“Estamos muy preocupados”: Perú confía en que Trump reduzca al 10% arancel a sus exportaciones, afirma canciller

El Gobierno de Keiko Fujimori expresó su preocupación por el aumento de los aranceles de EE. UU. a las exportaciones peruanas de 10 % a 12,5 %

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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, reconoció este domingo la preocupación del Gobierno de Keiko Fujimori por el incremento de los aranceles impuestos por Estados Unidos a las exportaciones peruanas y aseguró que el Ejecutivo trabaja para que la tasa vuelva al 10 %.

“Nosotros estamos muy preocupados por ese tema”, respondió el canciller al ser consultado por la periodista Milagros Leiva sobre si había transmitido al embajador estadounidense Bernie Navarro la inquietud de Lima por el aumento de 10 % a 12,5 %.

Espá sostuvo que la medida afecta de manera considerable la competitividad de los exportadores peruanos, en particular del sector agroexportador. “Esa subida de aranceles de diez a 12.5 % afecta grandemente la competitividad de los exportadores de ADEX (Asociación de Exportadores)”, afirmó.

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Explicó que, a partir del llamado del principal gremio empresarial, que agrupa a compañías exportadoras, importadoras y proveedoras de servicios de sectores como agroindustria, pesca, minería, manufactura y textiles, el Ejecutivo busca atender algunos asuntos vinculados con la aplicación de la nueva tasa.

El canciller Carlos Espá aseguró que el Ejecutivo trabaja para que la tasa vuelva al 10 %, debido al impacto sobre la competitividad de los exportadores, especialmente del sector agroexportador

Entre ellos mencionó un proyecto de ley sobre trabajo forzoso que permanece pendiente en el Congreso y la creación de un mecanismo de transparencia para las importaciones utilizadas como insumos para las exportaciones.

“Estamos trabajando y yo confío que esos aranceles van a regresar al 10 %. Tengo mucha confianza en eso”, sostuvo.

A fines de julio, la administración de Donald Trump aplicó una nueva estructura arancelaria a las exportaciones de 60 economías, entre ellas Perú, con tasas de entre 10 % y 12,5 %, una medida que justificó por la falta de acciones suficientes para impedir el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

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En los meses previos, representantes estadounidenses mantuvieron reuniones con funcionarios de distintos países para evaluar las medidas adoptadas contra esta práctica. Perú participó en esas conversaciones a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), aunque no logró evitar el incremento.

Perú busca atender los cuestionamientos de Washington sobre el trabajo forzoso, con medidas como un proyecto de ley pendiente en el Congreso y un mecanismo de transparencia para las importaciones utilizadas como insumos

Washington concluyó que el país “ha fallado en imponer y efectivamente aplicar una prohibición en la importación de bienes producidos con trabajo forzoso”.

La medida, sin embargo, no alcanza a todas las exportaciones peruanas. Una parte de los productos quedó excluida de la nueva tarifa, entre ellos determinadas materias primas, bienes cuya aplicación podría generar disrupciones económicas y mercancías que no pueden producirse en cantidades suficientes dentro de Estados Unidos.

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La lista también contempla categorías específicas como determinados artículos de hierro, aluminio, acero y cobre; vehículos y sus partes; productos de madera; ciertos productos farmacéuticos; bienes de origen animal y vegetal; semillas; determinados azúcares; café instantáneo sin saborizantes; insumos para fertilizantes y pesticidas, además de cueros, pieles y otros productos.

Entre las incorporaciones a la lista ampliada de exoneraciones figuran frutas tropicales congeladas, semillas de ricino, sésamo, mostaza y cártamo, además de otras semillas oleaginosas. También aparecen productos como acaí, agua de coco, jugo de acaí y determinadas preparaciones para bebidas.

La decisión estadounidense contempla además productos específicos destinados a usos religiosos, como determinados artículos de panadería, hostias de comunión, obleas para sellar y papel de arroz. Asimismo, incluye algunos aceites esenciales utilizados con ese propósito y determinadas láminas de madera contrachapada de eucalipto.

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El nuevo arancel no se aplica a todos los productos peruanos, pues Estados Unidos excluyó diversas categorías, entre ellas determinados alimentos, minerales, productos farmacéuticos, bienes agrícolas y materias primas

“Somos amigos”

Durante la entrevista, el canciller también fue consultado sobre su posición frente a China y recordó que durante la campaña electoral había utilizado mensajes que, según reconoció, pudieron haber sido excesivos. No obstante, indicó que ahora su responsabilidad es representar la posición del Ejecutivo y evitó mantener el tono empleado como candidato.

“China es el principal socio comercial del Perú y nuestros destinos de exportaciones van a China. Con Estados Unidos tenemos una agenda muy compleja, muy rica. Somos también socios comerciales y aliados en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, indicó.

“Estamos ad portas de poder ingresar al Escudo de las Américas y somos amigos”, concluyó.