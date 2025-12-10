Alianza Lima y los resultados que necesita en la fecha final para clasificar a semifinales del Mundial de Clubes 2025

Alianza Lima mantiene vivo el sueño de clasificar a semifinales del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: FIVB

Alianza Lima todavía sueña con meterse entre los cuatro mejores equipos del Mundial de Clubes de Vóley 2025. El valioso triunfo obtenido este miércoles 10 de diciembre ante Zhetysu VC revitalizó al conjunto ‘íntimo’, que cerró la segunda fecha con tres puntos y conserva intactas sus opciones de pelear por un cupo en las semifinales. Con el Grupo A al rojo vivo, aquí detallamos todos los escenarios de clasificación.

Tras un debut complicado —cediendo en sets corridos ante el anfitrión Osasco São Cristóvão Saúde—, el bicampeón peruano se repuso con una actuación convincente frente al campeón asiático. El equipo dirigido por Facundo Morando se impuso por 3-1 y quedó plenamente en carrera por avanzar a la siguiente fase del certamen.

No obstante, el futuro de Alianza Lima ya no depende únicamente de lo que consiga en la última jornada del grupo. El contundente triunfo de Savino Del Bene Scandicci por 3-0 sobre Osasco alteró por completo el panorama y dejó al conjunto ‘íntimo’ en una situación más ajustada, obligado ahora no solo a ganar, sino también a esperar resultados favorables para aspirar a un lugar en las semifinales.

Alianza Lima gana 3-1 a Zhetysu VC y mantiene chances de clasificar a semifinales. | Latina

Así quedó la tabla del Grupo A antes de la fecha final

1° Savino Del Bene Scandicci – 2 PG / 0 PP / 6 puntos

2° Osasco São Cristóvão Saúde – 1 PG / 1 PP / 3 puntos

3° Alianza Lima – 1 PG / 1 PP / 3 puntos

4° Zhetysu VC – 0 PG / 2 PP / 0 puntos

El reglamento del torneo establece que los empates en la tabla se resuelven siguiendo este orden de criterios: primero, el número total de victorias; luego, los puntos de partido obtenidos; posteriormente, el cociente de sets; después, el cociente de puntos; y, finalmente, el resultado del enfrentamiento directo entre los equipos involucrados.

Tabla de posiciones del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025.

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales?

Alianza Lima ganó 3-1 a Zhetysu VC en la segunda fecha del Grupo A, sumando 3 puntos. Sin embargo, tras la victoria de Savino Del Bene Scandicci por 3-0 ante Osasco São Cristóvão Saúde, el panorama para clasificar se complicó. Las posibilidades ahora dependerán tanto del rendimiento del equipo peruano en su último partido como del resultado del duelo final entre Osasco y Zhetysu.

Para avanzar a semifinales, el cuadro de Facundo Morando debe cumplir una condición ineludible: ganar su último partido ante Savino Del Bene. A partir de allí, hay tres escenarios posibles, dependiendo del marcador del otro encuentro del grupo:

Escenario A – Ideal

Osasco pierde ante Zhetysu (cualquier marcador).

Alianza le gana a Savino (cualquier marcador 3-2, 3-1 o 3-0): Alianza cierra con más victorias que Osasco (primer criterio de desempate) y asegura su pase.

Escenario B – Intermedio

Osasco gana 3-2 a Zhetysu.

Alianza vence a Savino 3-0 o 3-1: Ambos igualarían en número de victorias, pero Alianza se clasificaría por mejor puntaje en la tabla.

Escenario C – Al límite

Osasco gana 3-1 a Zhetysu.

Alianza derrota a Savino 3-0 (obligatoriamente): Igualarían en victorias, puntaje y hasta en ratio de sets; clasificación se definiría por coeficiente de puntos al finalizar la ronda.

Hay que tener en cuenta que si Osasco derrota 3-0 a Zhetysu, Alianza quedará automáticamente eliminada, incluso si logra vencer a Savino por 3-0 en la última fecha. En ese caso, el cuadro brasileño alcanzaría un ratio de sets superior e inalcanzable para las ‘íntimas’, que no podrían revertir la desventaja acumulada en la primera jornada frente al anfitrión.

Alianza Lima derrotó 3-1 a Zhetysu VC por la fecha 2. Crédito: Volleyball World

El camino más claro para avanzar

Para que Alianza Lima mantenga el sueño de meterse en semifinales, el mejor escenario posible es:

- Victoria obligatoria ante Savino Del Bene.

- Y cualquiera de estas dos cosas:

Que Osasco pierda ante Zhetysu. Que Osasco gane pero con marcador ajustado (3-2), y además que Alianza gane con ventaja clara (ideal 3-0, aceptable 3-1).

Con esos dos resultados, el cuadro íntimo clasificará entre los cuatro mejores clubes del mundo sin depender de otros marcadores ni desempates.

Alianza Lima vs Savino: día y hora del partido decisivo

El duelo entre Alianza Lima y Savino Del Bene Scandicci está programado para este jueves 11 de diciembre, a partir de las 15:00 horas de Perú. Será un choque decisivo para las ‘íntimas’, que saldrán a jugarse el todo por el todo con la ilusión intacta de alcanzar un histórico cupo en las semifinales del Mundial de Clubes 2025.