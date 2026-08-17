Silvia Cornejo muestra su avanzado embarazo en una emotiva sesión de fotos junto a su hijo mayor: “Mi segundo gran amor”

Silvia Cornejo dedicó a su bebé en camino el mensaje “Mi segundo gran amor” en la descripción de su publicación.

Guardar

Con una imagen de su hijo acariciando su pancita y un mensaje dirigido al bebé que está por llegar, Silvia Cornejo eligió el Día del Niño para hacer su primera aparición pública como madre en proceso, al margen del escándalo que sacudió su vida sentimental. La sesión fotográfica, compartida en su cuenta de Instagram, llegó pocos días después de que la exconductora confirmara públicamente su separación de Jean Paul Gabuteau tras el ampay del empresario con Analía Jiménez.

Las imágenes muestran a Cornejo sonriente, con su pancita de gestación avanzada a la vista, junto a su primogénito Fabián, de 9 años, quien pronto pasará a ser hermano mayor. La postal más destacada de la publicación es aquella en que el niño apoya su mano sobre el vientre de su madre, en una escena que refleja la expectativa familiar por la llegada del nuevo bebé.

PUBLICIDAD

La sesión se convirtió en una de las primeras apariciones de Cornejo con su embarazo expuesto de manera directa ante sus seguidores.

En un emotivo video, Silvia Cornejo comparte con ternura su maternidad. Por primera vez, la modelo dejó ver su avanzado embarazo junto a su hijo mayor con motivo del Día del Niño. Video: Instagram Silvia Cornejo

El mensaje que Cornejo dedicó a su bebé en camino

Junto a las fotografías y videos, Silvia Cornejo escribió un texto dirigido al hijo que espera. “Mi segundo gran amor, no vienes a ocupar un espacio, vienes a estrenar un rincón nuevo en mi corazón que solo tú podías llenar. Feliz día mis 2 amores”, escribió la exconductora como descripción de la publicación.

La fecha elegida para la publicación no fue casual. El Día del Niño le permitió a Cornejo enmarcar el anuncio visual de su embarazo en un contexto familiar y celebratorio, lejos del tono del escándalo que dominó los días previos. La publicación también funcionó como un mensaje implícito sobre su estado de ánimo: la exconductora optó por mostrarse con calma y enfoque en su maternidad.

PUBLICIDAD

La reacción de figuras del espectáculo peruano no tardó en llegar. La periodista Mávila Huertas le escribió: “Silvia qué bellas fotos. Qué bella tú, millones de besos”. La conductora Maju Mantilla comentó: “Hermosos. Mucha felicidad”. Laura Huarcayo le envió emoticones de corazón y Giannina Luján añadió: “Estás aún más hermosa. Qué bendición bella, Diosito le va a cuidar y les va a cuidar mucho”.

Silvia Cornejo mostró por primera vez su embarazo avanzado en una sesión de fotos por el Día del Niño en Instagram.

Cornejo afronta el embarazo sola y mantiene firme su decisión

La sesión de fotos llegó en medio de un contexto personal que Cornejo ya había expuesto ante los medios. El podcast ‘Q’ Bochinche!’ difundió días atrás una fotografía de la exconductora en la sala de espera de una clínica, a la que habría acudido para sus controles prenatales, y donde apareció sin la compañía de Jean Paul Gabuteau.

PUBLICIDAD

El programa se comunicó con ella para conocer si su aún esposo la acompañaba en esta etapa. Cornejo fue contundente: “Estoy totalmente sola y lo dejé bien claro el día lunes, no quiero saber nada, no quiero tocar más el tema, no quiero hablar, dejé en claro y fui bien tajante, mi decisión no va cambiar, estoy buscando mi tranquilidad”, declaró.

La exconductora también había señalado ante Magaly Medina en ‘Magaly TV La Firme’ que su estado de gestación avanzada la obliga a manejar la situación con calma. “Tengo que estar tranquila y también porque tengo un hijito ya grande que cualquier cosa se puede estar preguntando y prefiero ahorita evitar y que esté tranquilo también él emocionalmente”, afirmó. Cornejo reveló además que Gabuteau no vive con ella en el departamento.

PUBLICIDAD

La publicación de Silvia Cornejo incluyó imágenes junto a su hijo Fabián, quien pronto será hermano mayor.

La ruptura que precedió a las fotos: once años y un ampay

El telón de fondo de esta publicación es la ruptura que Cornejo anunció el lunes 10 de agosto en una llamada telefónica en directo con el programa ‘Amor y Fuego’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. En ese contacto, la exconductora confirmó dos noticias al mismo tiempo: que esperaba su segundo hijo con Gabuteau y que el matrimonio, que en noviembre próximo cumpliría dos años, había llegado a su fin.

“Sí, estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau; pero esto no es un limitante para continuar con él. Hoy termina mi relación con él, ya no más. Ya perdoné, creí en él. Tiene que hacerse cargo de sus actos”, afirmó Cornejo.

PUBLICIDAD

Silvia Cornejo afirmó que afronta sola el embarazo y sostuvo que su decisión sobre Jean Paul Gabuteau no cambiará.

La decisión se produjo tras la difusión de imágenes en las que Gabuteau aparecía besando a Jiménez, madre de su primer hijo, al término de una reunión nocturna.

Cornejo relató que la noche del viernes previo al ampay, el empresario le dijo que saldría con amigos, y que al día siguiente ambos compartieron una reunión familiar sin que ella supiera lo ocurrido. Se enteró de las imágenes minutos antes de que el programa las emitiera al aire.