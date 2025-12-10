A qué hora juega Alianza Lima vs Savino Del Bene: partido por fecha 3 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Savino Del Bene por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Todo o nada. Alianza Lima se jugará su clasificación este jueves 11 de diciembre, frente Savino Del Bene Scandicci de Italia en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025. El partido se llevará a cabo en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

El actual bicampeón de la Liga Peruana de Vóley, no logró reflejar su dominio local en su debut en la competición internacional. En su primer partido, el equipo fue superado por Osasco São Cristóvão, que impidió que las blanquiazules alcanzaran los 20 puntos en algún set. Los marcadores parciales fueron 14-25, 17-25 y 18-25.

Todo cambió en la segunda jornada, las ‘íntimas’ lograron su primera victoria en la historia de esta competencia. Tras perder el primer set, las jugadoras remontaron el encuentro ante Zhetysu VC de Kazajistán con parciales de 26-24, 21-25, 23-25 y 24-26. Con este resultado, el equipo llegó a la tercera fecha con posibilidades de avanzar a las semifinales.

Y decidirá su suerte contra la escuadra italiana que es uno de los favoritos para ganar la cita mundialista. Las ‘grones’ llegarán con la motivación al tope después de celebrar su histórica victoria.

A qué hora juega Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci por Mundial de Clubes de Vóley 2025

El tercer partido de las ‘blanquiazules’ se disputará ante Savino Del Bene Scandicci de Italia este jueves 11 de diciembre en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu. El encuentro comenzará a las 15:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia; a las 16:00 horas en Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos.

En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el inicio está fijado para las 17:00 horas. Para México, el partido está programado para las 14:00 horas.

Horarios del Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci

Canal TV para ver Alianza Lima vs Savino Del Bene por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Latina Televisión emitirá los partidos correspondientes al Mundial de Clubes de vóley 2025, donde participa Alianza Lima, utilizando su señal abierta en el canal dos, así como su portal web y su aplicación móvil oficial.

En Brasil, país anfitrión del campeonato, los derechos de transmisión estarán en manos de SporTV 2. Asimismo, los seguidores tendrán la alternativa de acceder al evento mediante streaming, gracias a la plataforma VBTV, que permitirá visualizar los partidos desde cualquier lugar.

De forma complementaria, Infobae Perú ofrecerá cobertura minuto a minuto desde su página web, incorporando análisis, marcadores y estadísticas sobre la actuación del equipo en cada compromiso.

Así llega Savino Del Bene

Scandicci se perfila como uno de los candidatos a conquistar la presente edición del principal torneo de la FIVB. Llega al certamen tras obtener el subcampeonato europeo y, en su primer encuentro, superó por 3-0 a Zhetysu VC de Kazajistán con parciales de 25-22, 25-21 y 25-20.

El conjunto italiano dispone de destacados integrantes en su plantilla, sobresaliendo la opuesta Ekaterina Antropova como referente principal. Además, forman parte de la escuadra la líbero dominicana Brenda Castillo y la armadora serbia Maja Ognjenović, jugadoras de experiencia en selecciones nacionales.

Ekaterina Antropova es la mejor arma de ataque de Savino Del Bene Scandicci.

Partidos de la fecha 3 del<b> </b>Mundial de Clubes de Vóley 2025

Jueves 11 de diciembre

- Zamalek Sporting Club vs Orlando Valkyries (08:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano vs Dentil Praia Clube (11:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Savino Del Bene Scandicci vs Club Alianza Lima (15:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Osasco São Cristóvão vs Zhetysu VC (18:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)