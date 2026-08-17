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‘Cóndor’ Mendoza quiere volver al fútbol a sus 48 años y asegura: “En Alianza Lima me divierto y hago más goles que Girotti”

El exdelantero peruano, retirado desde 2014 y autor de casi 180 goles en su carrera, aseguró que no tiene lesiones ni antecedentes quirúrgicos y que está en condiciones de regresar al campo para superar a los atacantes actuales de la Liga 1

Andrés Mendoza y Federico Girotti.
Andrés Mendoza señala que volvería a jugar y apuesta que haría más goles que Federico Girotti - Crédito: Ilustración Infobae Perú / Liga 1.
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Andrés Mendoza no cierra la puerta. El exdelantero Sporting Cristal, Club Brujas de Bélgica y selecciones peruana, uno de los goleadores peruanos más prolíficos de la historia con más de 180 tantos en competencias oficiales, encendió las redes sociales tras difundirse un audio en el que desafía a los equipos de la Liga 1 a contratarlo y asegura que, de volver, superaría en goles a los atacantes actuales del fútbol peruano.

El “Cóndor” habló sin filtros: dijo que está físicamente apto, que nunca pasó por el quirófano y que en Alianza Lima, el club donde nunca jugó profesionalmente, simplemente se divertiría.

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Sin lesiones y con las ganas intactas

Andrés Mendoza – Federico Girotti - Alianza Lima – Liga 1 – Perú - deportes – 17 agosto
El exdelantero peruano Andrés Mendoza afirmó que no tiene lesiones ni antecedentes de operaciones y sostuvo que podría regresar a la Liga 1 para competir de igual a igual con los atacantes actuales. (Tinbet)

El mensaje llegó en forma de conversación en su podcast Tinbet que circuló en redes. En el audio, Mendoza respondía a una voz que cuestionaba su capacidad para rendir al nivel actual del torneo local. La respuesta fue directa y sin pausas: “Yo vuelvo, gente, no tengo lesión. Nunca he tenido operación”, afirmó el exfutbolista nacido en Chincha Alta el 26 de abril de 1978.

Lejos de esquivar el tema, el delantero retirado en 2014 con Alianza Universidad de Huánuco profundizó su argumento con una apuesta concreta: “Físicamente, yo juego en Alianza (Lima) y te apuesto que hago más goles que (Federico) Girotti”. La declaración apunta directamente al rendimiento ofensivo del cuadro blanquiazul, que en el Torneo Clausura 2026 figura entre los equipos con mejores números en la tabla, aunque con una cuota goleadora repartida entre varios jugadores.

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Mendoza también extendió la oferta a otros clubes del fútbol peruano. “La ‘U’, Cristal, no sé, por ahí Melgar. Por favor, si necesitan, acá estoy”, señaló, en un tono que oscilaba entre la broma y la convicción. Quienes lo conocen saben que esa frontera, en él, siempre fue difusa.

Una carrera que respalda la fanfarronería

Andrés Mendoza – Federico Girotti - Alianza Lima – Liga 1 – Perú - deportes – 17 agosto
La confianza de Andrés Mendoza para plantear un regreso al fútbol profesional se sostiene en una carrera con más de 180 goles y experiencias en clubes de Europa, América y la selección peruana. (Club Brujas)

Las palabras de Mendoza no salen del vacío. Su trayectoria le da sustento a cada una. Formado en Sporting Cristal, donde debutó profesionalmente, el delantero construyó una carrera que lo llevó por Ucrania, Bélgica, Rusia, México y Estados Unidos antes de regresar al Perú para cerrar su ciclo. El capítulo más brillante lo escribió en el Club Brujas, donde anotó 80 goles en 189 partidos, se convirtió en el cuarto máximo goleador de la historia del club y dejó grabado para siempre un tanto en la victoria por 1-0 ante el Milan en San Siro por la Liga de Campeones de la UEFA.

En total, acumuló más de 180 goles en competencias oficiales a lo largo de 533 partidos. Con la selección peruana disputó 47 encuentros y convirtió siete goles, con presencia en las eliminatorias para los mundiales de 2002, 2006 y 2010, además de la Copa América 2007. Números que, en el contexto del fútbol peruano, lo ubican entre los atacantes más efectivos que produjo el país.

Ese historial es el que el propio Mendoza invoca cuando habla de volver. No como nostalgia, sino como argumento.

“A mí págame por goles” y el reclamo a Girotti

Andrés Mendoza – Federico Girotti - Alianza Lima – Liga 1 – Perú - deportes – 17 agosto
Andrés Mendoza planteó una particular condición para volver al fútbol profesional: cobrar por cada gol, mientras habló de su vínculo con Alianza Lima y mencionó un reclamo dirigido a Girotti. (Andina)

Más allá del desafío deportivo, el audio reveló otra arista del exdelantero: la económica. Con humor pero con énfasis, Mendoza planteó una condición para cualquier regreso eventual. “A mí págame por goles”, lanzó, entre risas, dejando en claro que su rendimiento siempre fue su mejor carta de presentación y que espera que se reconozca en esos términos.

También hubo un destinatario concreto en sus palabras. Mendoza mencionó a Federico Girotti —en referencia al entorno de Alianza Lima— con un reclamo que mezcló afecto y frustración: “Girotti todavía no me está dando lo que cuesta”, dijo, en alusión a una deuda pendiente, simbólica o real, con quienes administran el club al que considera su casa.

El vínculo con Alianza Lima aparece en el audio con una carga emocional particular. “En Alianza yo me divierto”, afirmó Mendoza, y agregó con orgullo: “Yo soy de los potrillos”, en referencia a la cantera blanquiazul que forjó a varias generaciones de jugadores peruanos. Ese sentido de pertenencia, más que cualquier estadística, parece ser el motor detrás de una amenaza que, por ahora, no tiene fecha de concreción pero que el “Cóndor” lanzó con toda la seriedad de quien sabe que todavía puede.

Un video viral muestra al exdelantero afirmando que está en forma, que no tiene lesiones ni operaciones y que superaría a los artilleros del torneo si algún club peruano decide darle una oportunidad (YouTube / Tinbet)

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