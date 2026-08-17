Ethel Pozo da mayores detalles de cómo la retiraron de la Teletón y afirma: “Lo considero una injusticia, yo ya estaba confirmada”

Ethel Pozo rompe su silencio y detalla los motivos detrás de su controversial exclusión de la Teletón. La conductora asegura que todo fue una injusticia, ya que nunca habló mal de América Televisión y su salida se basó en la supuesta incomodidad de sus excompañeros. Video: YouTube Q / Sin más que decir

Guardar

La conductora Ethel Pozo reveló este lunes, en la edición de ‘Sin más que decir’, los pormenores de la llamada que recibió del director de la Teletón Perú, Sergio León, y que derivó en su exclusión como ancla del evento benéfico de este año. Lo que comenzó como una reunión presencial solicitada un sábado al mediodía terminó siendo una videollamada en la que León le comunicó que América Televisión había pedido que no participara en la jornada solidaria.

El anuncio llega veinte días antes del inicio de la campaña, cuando la publicidad con su imagen ya estaba al aire. El domingo 16 de agosto, Pozo publicó un comunicado en sus redes sociales en el que informó que la dirección de la Teletón le había notificado que este año no podría conducir ni participar en la jornada. “El día de ayer fui informada por la dirección de Teletón que este año no podré conducir ni participar en la jornada de Teletón 2026”, escribió en la misiva.

PUBLICIDAD

Ese texto fue el punto de partida de una conversación más amplia que la propia conductora desarrolló hoy en vivo, con nuevos detalles sobre la reunión, los argumentos que le trasladaron y su posición frente a lo ocurrido.

La llamada del sábado y lo que le dijo Sergio León en la videollamada

Pozo relató con precisión cómo se enteró de la decisión. El sábado al mediodía recibió una llamada de Sergio León, director de la Teletón, quien le solicitó una reunión presencial. La conductora, que en ese momento recogía a su hija de un taller, no pudo acudir y propuso una videollamada para las tres de la tarde.

“Mala espina, le dije: ‘¿Presencial?’”, relató Pozo. La reunión se concretó por videollamada y fue allí donde León le transmitió lo que había ocurrido días antes, el jueves, cuando fue convocado a una reunión en América Televisión sin saber de qué se trataría.

PUBLICIDAD

Ethel Pozo explica paso a paso cómo se enteró de que no sería conductora de la Teletón este año. A pesar de haber confirmado su participación y grabado promocionales, una reunión de último minuto entre la fundación y América TV cambió todo drásticamente. Video: YouTube Q / Sin más que decir

Según el relato que Pozo reprodujo en ‘Sin más que decir’, León llegó a esa cita sin anticipar su contenido y se encontró con Fernando Muñiz, CEO de América Televisión, y con el gerente de Marketing del canal, Jacques Aragonés. Ambos directivos le comunicaron que Pozo no podía participar en la Teletón.

“Ethel, tengo una noticia que a mí me entristece en el alma, estoy muy apenado. He tratado hasta el último momento que no sea así, pero me convocaron el jueves a una reunión en América Televisión”, le dijo León, según relató la conductora. León intentó revertir la decisión en esa misma reunión. Pidió una razón concreta y señaló que Pozo ya estaba confirmada, que la publicidad estaba en el aire y que faltaban apenas veinte días para el inicio de la jornada.

PUBLICIDAD

La respuesta de Aragonés fue que la conductora “habla mal de América”. Ante la insistencia de León por una prueba, el gerente de Marketing añadió un segundo argumento: “Es que los conductores de ‘América Hoy’ se sienten incómodos”.

Pozo rechazó ambas afirmaciones. “Yo no hablaría mal de América, he dicho en reiteradas oportunidades aquí con ustedes que estoy agradecida, que me quedo con los recuerdos que tuve hasta diciembre”, sostuvo. Y agregó: “Sería incapaz de hablar mal de un canal que durante nueve años me ha dado trabajo y en el que yo me he sentido muy bien, hasta diciembre”.

PUBLICIDAD

Una injusticia a veinte días del inicio de la jornada solidaria

La conductora subrayó que lo ocurrido tiene dos dimensiones que, a su juicio, lo convierten en una injusticia. La primera, que nunca habló mal del canal. La segunda, que su participación ya estaba acordada, que había grabado material para la serie Teletón en mayo y junio, y que esas grabaciones ya estaban publicadas. “Lo considero una injusticia, uno, porque nunca hablé mal de América, y dos, porque yo ya estaba confirmada”, afirmó Pozo.

