Perú Deportes

A qué hora juega Alianza Lima vs Savino Del Bene: partido por fecha 3 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Tras histórico triunfo frente Zhetysu VC, las ‘blanquiazules’ pelearán por su clasificación a las semifinales ante la escuadra italiana. Entérate de los horarios del vibrante cotejo

Guardar
A qué hora juega Alianza
A qué hora juega Alianza Lima vs Savino Del Bene por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Todo o nada. Alianza Lima se jugará su clasificación este jueves 11 de diciembre, frente Savino Del Bene Scandicci de Italia en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025. El partido se llevará a cabo en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

El actual bicampeón de la Liga Peruana de Vóley, no logró reflejar su dominio local en su debut en la competición internacional. En su primer partido, el equipo fue superado por Osasco São Cristóvão, que impidió que las blanquiazules alcanzaran los 20 puntos en algún set. Los marcadores parciales fueron 14-25, 17-25 y 18-25.

Todo cambió en la segunda jornada, las ‘íntimas’ lograron su primera victoria en la historia de esta competencia. Tras perder el primer set, las jugadoras remontaron el encuentro ante Zhetysu VC de Kazajistán con parciales de 26-24, 21-25, 23-25 y 24-26. Con este resultado, el equipo llegó a la tercera fecha con posibilidades de avanzar a las semifinales.

Y decidirá su suerte contra la escuadra italiana que es uno de los favoritos para ganar la cita mundialista. Las ‘grones’ llegarán con la motivación al tope después de celebrar su histórica victoria.

Alianza Lima gana 3-1 a Zhetysu VC y sigue firme en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. | Latina

A qué hora juega Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci por Mundial de Clubes de Vóley 2025

El tercer partido de las ‘blanquiazules’ se disputará ante Savino Del Bene Scandicci de Italia este jueves 11 de diciembre en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu. El encuentro comenzará a las 15:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia; a las 16:00 horas en Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos.

En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el inicio está fijado para las 17:00 horas. Para México, el partido está programado para las 14:00 horas.

Horarios del Alianza Lima vs
Horarios del Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci

Canal TV para ver Alianza Lima vs Savino Del Bene por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Latina Televisión emitirá los partidos correspondientes al Mundial de Clubes de vóley 2025, donde participa Alianza Lima, utilizando su señal abierta en el canal dos, así como su portal web y su aplicación móvil oficial.

En Brasil, país anfitrión del campeonato, los derechos de transmisión estarán en manos de SporTV 2. Asimismo, los seguidores tendrán la alternativa de acceder al evento mediante streaming, gracias a la plataforma VBTV, que permitirá visualizar los partidos desde cualquier lugar.

De forma complementaria, Infobae Perú ofrecerá cobertura minuto a minuto desde su página web, incorporando análisis, marcadores y estadísticas sobre la actuación del equipo en cada compromiso.

Así llega Savino Del Bene

Scandicci se perfila como uno de los candidatos a conquistar la presente edición del principal torneo de la FIVB. Llega al certamen tras obtener el subcampeonato europeo y, en su primer encuentro, superó por 3-0 a Zhetysu VC de Kazajistán con parciales de 25-22, 25-21 y 25-20.

El conjunto italiano dispone de destacados integrantes en su plantilla, sobresaliendo la opuesta Ekaterina Antropova como referente principal. Además, forman parte de la escuadra la líbero dominicana Brenda Castillo y la armadora serbia Maja Ognjenović, jugadoras de experiencia en selecciones nacionales.

Ekaterina Antropova es la mejor
Ekaterina Antropova es la mejor arma de ataque de Savino Del Bene Scandicci.

Partidos de la fecha 3 del<b> </b>Mundial de Clubes de Vóley 2025

Jueves 11 de diciembre

- Zamalek Sporting Club vs Orlando Valkyries (08:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano vs Dentil Praia Clube (11:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Savino Del Bene Scandicci vs Club Alianza Lima (15:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Osasco São Cristóvão vs Zhetysu VC (18:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

Temas Relacionados

Alianza Lima vóleyMundial de Clubes de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas Noticias

Alianza Lima vs Zhetysu VC 3-1: triunfo histórico de las ‘blanquiazules’ por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

El equipo de Facundo Morando remantó el marcador y celebró su primer triunfo histórico en la competencia. Las ‘íntimas’ se juegan su clasificación frente Savino Del Bene

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima tras victoria en fecha 2

El equipo de Facundo Morando se repuso a la derrota en el debut y venció 3-1 a Zhetysu VC en Sao Paulo, Brasil

Tabla de posiciones del Mundial

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

Este miércoles 10 de diciembre sigue la fecha 2 del certamen y las ‘blanquiazules’ se midieron con VC Zhetysu de Kazajistán

Resultados del Mundial de Clubes

El nuevo cargo que Hernán Barcos desempeñará en FC Cajamarca tras dejar Alianza Lima: no solo sería futbolista

El ‘Pirata’ tiene negociaciones avanzadas con el equipo recién ascendido a la Liga 1, el cual le puso sobre la mesa un atractivo proyecto deportivo

El nuevo cargo que Hernán

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: canal tv online por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El equipo de Paulo Autuori recibe a los ‘aurinegros’ en el estadio Nacional luego de eliminar a Alianza Lima en las semifinales. Conoce cómo sintonizar este choque en vivo

Dónde ver Sporting Cristal vs
MALDITOS NERDS
Capcom afirma su intención de

Capcom afirma su intención de lanzar nuevas entregas de Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney

Where Winds Meet recibirá una expansión con nuevos jefes y una nueva región

Arc Raiders recibirá su primera gran actualización, Cold Snap, la próxima semana

The Elder Scrolls V: Skyrim recibe una sorpresiva versión para Nintendo Switch 2

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

ENTRETENIMIENTO
Sydney Sweeney defiende su película

Sydney Sweeney defiende su película ‘Christy’ tras ser ignorada en los Globos de Oro: “Su historia no es solo sobre boxear”

Quién es Miya Cech, la actriz que interpreta a Toph en la segunda temporada de “Avatar: la leyenda de Aang”

Eric Dane anuncia su libro de memorias tras revelar su diagnóstico de ELA

¿Cuándo volverá Oasis a los escenarios? Liam Gallagher responde las especulaciones de una nueva gira para el próximo año

El comediante Andy Dick es encontrado inconsciente en Hollywood en una aparente sobredosis

INFOBAE AMÉRICA

El ex presidente de Bolivia

El ex presidente de Bolivia Luis Arce fue arrestado por una causa de corrupción

La práctica que fue rechazada por The Beatles y sirvió para plantarse ante la industria musical: “Odiaría un disco así”

La frase que nunca existió: la verdadera historia detrás del supuesto grito de Enrique II contra Becket

El caso del donante 7069: su esperma que engendró 197 bebés en Europa y era portador de una mutación cancerígena

Sale a la venta un raro libro judío de oraciones del siglo XV, saqueado por los nazis