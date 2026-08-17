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Lluvias en Lima: Minedu identifica 20 colegios en puntos críticos y clases presenciales volverán de forma progresiva

Las inspecciones se concentran en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, donde los aniegos y el colapso de desagües afectaron locales escolares. La mayoría retomaría la presencialidad este martes, mientras los casos más graves podrían permanecer una semana en modalidad remota

Un aula escolar inundada con mobiliario apilado, mesas y sillas. Un trabajador con equipo de protección limpia el agua del piso
Un trabajador retira mobiliario de un aula inundada por lluvias y aguas residuales en la Institución Educativa N.° 7092 Juan Pablo II en Villa El Salvador, Lima.
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Las lluvias que inundaron calles y viviendas de Lima Sur también alcanzaron colegios de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Patios anegados, humedad en la infraestructura y el ingreso de agua proveniente de sistemas de desagüe colapsados obligaron este lunes a trasladar temporalmente las clases a la modalidad virtual.

Horas después de adoptarse esa medida preventiva, equipos del Ministerio de Educación (Minedu), la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y las unidades de gestión educativa local iniciaron inspecciones para determinar qué instituciones pueden recibir nuevamente a sus estudiantes y cuáles requieren una intervención antes de reabrir sus puertas.

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El último balance del sector Educación señala que 20 instituciones educativas se encuentran ubicadas en puntos considerados críticos. Dentro de las evaluaciones realizadas, el reporte remitido precisa que 15 colegios corresponden al ámbito de la UGEL 01, donde se concentran algunos de los locales con mayor afectación. Minedu informó este lunes que mantiene supervisiones en los tres distritos de Lima Sur.

Varias personas con chalecos naranjas y ropa de trabajo verde retiran agua de un patio escolar inundado con grandes escobas. Hay edificios, palmeras y una lona azul
Trabajadores remueven el agua acumulada en el patio de una institución educativa de Lima Sur, afectada por lluvias e inundaciones que colapsaron el sistema de desagüe.

¿Mañana habrá clases presenciales en Lima Sur?

La suspensión de la presencialidad anunciada inicialmente por la DRELM estaba prevista únicamente para este lunes 17 de agosto en los sectores afectados de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Los estudiantes continuaron sus actividades de manera remota mientras las autoridades revisaban las condiciones de los locales y sus accesos.

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Tras las primeras inspecciones, la previsión es que las clases presenciales se reinicien este martes 18 de agosto en aquellos colegios donde no se hayan identificado daños que representen un peligro para estudiantes y docentes.

El panorama será diferente en las instituciones más comprometidas. En esos casos, el retorno podría tomar alrededor de una semana, periodo durante el cual deberán mantenerse las actividades remotas mientras se realizan trabajos para recuperar condiciones mínimas de seguridad.

Un grupo de trabajadores con chalecos naranjas, cascos verdes y botas de goma usa escobas para limpiar un patio escolar con agua. Hay un edificio y árboles al fondo
Personal de limpieza remueve el agua de aniegos y aguas residuales del patio de la I.E. N.° 7092 Juan Pablo II en Villa El Salvador, Lima Sur, tras las recientes lluvias.

La evaluación no se limita al interior de las escuelas. El colapso de sistemas de alcantarillado y la acumulación de agua en vías cercanas también fueron factores considerados para suspender temporalmente el traslado de estudiantes. La DRELM había informado horas antes que existían desagües colapsados en diferentes sectores de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

En algunos planteles, además, el ingreso de aguas residuales obliga a revisar las condiciones sanitarias antes de autorizar el retorno.

Colegio Juan Pablo II, entre los más afectados

Uno de los casos que concentra la atención es la I.E. N.° 7092 Juan Pablo II, ubicada en el sector 1, grupo 6 de Villa El Salvador. El colegio atiende a 432 estudiantes de inicial y primaria y figura entre las instituciones afectadas por las precipitaciones y los aniegos.

Siete personas con uniforme verde y botas de goma limpian un patio escolar anegado frente a edificios coloridos, árboles y una malla sombra
Personal de limpieza retira agua de un patio escolar anegado en Villa El Salvador, como parte de las tareas para reabrir colegios en Lima Sur.

Equipos técnicos del Minedu, la DRELM y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) llegaron hasta el local para evaluar los daños y determinar qué intervenciones deberán ejecutarse antes de que los alumnos regresen.

La institución también fue visitada este lunes por la presidenta Keiko Fujimori, quien recibió información del director de la DRELM, Cornelio Gonzales, y de representantes del Pronied sobre el estado de la infraestructura y la situación de otros colegios de Lima Sur.

Una mujer habla por micrófono rodeada de varios hombres y cámaras de video. Al fondo se ven ventanas con carteles educativos sobre Perú y Fiestas Patrias
La presidenta Keiko Fujimori y funcionarios del sector Educación inspeccionan la Institución Educativa N.° 7092 Juan Pablo II en Villa El Salvador, afectada por las lluvias e inundaciones en Lima Sur.

Reportes conocidos durante la jornada muestran que el problema en algunos centros educativos no se limita al agua de lluvia. La acumulación de aguas provenientes del alcantarillado ha generado contaminación en espacios escolares, por lo que el retiro del agua y la limpieza de las instalaciones forman parte de las tareas previas a cualquier reapertura. Medios locales han reportado que el agua sucia alcanzó mobiliario y ambientes en varios colegios afectados.

Grupo de personas con botas, algunos con chalecos rojos, de pie sobre suelo mojado y con barro. Una mujer con chaqueta negra estrecha la mano de un hombre con chaleco rojo
Keiko Fujimori y el director de la DRELM, Cornelio Gonzales, inspeccionan la I.E. N.° 7092 Juan Pablo II en Villa El Salvador tras las inundaciones.

Retorno dependerá del nivel de afectación de cada colegio

La situación de cada institución será evaluada de manera individual. Esto significa que no todos los colegios de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores permanecerán cerrados durante el mismo periodo.

Los que puedan garantizar condiciones seguras retomarán las clases presenciales desde este martes. En cambio, aquellos donde persistan aniegos, contaminación, daños en la infraestructura o problemas en sus sistemas de desagüe continuarán temporalmente con educación remota.

El Pronied se encuentra evaluando las alternativas de intervención para los locales con mayores daños, mientras que la DRELM y las UGEL mantienen el monitoreo de las instituciones y de las condiciones en las zonas cercanas.

Para las familias, la recomendación es mantenerse atentas a las comunicaciones de cada institución educativa, ya que el retorno a las aulas dependerá del resultado de las inspecciones y de los trabajos necesarios en cada plantel.

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