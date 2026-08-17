Diputado Julián Pérez Mallqui, denunciado por violencia machista, estuvo preso en 2001 por hurto agravado

Julián Pérez Mallqui ingresó el 18 de julio de 2001 al penal de Yanamilla, en Ayacucho, por una investigación relacionada con hurto agravado

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El diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), denunciado recientemente por presunta violencia física y psicológica contra su expareja, ingresó en 2001 al establecimiento penitenciario de Yanamilla, en Ayacucho, por un proceso relacionado con el delito de hurto agravado, según un informe difundido este domingo por Panorama.

Los documentos mostrados por el reportaje consignan que el parlamentario ingresó al penal el 18 de julio de ese año y que fue investigado por robar motosierras y otras herramientas donadas por la ONG Winrock International a agricultores del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro).

En esa zona de selva montañosa, que comprende territorios de cinco regiones y alberga extensas plantaciones ilegales de hoja de coca, materia prima de la cocaína, permanecen remanentes de Sendero Luminoso vinculados a organizaciones dedicadas al narcotráfico.

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El reportaje incluyó testimonios de personas que aseguraron haber conocido a Pérez Mallqui durante su permanencia en el recinto penitenciario. Una de ellas relató que tuvo contacto con el entonces interno en 2001. “En ese lapso conocí al famoso Cheldo (apelativo del parlamentario). Ahí estaba él, en el penal, tratando de conquistar a una amiga también”, declaró.

Panorama mostró documentos judiciales que registran su internamiento en el penal de Yanamilla (Ayacucho) y una posterior liberación con sentencia suspendida

La mujer, cuya identidad se mantuvo en reserva, también describió las actividades que realizaban dentro del establecimiento. “En el pabellón B había un patio para poder jugar, hacer deporte. Y ahí solíamos hacer deporte, vóley. Jugábamos varones contra mujeres”, señaló.

Pérez Mallqui, excarcelado el 14 de diciembre de 2001 tras recibir una sentencia con ejecución suspendida, evitó responder durante varios minutos a las preguntas de la televisora sobre la omisión de su reclusión en su declaración jurada.

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Semanas atrás, el legislador fue sometido a diligencias de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar por una denuncia de presunta violencia física y psicológica presentada por su expareja, a raíz de hechos ocurridos en su domicilio del distrito limeño de San Miguel.

De acuerdo con la denuncia, el enfrentamiento verbal comenzó en la vivienda que ambos compartían y posteriormente continuó con una agresión física atribuida al diputado en la misma comisaría de San Miguel.

Según Panorama, el caso estuvo vinculado con el robo de motosierras y otras herramientas que la ONG Winrock International había donado a agricultores del VRAEM

El hecho derivó en su detención durante 48 horas. Al abandonar la sede policial, Pérez Mallqui declaró a los periodistas que había sido “bastante respetuoso de todo el procedimiento hasta ahora y seguiré colaborando” con la justicia.

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Asimismo, afirmó que rechaza “profundamente todo lo que se me ha imputado por agresión psicológica, y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría”.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó, por su parte, que un equipo multidisciplinario del Programa Nacional Warmi Ñan acudió a la comisaría de San Miguel para brindar asistencia legal y psicológica a la denunciante.

El parlamentario también afronta un proceso por el atropello ocurrido en 2024, cuando una mujer y su hija fueron impactadas por un vehículo en Pichari, distrito de La Convención, en Cusco, región que representa en el actual periodo legislativo.

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