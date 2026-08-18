Lluvias en Lima: qué hacer si el agua entra a tu casa y cómo evitar una descarga eléctrica

Los cables caídos en la vía pública deben tratarse como si tuvieran electricidad y reportarse a la empresa eléctrica o al organismo supervisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las fuertes precipitaciones registradas en Lima han dejado calles anegadas, viviendas afectadas y problemas en diferentes puntos de la ciudad. A los daños provocados directamente por el agua se suma otro riesgo que puede pasar inadvertido: la presencia de instalaciones eléctricas en ambientes húmedos o inundados.

Un tomacorriente próximo al agua, un electrodoméstico conectado en una habitación anegada o un cable derribado en la calle pueden generar situaciones potencialmente peligrosas. Por ello, las medidas que se adopten durante y después de una lluvia intensa no deben limitarse a retirar el agua de una vivienda.

Osinergmin recomienda que, ante una inundación o una cantidad importante de agua o humedad dentro de una casa o negocio, se corte el suministro desde el interruptor general y que la instalación sea revisada por un electricista calificado antes de restablecer la energía.

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Automóviles y otros vehículos circulan por una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

¿Qué hacer si comienza a entrar agua a la vivienda?

Si un aniego alcanza una casa o establecimiento comercial, la primera precaución es evitar el contacto entre las personas, el agua y cualquier elemento conectado a la electricidad.

“En caso de que ocurriera un deslizamiento o un aniego de agua que ingrese a viviendas o negocios, se debe desconectar el interruptor del tablero general y desenchufar los aparatos”, explicó Alfredo Melly, vocero de Luz del Sur.

Esta medida, sin embargo, debe realizarse únicamente cuando sea posible llegar al tablero sin atravesar agua ni exponerse a una instalación dañada. Si el acceso no es seguro, no se debe ingresar a una zona inundada para intentar desconectar equipos o manipular interruptores.

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Osinergmin recomienda cortar el suministro eléctrico desde el interruptor general si entra agua a una casa o negocio y pedir la revisión de un electricista calificado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También debe evitarse tocar electrodomésticos, enchufes o interruptores con las manos mojadas, así como utilizar aparatos eléctricos cuando existe acumulación de agua en el piso o humedad extrema en las paredes.

Una vez superada la emergencia, tampoco es recomendable volver a conectar inmediatamente los equipos. Osinergmin señala que la reconexión debe realizarse después de que un técnico electricista calificado haya revisado las instalaciones internas, especialmente cuando estas estuvieron expuestas al agua.

La revisión permite detectar cables deteriorados, tomacorrientes afectados, interruptores defectuosos u otros daños que pueden no ser visibles a simple vista.

Un trabajador retira mobiliario de un aula inundada por lluvias y aguas residuales en la Institución Educativa N.° 7092 Juan Pablo II en Villa El Salvador, Lima.

Un cable caído debe tratarse como si tuviera electricidad

Las lluvias intensas, deslizamientos y otros eventos pueden afectar postes, cables o componentes ubicados en la vía pública. En estos casos, acercarse para observar el daño o intentar mover algún elemento puede incrementar el riesgo.

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Osinergmin recomienda no acercarse ni tocar cables caídos, incluso cuando se encuentren sobre el suelo, y comunicar el incidente a la empresa responsable del servicio eléctrico o al organismo supervisor.

Luz del Sur aconseja establecer una distancia aproximada de 10 metros cuando se produzca la caída de postes, subestaciones o cables y reportar inmediatamente la situación.

Luz del Sur aconseja mantener una distancia de 10 metros ante la caída de postes, subestaciones o cables y no recuperar objetos atrapados en el tendido eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma precaución se aplica si una persona observa chispas, ruidos inusuales u objetos atrapados en la infraestructura. Cometas, pelotas, plásticos u otros elementos no deben ser recuperados por cuenta propia cuando han quedado cerca del cableado.

El riesgo tampoco requiere necesariamente que una persona toque directamente determinados componentes de una red de media o alta tensión. Por ello, objetos largos o metálicos como escaleras, varillas, antenas, astas, andamios o estructuras similares deben mantenerse alejados de las instalaciones.

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¿Qué distancia debe existir entre una vivienda y una red eléctrica?

El Código Nacional de Electricidad establece distancias mínimas de seguridad entre las edificaciones y las líneas eléctricas.

Para redes de media tensión en zonas urbanas, la separación mínima respecto de una edificación es de 2,50 metros en sentido horizontal y cuatro metros en sentido vertical, de acuerdo con información difundida por empresas eléctricas con base en la normativa nacional.

Estas distancias adquieren especial importancia en viviendas donde posteriormente se construyen pisos adicionales, balcones, azoteas, voladizos o estructuras que terminan acercándose al cableado existente.

También deben considerarse durante trabajos en altura, como limpieza de techos, pintado de fachadas, poda de árboles o labores de construcción.

Los riesgos eléctricos cobran mayor atención durante episodios de precipitaciones como los registrados en estos días. Senamhi emitió un aviso de corto plazo de nivel rojo por lluvias intensas con vigencia desde el domingo 16 de agosto, mientras sus pronósticos para este lunes 17 mantenían la posibilidad de precipitaciones en sectores de Lima.

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En ese escenario, retirar el agua es solo una parte de la respuesta. Si una instalación eléctrica estuvo mojada, un poste cayó o un cable terminó sobre la pista, la prioridad debe ser mantener distancia y evitar cualquier manipulación hasta que personal capacitado descarte el peligro.