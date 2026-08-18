Arquero de UTC explicó que sucedió en el gol de Fernando Gaibor con Alianza Lima: “Esa jugada no fue falta”

El guardameta de 24 años debutó en primera división en uno de los escenarios más exigentes del fútbol peruano y aseguró que, pese al resultado, su actuación general lo dejó conforme. (Liga 1)

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Ricardo Bettocchi debutó en la Liga 1 de la peor manera posible: con una derrota por 1-0 ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, en la quinta fecha del Torneo Clausura.

El arquero de 24 años ingresó al once titular de UTC de Cajamarca por la lesión de Ángelo Campos y la sanción a Ignacio Barrios, quien vio la tarjeta roja en la jornada anterior.

Pese al resultado adverso, el guardameta se mostró satisfecho con su rendimiento general y apuntó que el tanto blanquiazul nació de una situación que calificó de fortuita, aunque no eludió su cuota de culpa en la acción.

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El gol que desató la polémica

El arquero de UTC explicó cómo se produjo el tanto de Alianza Lima y admitió que estaba fuera de posición cuando Jesús Castillo sorprendió con un tiro libre ejecutado rápidamente. (GEC)

A los 47 minutos del primer tiempo, Jesús Castillo cobró velozmente un tiro libre y habilitó a Fernando Gaibor, quien disparó desde larga distancia y encontró la red con Bettocchi fuera de su posición. En ese instante, el portero del ‘Gavilán del Norte’ conversaba con compañeros sobre las salidas del equipo, mientras el capitán Bruno Duarte dialogaba con el árbitro Joel Alarcón para reclamar por una falta previa sobre Eryc Castillo que, a criterio del propio Bettocchi, nunca existió.

“No puedo negar que responsabilidad tengo, no debí estar ahí afuera. En esa jugada en específico me pareció que no fue falta, Duarte fue a reclamar como capitán, va a conversar con el árbitro, y entre tres jugadores conversamos sobre qué podíamos mejorar en salida, y ahí se da que con viveza, Jesús Castillo puso el balón en el piso y jugó rápido”, explicó el portero en declaraciones al programa Denganche.

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El guardameta detalló que, en el momento en que miró hacia el campo, Castillo aún sostenía el balón con la mano, lo que lo llevó a asumir que la jugada no había sido reanudada. Ese malentendido resultó determinante: cuando el volante aliancista depositó el esférico en el césped y ejecutó, UTC quedó completamente desorganizado.

La lectura de Bettocchi sobre el rol del árbitro

El arquero de UTC consideró que Joel Alarcón pudo hacer sonar el silbato antes de la reanudación y evitar una acción en la que varios jugadores todavía conversaban con el árbitro. (Liga 1)

Más allá de asumir su parte de responsabilidad, el arquero cajamarquino planteó una objeción sobre la conducción del juez Joel Alarcón en esos segundos. Según su visión, el colegiado tenía la potestad de hacer sonar el silbato y ordenar una reanudación formal, en lugar de permitir que Castillo ejecutara con varios jugadores todavía en conversación con él.

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“A Bruno se le dificulta ponerse frente a la pelota porque lo tenía al árbitro al medio. Siento que es una situación fortuita, hay responsabilidad, la asumo. El árbitro pudo tocar el silbato y que se vuelva a reanudar el juego”, sostuvo Bettocchi en el mismo espacio.

El portero también señaló que, durante todo el partido, Alianza Lima apeló a la intensidad física para interrumpir las salidas del cuadro norteño, lo que generó múltiples infracciones a lo largo del encuentro. En ese marco, consideró que el criterio del árbitro debió ser uniforme: si se cobraba la falta, la reanudación tenía que producirse de manera ordenada.

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Un debut agridulce con miras al Clausura

Pese al 1-0 sufrido ante Alianza Lima, Ricardo Bettocchi calificó como positiva su presentación en Primera División y ya piensa en sumar minutos para ayudar a UTC a recuperarse. (Liga 1)

A pesar del sabor amargo que dejó la derrota, Bettocchi subrayó que su primera actuación en primera división le generó satisfacción en términos individuales. Debutar ante Alianza Lima, en Matute y con un estadio colmado, representó para él un escenario de alta exigencia que, en líneas generales, considera haber superado.

“Una alegría tremenda poder debutar, más que todo en cómo se dieron las condiciones, con ese ambiente en el estadio, contra Alianza y todo lo que significa, y considero que no tuve un mal partido, estoy feliz, nada más que se dio una situación fortuita”, afirmó el guardameta.

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Con este resultado, UTC acumuló otra caída en el Torneo Clausura y el portero dejó en claro que su objetivo inmediato es seguir sumando minutos y contribuir a la recuperación del equipo cajamarquino en las próximas fechas del campeonato.

Revive el emocionante y polémico gol de Alianza Lima contra UTC. Jesús Castillo ejecuta un tiro libre rápidamente mientras el equipo rival se acomodaba, marcando el 1-0 y provocando el airado reclamo de todos los jugadores de UTC hacia el árbitro. - Liga 1 Max