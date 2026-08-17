Naldy Saldaña le desea lo mejor a sus excompañeros de ‘La Bella Luz’: “Lamento mucho lo que están viviendo, que sigan haciendo música”

Naldy Saldaña dejó un mensaje conciliador a 'La Bella Luz' en 'El Reventonazo de la Chola', pero cuestionó por qué no actuaron cuando ella lo pidió.

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Naldy Saldaña eligió las palabras con cuidado cuando la ‘Chola Chabuca’ le preguntó qué les diría a sus excompañeros de la orquesta ‘La Bella Luz’. La cantante optó por un mensaje de buenos deseos, pero lo acompañó de una pregunta que sintetiza todo el peso de su denuncia: “¿Por qué no actuaron quizás en el momento que yo se los pedí?”.

La secuencia, que ocurrió durante su aparición en ‘El Reventonazo de la Chola’ este sábado 15 de agosto, también incluyó su primera respuesta pública a la invitación que Óscar Junior Custodio le hizo durante la conferencia de prensa del 6 de agosto para que regrese a la agrupación.

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La aparición de Saldaña en el programa de Ernesto Pimentel fue su primera entrevista extensa en televisión desde que el caso se hizo público. La cantante habló sobre el proceso legal, su salida de la orquesta sin indemnización, su debut como solista con la canción ‘Aprendí’ y la relación que hoy mantiene —o no mantiene— con la agrupación que la vio crecer durante tres años.

El mensaje a los excompañeros: lamento y buenos deseos sin confrontación

Cuando la ‘Chola Chabuca’ le planteó qué les diría a los integrantes de ‘La Bella Luz’, Saldaña no recurrió a la confrontación. “Que lamento mucho todo lo que está sucediendo, que sigan haciendo música, haciendo bailar a su público, disfrutando, así como lo voy a hacer yo”, afirmó la cantante.

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La cantante Naldy Saldaña se quiebra en plena entrevista al enviar un mensaje a su antigua orquesta, 'La Bella Luz'. A pesar del dolor, los insta a seguir haciendo música, así como ella lo hará. Video: TikTok @farandula.lorcha

El tono fue deliberadamente conciliador hacia los integrantes de la agrupación —las cantantes, los músicos, el staff— a quienes la propia Saldaña ha distinguido del núcleo directivo a lo largo del caso.

La cantante también añadió una reflexión sobre la música como herramienta de superación que aplicó tanto a su situación como a la de sus excompañeros: “Creo que en la vida tenemos lecciones para hacer mejor las cosas, para poder demostrar de lo que somos y lo que sabemos hacer. Que la música hable por nosotros. Creo que es la mejor manera de salir adelante”, señaló.

La pregunta sin respuesta que le haría a la directiva de la orquesta

El tono cambió cuando la ‘Chola Chabuca’ le planteó una segunda pregunta: si tuviera la oportunidad de entrevistar a los directivos de ‘La Bella Luz’, ¿qué les preguntaría? Saldaña respondió sin rodeos.

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“Quizás preguntarles el por qué no actuaron quizás en el momento que yo se los pedí, que quizás puedan hacerlo más adelante, y desearles siempre lo mejor para todos ellos”, declaró la cantante en el programa.

Naldy Saldaña, excantante de 'La Bella Luz', publicó un video en sus redes sociales contando cómo la música ha sido testigo de cada momento, bueno y malo, que ha vivido a lo largo de su vida. De esta manera anuncia su regreso a los escenarios como artista independiente. Video: Instagram Naldy Saldaña

La pregunta apunta directamente al corazón del caso. Saldaña presentó su denuncia ante la Fiscalía el 19 de junio, al día siguiente de la agresión, y comunicó lo ocurrido a Óscar Custodio, propietario de la orquesta.

Según su testimonio, la respuesta que recibió fue un llamado a la calma. Permaneció en la agrupación un mes más, esperando que se tomaran medidas contra el acusado, hasta que renunció el 21 de julio de 2026. El propio Custodio reconoció públicamente, en la conferencia de prensa del 6 de agosto, que se equivocó al no separar de inmediato a su primo César Sánchez Chavesta cuando conoció la denuncia.

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La respuesta a Óscar Junior: “No me sentí respaldada”

La tercera arista de la entrevista fue la más directa en términos de cierre personal. Durante la conferencia de prensa del 6 de agosto, Óscar Junior —quien asumió el mando de la orquesta tras el paso al costado de su padre— extendió una invitación pública a Saldaña. “Si en algún momento ella quisiera volver a la orquesta de ‘La Bella Luz’, las puertas de la orquesta están abiertas para ella”, afirmó Junior.

Saldaña respondió a esa propuesta en ‘El Reventonazo de la Chola’ con un descarte claro, aunque sin agresividad. La cantante recordó con gratitud su paso por la orquesta, pero fue precisa sobre los motivos por los que no contempla un regreso.

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La cantante aseguró que pese a que La Bella Luz decidió tomar cartas en el asunto, no está en sus planes volver a la orquesta, pero agradece la oportunidad | TikTok

“Pero en este caso yo no tomaría sus palabras porque no me sentí respaldada. Sentí que ellos no consideraron al menos lo que yo estaba pasando. O quizá lo dijeron a su manera, pero considero que no fue lo correcto”, afirmó.

La investigación fiscal contra Sánchez Chavesta continúa activa en la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho. El acusado declaró ante la Depincri el 14 de agosto tras cuatro horas de diligencias, pero no ha emitido declaraciones públicas sobre el fondo de la denuncia.