincantes con los que se medirá, pero no imposible, pues el club peruano ha demostrado su nivel internacional y ha sumado a dos elementos de selección como Maria Alejandra Marin y Elina Rodríguez.

Asimismo, llega en un momento dulce al Mundial de Clubes. Y es que es líder de la Liga Peruana de Vóley de manera invicta, habiendo ganando sus ocho partidos (adelantó dos) y solo cedido dos sets en lo que va del torneo. Además, le sacó una ventaja de cinco puntos a su máximo perseguidor, Universitario de Deportes.

Cenaida Uribe, gerenta de Alianza, trazó los objetivos previo al debut en esta competencia: "Hacer una buena presentación. Más no te puedo decir, no se sabe. Todos los equipos son fuertísimos. Estamos jugando con los mejores equipos del mundo", declaró antes de abordar el avión.

Resultados y programación del Mundial de Clubes de vóley 2025

Fecha 1

- Dentil Praia Clube vs Zamalek SC (08:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano vs Orlando Valkyries (11:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Savino Del Bene Scandicci vs VC Zhetysu de Kazajistán (15:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Alianza Lima vs Osasco São Cristóvão (18:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

Fecha 2

- Dentil Praia Clube vs Orlando Valkyries (08:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Zhetysu VC vs Club Alianza Lima (11:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano vs Zamalek Sporting Club (15:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Osasco São Cristóvão vs Savino Del Bene Scandicci (18:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

Fecha 3

- Zamalek Sporting Club vs Orlando Valkyries (08:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano vs Dentil Praia Clube (11:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Savino Del Bene Scandicci vs Club Alianza Lima (15:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Osasco São Cristóvão vs Zhetysu VC (18:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

Fixture completo del Mundial de
Fixture completo del Mundial de Clubes de vóley 2025, con Alianza Lima.

Dónde ver el Mundial de Clubes de vóley 2025

Latina Televisión emitirá en directo todos los partidos del Mundial de Clubes de vóley 2025, incluido los de Alianza Lima en el Grupo A. Lo hará por señal abierta (canal 2); así como también, por su página web y aplicativo.

En Brasil, país donde se llevará a cabo la máxima competencia, la transmisión será realizada por SporTV 2. Asimismo, los hinchas del vóley podrán seguir los encuentros vía streaming gracias al portal VBTV.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura en tiempo real de cada encuentro, con información detallada, análisis y resultados sobre la actuación del equipo. Todo esto en su página web. No te lo puedes perder.