La conductora Ethel Pozo narra la injusticia que sintió al ser excluida de la Teletón, un evento solidario por los niños del Perú. Con el apoyo de sus colegas, reflexiona sobre la libertad de expresión y los egos en la televisión. Video: YouTube Q / Sin más que decir

La conductora también puso en relieve la naturaleza del evento del que fue excluida. La Teletón es una jornada solidaria sin remuneración, cuyo propósito es recaudar fondos para la rehabilitación de niños con discapacidad. “No puedes poner tu ego delante de una jornada en la cual solo importa la rehabilitación de niños. No puedes ir a un directivo a decirle: ‘Ella no puede estar, ella no entra’”, declaró.

PUBLICIDAD

Pozo precisó que, cuando ha contado su versión sobre cómo fue su salida de América Televisión, lo ha hecho en respuesta a preguntas directas de su entorno, y que sus palabras apuntaron a dos personas específicas, no al canal en su conjunto. “Lo que he contado es qué pasó, cuando ustedes me preguntaron cómo fue mi salida, y es la verdad absoluta de lo que dos personas que trabajaron conmigo, que decían ser mis amigos, me dijeron. Pero son dos personas. Eso no es América Televisión”, afirmó.

María Pía Copello, conductora de ‘Sin más que decir’, respaldó la postura de Pozo y cuestionó la decisión del canal. “Ha sido una decisión para mí equivocada por parte de América, porque Teletón une a todo el Perú. Es una jornada de solidaridad por los niños. No me parece justo que te hagan a menos de veinte días una cosa así”, sostuvo Copello.

PUBLICIDAD

El comunicado del domingo y las reacciones que siguieron

El domingo, antes de ampliar los detalles en el programa, Pozo publicó un comunicado en el que reconoció su vínculo histórico con la Teletón y su sorpresa ante la exclusión. “El año pasado tuve además el honor de ser Ancla de la Teletón, y este año también estaba previsto que asumiera nuevamente ese rol, algo que recibí con muchísima ilusión y responsabilidad”, escribió.

En el mismo texto, precisó que la decisión de América TV estaría vinculada a comentarios realizados en su programa de streaming y a la incomodidad que, según se le informó, generaría su presencia entre algunos conductores de ‘América Hoy’. Pese a la exclusión, Pozo reiteró su compromiso con la causa.

PUBLICIDAD

Ethel Pozo reveló que Teletón Perú la excluyó como ancla tras una videollamada con Sergio León en la que se le informó un pedido de América Televisión.

“Saben del enorme cariño que les tengo y quiero que sepan también que siempre podrán contar conmigo. Estaré, como siempre, a un llamado de distancia para sumar en todo aquello en lo que pueda ser útil”, afirmó en la misiva. También expresó su respeto por la decisión del canal, aunque reconoció que le genera “una profunda tristeza”.

El comunicado generó una cadena de reacciones. Gisela Valcárcel, madre de Pozo y figura histórica de la Teletón, publicó un mensaje de respaldo en redes sociales. “Hija, amo el valor que tienes para enfrentar con la verdad las cosas que pueden suceder, cosas como estas, más allá de llevarnos al enfrentamiento, nos siguen uniendo a miles y miles de peruanos que necesitan ayuda. Teletón sigue vivo en nuestros corazones”, escribió Valcárcel.

PUBLICIDAD

Pozo le respondió públicamente: “Mami, sabes cómo me siento y lo frustrante que es esto para mí. Pero lo importante es ayudar y sé que sabremos encontrar la forma de hacerlo”. La conductora Janet Barboza, excompañera de Pozo en ‘América Hoy’, también publicó un comunicado en el que negó haber pedido la exclusión de la conductora.

“Yo no he pedido, sugerido ni gestionado que ninguna persona sea retirada o deje de participar en la Teletón. Nunca he solicitado que se vete o excluya a nadie de un espacio de trabajo o de un evento, y tampoco tengo el poder ni la facultad para tomar decisiones de esa naturaleza”, indicó Barboza, quien además señaló que ni siquiera tiene confirmada su propia participación en el evento.

Ethel Pozo publica un comunicado sobre su exclusión de Teletón 2026 por decisión de América TV, debido a comentarios que generarían incomodidad.

El productor Abner Robles, presente en la transmisión de ‘Sin más que decir’, recordó que la primera versión pública sobre la salida de Pozo de América Televisión no provino de Ethel, sino de Edson Dávila, cuando brindó la entrevista a Verónica Linares y señaló que prefería ser “un judas”. América Televisión, por su parte, limitó los comentarios en algunas de sus publicaciones de Instagram relacionadas con la Teletón y, hasta el cierre de esta edición, no había emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.