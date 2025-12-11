Perú Deportes

Alianza Lima enfrentará hoy a Antropova: la voleibolista de 2 metros que deberá bloquear para clasificar a semis del Mundial de Clubes

Las ‘blanquiazules’ necesitan vencer a Savino Del Bene Scandicci para avanzar de ronda como segundo del Grupo A del certamen FIVB

Alianza Lima enfrentará hoy a Ekaterina Antropova: la voleibolista de 2 metros que deberá bloquear para clasificar a semis del Mundial de Clubes.

Alianza Lima venció 3-1 a Zhetysu VC en la fecha 2 y sumó su primer triunfo en la historia del Mundial de Clubes de Vóley. Como si fuera poco, la escuadra de Facundo Morando quedó con vida en la última jornada y cuenta con posibilidades de clasificar a las semifinales del torneo.

Para conseguir su objetivo, las ‘blanquiazules’ deberán vencer a Savino Del Bene Scandicci, vigente subcampeón de Europa, y esperar otros resultados del duelo de Osasco São Cristóvão contra el conjunto de Kazajistán. Así podrían avanzar a la siguiente ronda como segundo del Grupo A.

Pero, el reto no será nada sencillo. Las italianas no han cedido ningún set en lo que va de la competencia, ya que aplastaron 3-0 a Zhetyzu y lo mismo hicieron con Osasco. De esta manera, se clasificaron a las semifinales del Mundial de Clubes y siguen firmes en su camino hacia el tan ansiado título.

Además, Savino Del Bene Scandicci cuenta con grandes atletas, entre ellas figura Ekaterina Antropova, la nacida en Islandia pero nacionalizada italiana, que mide más de 2 metros de altura (2.02 m exactamente) y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos París 2024.

Con apenas 22 años, Antropova es la principal ‘amenaza’ que tendrá Alianza Lima en la cancha del Ginásio Poliesportivo do Pacaembu. Las bloqueadoras ‘íntimas’ deberán estar finas para anular a la opuesta italiana. Clarivett Yllescas (1.84 m), quien fue figura en el triunfo ante las kazajas, es la llamada a frenarla, aunque le lleve más de 20 centímetros.

Recientemente, la estrella de Scandicci se refirió a su estatura y cómo la gente la mira en la calle. Además, se animó a dejar un mensaje a las más chicas: “Es difícil porque mucha gente te observa aunque no sepa que eres voleibolista, así que recibimos atención constante. Incluso cuando tienes un mal día, no siempre resulta fácil, pero aprendes a convivir con ello y a aceptarlo. Cada persona tiene su propio atractivo. Espero que las jugadoras jóvenes o las chicas altas comprendan que todos somos diferentes y que en eso radica la belleza”.

El rendimiento de Antropova en el Mundial de Clubes

Más allá de sus logros previos a nivel de clubes y selección, Antropova vive un buen presente con Savino Del Bene Scandicci en este Mundial de Clubes. Por ejemplo, en la fecha 1 ante Zhetysu, fue la máxima anotadora del compromiso con 19 puntos (15 de ataque y 4 de servicio).

En la jornada 2 ante Osasco, fue la tercera artillera del encuentro, por detrás de su rival Bianca Cugno (27 puntos) y su compañera Avery Skinner (22 puntos). La italiana totalizó 21 puntos: 15 de ataque, 4 de bloque y 2 de servicio.

Ekaterina Antropova lleva 40 puntos en el Mundial de Clubes de Vóley en apenas dos compromisos disputados.

Programación del Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci

El último partido de Alianza Lima en la fase de grupos del Mundial de Clubes de Vóley será ante Savino Del Bene Scandicci de Ekaterina Antropova y está programado para las 15:00 horas de este jueves 11 de diciembre. El Ginásio Poliesportivo do Pacaembu será testigo de un duelo histórico.

Este enfrentamiento por la fecha 3 será transmitido por Latina TV, a través de señal abierta (canal 2), su página web y su aplicación. Además, se podrá vivir por la plataforma de streaming llamada VBTV. Por último, Infobae Perú hará el punto a punto mediante su sitio web.

