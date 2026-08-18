Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Arquero de UTC explicó que sucedió en el gol de Fernando Gaibor con Alianza Lima: “Esa jugada no fue falta”

El portero del ‘Gavilán del Norte’, que debutó por la lesión de Ángelo Campos y la sanción a Ignacio Barrios, y protagonizó uno de los momentos más comentados de la quinta fecha del Torneo Clausura

Ricardo Bettocchi – UTC – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 17 agosto
El guardameta de 24 años debutó en primera división en uno de los escenarios más exigentes del fútbol peruano y aseguró que, pese al resultado, su actuación general lo dejó conforme. (Liga 1)
Guardar

Ricardo Bettocchi debutó en la Liga 1 de la peor manera posible: con una derrota por 1-0 ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, en la quinta fecha del Torneo Clausura.

El arquero de 24 años ingresó al once titular de UTC de Cajamarca por la lesión de Ángelo Campos y la sanción a Ignacio Barrios, quien vio la tarjeta roja en la jornada anterior.

Pese al resultado adverso, el guardameta se mostró satisfecho con su rendimiento general y apuntó que el tanto blanquiazul nació de una situación que calificó de fortuita, aunque no eludió su cuota de culpa en la acción.

PUBLICIDAD

El gol que desató la polémica

Ricardo Bettocchi – UTC – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 17 agosto
El arquero de UTC explicó cómo se produjo el tanto de Alianza Lima y admitió que estaba fuera de posición cuando Jesús Castillo sorprendió con un tiro libre ejecutado rápidamente. (GEC)

A los 47 minutos del primer tiempo, Jesús Castillo cobró velozmente un tiro libre y habilitó a Fernando Gaibor, quien disparó desde larga distancia y encontró la red con Bettocchi fuera de su posición. En ese instante, el portero del ‘Gavilán del Norte’ conversaba con compañeros sobre las salidas del equipo, mientras el capitán Bruno Duarte dialogaba con el árbitro Joel Alarcón para reclamar por una falta previa sobre Eryc Castillo que, a criterio del propio Bettocchi, nunca existió.

No puedo negar que responsabilidad tengo, no debí estar ahí afuera. En esa jugada en específico me pareció que no fue falta, Duarte fue a reclamar como capitán, va a conversar con el árbitro, y entre tres jugadores conversamos sobre qué podíamos mejorar en salida, y ahí se da que con viveza, Jesús Castillo puso el balón en el piso y jugó rápido”, explicó el portero en declaraciones al programa Denganche.

PUBLICIDAD

El guardameta detalló que, en el momento en que miró hacia el campo, Castillo aún sostenía el balón con la mano, lo que lo llevó a asumir que la jugada no había sido reanudada. Ese malentendido resultó determinante: cuando el volante aliancista depositó el esférico en el césped y ejecutó, UTC quedó completamente desorganizado.

La lectura de Bettocchi sobre el rol del árbitro

Ricardo Bettocchi – UTC – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 17 agosto
El arquero de UTC consideró que Joel Alarcón pudo hacer sonar el silbato antes de la reanudación y evitar una acción en la que varios jugadores todavía conversaban con el árbitro. (Liga 1)

Más allá de asumir su parte de responsabilidad, el arquero cajamarquino planteó una objeción sobre la conducción del juez Joel Alarcón en esos segundos. Según su visión, el colegiado tenía la potestad de hacer sonar el silbato y ordenar una reanudación formal, en lugar de permitir que Castillo ejecutara con varios jugadores todavía en conversación con él.

“A Bruno se le dificulta ponerse frente a la pelota porque lo tenía al árbitro al medio. Siento que es una situación fortuita, hay responsabilidad, la asumo. El árbitro pudo tocar el silbato y que se vuelva a reanudar el juego”, sostuvo Bettocchi en el mismo espacio.

El portero también señaló que, durante todo el partido, Alianza Lima apeló a la intensidad física para interrumpir las salidas del cuadro norteño, lo que generó múltiples infracciones a lo largo del encuentro. En ese marco, consideró que el criterio del árbitro debió ser uniforme: si se cobraba la falta, la reanudación tenía que producirse de manera ordenada.

Un debut agridulce con miras al Clausura

Ricardo Bettocchi – UTC – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 17 agosto
Pese al 1-0 sufrido ante Alianza Lima, Ricardo Bettocchi calificó como positiva su presentación en Primera División y ya piensa en sumar minutos para ayudar a UTC a recuperarse. (Liga 1)

A pesar del sabor amargo que dejó la derrota, Bettocchi subrayó que su primera actuación en primera división le generó satisfacción en términos individuales. Debutar ante Alianza Lima, en Matute y con un estadio colmado, representó para él un escenario de alta exigencia que, en líneas generales, considera haber superado.

“Una alegría tremenda poder debutar, más que todo en cómo se dieron las condiciones, con ese ambiente en el estadio, contra Alianza y todo lo que significa, y considero que no tuve un mal partido, estoy feliz, nada más que se dio una situación fortuita”, afirmó el guardameta.

