El video de Korina Rivadeneira se vuelve viral por un incómodo momento con Beto Montenegro en un concierto de Rawayana: “¡Qué roche!"

Un video viral mostró a Korina Rivadeneira acercándose a Beto Montenegro durante un concierto de Rawayana en Lima y al cantante continuando su presentación sin interactuar con ella.

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Un video que circula este lunes en redes sociales muestra a Korina Rivadeneira acercándose al vocalista Beto Montenegro durante el concierto de Rawayana en Costa 21, Lima, y al cantante venezolano continuando su presentación sin interactuar con ella. El clip, grabado el fin de semana pasado, se viralizó en TikTok y generó una ola de comentarios entre usuarios que interpretaron la escena como un desaire público hacia la modelo e influencer.

El momento ocurrió mientras Rivadeneira se encontraba sobre el escenario junto a un grupo de fanáticos e influencers que habían sido invitados a subir para acompañar a la banda durante el espectáculo. Lo que comenzó como una participación más en el show terminó convirtiéndose en el fragmento más comentado de la noche.

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Lo que muestran las imágenes: un toque en la espalda y ninguna respuesta

Según se observó, en el momento del incidente Montenegro estaba de espaldas al público, con lentes negros y una camiseta de Perú, mientras interpretaba una canción. Rivadeneira se aproximó al cantante y le tocó la espalda para llamar su atención. Luego se colocó frente a él y comenzó a bailar. El vocalista volteó, la observó brevemente y retomó su actuación sin ningún gesto adicional hacia ella.

El video fue compartido originalmente en TikTok por la cuenta @troubleown y luego replicado por varios creadores de contenido. El tiktoker José Pastor fue uno de los primeros en comentarlo públicamente: señaló que el clip se estaba haciendo viral y apuntó que, según algunos usuarios, no fue la primera vez que ocurrió algo similar durante el concierto.

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Se vuelve viral el preciso instante en que la modelo Korina Rivadeneira intenta bailar con el vocalista de Rawayana en pleno concierto en Perú, pero este la ignora por completo. El video ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales. Video: TikTok @josepastord

El también tiktoker Ric La Torre agregó que, en otros fragmentos del show, Montenegro habría interactuado con una amiga de Rivadeneira pero no con ella. Las imágenes disponibles solo registran que el cantante volteó al sentir el contacto y luego continuó con su presentación, sin que sea posible determinar la intención detrás de esa reacción. Ninguna de las partes se ha pronunciado públicamente sobre el episodio.

Reacciones en redes: entre el humor y la especulación

Los comentarios que acompañaron al video en TikTok oscilaron entre la burla y la especulación. “Hasta lo tocó para que le pare bola y aun así la ignoró”, escribió un usuario. Otros mensajes como “Qué roche, ni caso le hicieron” y “Le dijo: ok señora, ya la vi” también circularon entre las reacciones.

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Algunos usuarios fueron más allá de la anécdota y plantearon hipótesis sobre un posible antecedente entre ambos. “Yo creo que pasó algo entre los dos y por eso no le cae la Korina a Rawayana”, escribió uno de ellos. Otros simplemente desconocían quién era la banda o el cantante involucrado, lo que también generó comentarios dentro del mismo hilo.

De acuerdo con lo reportado, varios usuarios tomaron el episodio con humor y destacaron el contraste entre el intento de Rivadeneira por llamar la atención del vocalista y la respuesta que obtuvo. La escena fue descrita por el tiktoker La Torre como un momento incómodo para la modelo, especialmente por haberse producido de forma pública y ante cámaras.

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Un video del concierto de Rawayana en Lima está dando que hablar. En las imágenes, se observa a Korina Rivadeneira en el escenario intentando llamar la atención del vocalista Beto, quien parece ignorarla por completo, generando una ola de comentarios en redes sociales. Video: TikTok @riclatorrez

Quién es Rawayana y el contexto de Korina tras su separación

Rawayana es una banda venezolana de rock alternativo y fusión caribeña fundada en Caracas en 2009. Su vocalista, Beto Montenegro, es una de las figuras más reconocidas del género en Venezuela y en el circuito latinoamericano. El grupo ha ganado popularidad en el Perú en los últimos años, con presentaciones que convocan a un público joven y a la comunidad venezolana residente en el país.

El episodio del concierto se produce en un momento particular para Korina Rivadeneira. La actriz e influencer venezolana confirmó su separación de Mario Hart a inicios de 2026, tras nueve años de relación y dos hijos en común. Desde entonces, ha aparecido en varios eventos públicos y ha dado entrevistas en las que describió esta etapa como un proceso superado. “Estoy tranquila, en paz. Todo tiene un proceso. Al principio es difícil, pero ya todo pasó”, afirmó.

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La modelo también dejó abierta la posibilidad de volver a enamorarse. “Siempre voy a creer en el amor, absolutamente”, sostuvo en esa misma conversación.