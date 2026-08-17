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Keiko Fujimori evalúa eliminar ministerios: ministro Elmer Cuba confirma que el tema “está en agenda”

El titular del MEF señaló que la discusión aún se encuentra en una etapa inicial y evitó adelantar qué carteras podrían ser absorbidas o integradas

Keiko Fujimori
El Gobierno evalúa reducir el número de ministerios, actualmente 19, aunque la propuesta aún se encuentra en una etapa preliminar y no existe una cifra definida de carteras que desaparecerían
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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, confirmó este lunes que la administración de la presidenta Keiko Fujimori evalúa de forma preliminar reducir el número de ministerios, actualmente 19, aunque aclaró que todavía no existe una propuesta concreta ni una cifra definida de carteras que podrían ser eliminadas.

“Sí, está en agenda, (...) muy preliminarmente en discusión. Todavía el MEF no ha opinado al respecto, pero es parte de lo que está en discusión”, declaró en una entrevista con RPP.

Consultado sobre qué carteras podrían ser eliminadas o integradas en otras entidades, Cuba evitó adelantar nombres, debido a que el planteamiento se encuentra en una fase inicial. “Es algo muy preliminar todavía. Cuando tengamos algo que comunicar, será en las instancias correspondientes”, respondió.

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Tampoco pudo precisar cuántos portafolios debería tener el Gobierno. “Ahorita la verdad no tengo idea de ese tema”, afirmó al añadir que su atención está centrada en otros asuntos prioritarios, entre ellos la respuesta ante el fenómeno de El Niño, el presupuesto público, la situación de la empresa estatal Petroperú y los subsidios a los combustibles.

Keiko Fujimori
El ministro Elmer Cuba confirmó que el tema “está en agenda”, pero aclaró que el MEF todavía no ha emitido una opinión sobre una eventual reorganización del Ejecutivo

“Acá el trabajo nunca termina y eso no está en la mesa todavía, no es algo urgente para discutir”, sostuvo. No obstante, ante la consulta sobre si considera conveniente reducir el número de ministerios para mejorar la gestión estatal, el funcionario planteó que “hasta tres ministerios pequeños” podrían ser absorbidos por otras carteras.

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“Quizá hay uno o dos o tres ministerios muy pequeños que podrían ser subsumidos. La función no desaparece, siempre la ha tenido otro ministerio”, explicó.

Cuba señaló que el debate debería centrarse en identificar qué estructura permite ofrecer un mejor servicio público y no solo en disminuir el número de entidades. “La pregunta es: ¿cómo hacemos el mejor servicio? ¿Con ministerios más chicos o ministerios más grandes, más poderosos, con mejores equipos?”, planteó.

Remarcó seguidamente que una eventual reorganización no implicaría eliminar las funciones que actualmente cumplen las carteras involucradas. “El servicio mismo no está en discusión. Alguien tiene que hacer esas funciones”, concluyó.

Hombre de mediana edad con camisa polo azul y gorra azul con una letra R blanca
Cuba planteó que hasta tres ministerios pequeños podrían ser absorbidos por otras carteras, sin que ello implique eliminar las funciones que actualmente cumplen

Uno de los principales promotores de la reducción de ministerios es el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien propuso reducir de 19 a seis las carteras del Ejecutivo para, según afirmó, generar un ahorro de 80.000 millones de soles que sería destinado a construir cárceles en zonas aisladas de la selva peruana.

Días atrás, el exalcalde de Lima instó a la jefa de Estado a reducir el aparato estatal “de una vez”, al cuestionar el tamaño del gabinete y afirmar que hay “mucho vago” y “mucho amiguito” entre sus integrantes.

“Plata sí hay cuando no hay corrupción. Una cosa que sí le reclamo del discurso de ayer a la señora presidenta es que reduzca ministerios de una buena vez. Mucho ministerio, mucho vago, muchas órdenes de servicio”, dijo.

“(Hay) mucho ministro, mucha gente, mucho amiguito. Así no va a sobrar plata. Tiene que sobrar dinero para hacer inversión para los que menos tienen. Así se trabaja, así se gerencia y así se come uno el pleito”, avanzó.

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