Con este resultado, UTC acumuló otra caída en el Torneo Clausura y el portero dejó en claro que su objetivo inmediato es seguir sumando minutos y contribuir a la recuperación del equipo cajamarquino en las próximas fechas del campeonato.

Revive el emocionante y polémico gol de Alianza Lima contra UTC. Jesús Castillo ejecuta un tiro libre rápidamente mientras el equipo rival se acomodaba, marcando el 1-0 y provocando el airado reclamo de todos los jugadores de UTC hacia el árbitro. - Liga 1 Max

Temas Relacionados

Ricardo BettocchiUTCAlianza LimaLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Entradas del Melgar vs Alianza Lima: precios y dónde comprar para asistir al partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La ciudad de Arequipa, que durante agosto disfruta su aniversario, se encuentra preparada para albergar uno de los duelos más prometedores y electrizantes de la sexta fecha del campeonato peruano

Entradas del Melgar vs Alianza Lima: precios y dónde comprar para asistir al partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El duro mensaje de Leao Butrón tras el irónico mensaje de Diego Rebagliati sobre su familia: “En el fútbol todo se sabe”

El exarquero de Alianza Lima salió al frente luego de que el comunicador y el equipo de ‘Fútbol Satélite’ comentaran en vivo una crítica que publicó en redes sociales sobre la transmisión del partido entre FC Cajamarca y Universitario de Deportes

El duro mensaje de Leao Butrón tras el irónico mensaje de Diego Rebagliati sobre su familia: “En el fútbol todo se sabe”

Alex Valera acordó su renovación con Universitario: el goleador se mantendrá en Ate por tres temporadas más

El ‘Cholo’ ha ratificado su compromiso con los ‘cremas’ en una nueva vinculación hasta finales del 2029. La extensión de su contrato siempre fue una posibilidad deseada por las autoridades

Alex Valera acordó su renovación con Universitario: el goleador se mantendrá en Ate por tres temporadas más

‘Cóndor’ Mendoza quiere volver al fútbol a sus 48 años y asegura: “En Alianza Lima me divierto y hago más goles que Girotti”

El exdelantero peruano, retirado desde 2014 y autor de casi 180 goles en su carrera, aseguró que no tiene lesiones ni antecedentes quirúrgicos y que está en condiciones de regresar al campo para superar a los atacantes actuales de la Liga 1

‘Cóndor’ Mendoza quiere volver al fútbol a sus 48 años y asegura: “En Alianza Lima me divierto y hago más goles que Girotti”

Adrián Ugarriza marcó en la Toto Cup de Israel: así le fue al Kiryat Shmona ante Hapoel Tel Aviv

El atacante completó los 90 minutos como titular y fue el primero en marcar en el partido, pero la reacción del rival le dio una sorpresa al equipo del peruano

Adrián Ugarriza marcó en la Toto Cup de Israel: así le fue al Kiryat Shmona ante Hapoel Tel Aviv
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez reaparece de paseo en México junto a su abogado a 10 días de recibir salvoconducto

Betssy Chávez reaparece de paseo en México junto a su abogado a 10 días de recibir salvoconducto

Keiko Fujimori evalúa eliminar ministerios: Elmer Cuba confirma que el tema “está en agenda”

“Estamos muy preocupados”: Perú confía en que Trump reduzca al 10% arancel a sus exportaciones, afirma canciller

Diputado Julián Pérez Mallqui, denunciado por violencia machista, estuvo preso en 2001 por hurto agravado

Luis Galarreta y su gabinete se presentan este jueves ante la Cámara de Diputados: expondrán la política general del Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Naldy Saldaña le desea lo mejor a sus excompañeros de ‘La Bella Luz’: “Lamento mucho lo que están viviendo, que sigan haciendo música”

Naldy Saldaña le desea lo mejor a sus excompañeros de ‘La Bella Luz’: “Lamento mucho lo que están viviendo, que sigan haciendo música”

El video de Korina Rivadeneira se vuelve viral por un incómodo momento con Beto Montenegro en un concierto de Rawayana: “¡Qué roche!"

Silvia Cornejo muestra su avanzado embarazo en una emotiva sesión de fotos junto a su hijo mayor: “Mi segundo gran amor”

Ethel Pozo da mayores detalles de cómo la retiraron de la Teletón y afirma: “Lo considero una injusticia, yo ya estaba confirmada”

Gisela Valcárcel también quedaría fuera de Teletón tras retiro de Ethel Pozo: “Va a salir a hablar”

DEPORTES

Entradas del Melgar vs Alianza Lima: precios y dónde comprar para asistir al partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Entradas del Melgar vs Alianza Lima: precios y dónde comprar para asistir al partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El duro mensaje de Leao Butrón tras el irónico mensaje de Diego Rebagliati sobre su familia: “En el fútbol todo se sabe”

Alex Valera acordó su renovación con Universitario: el goleador se mantendrá en Ate por tres temporadas más

‘Cóndor’ Mendoza quiere volver al fútbol a sus 48 años y asegura: “En Alianza Lima me divierto y hago más goles que Girotti”

Adrián Ugarriza marcó en la Toto Cup de Israel: así le fue al Kiryat Shmona ante Hapoel Tel Aviv