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Damnificados de Villa El Salvador recibirían S/50 diarios por limpiar zonas afectadas por lluvias, según ministro de Trabajo

El ministro Juan Sheput señaló que el programa permitiría que los propios vecinosmparticipen en la recuperación de sus sectores y reciban un pago mientras dure la emergencia

l Ministerio de Trabajo evalúa activar una intervención para damnificados de Villa El Salvador. Composición: Infobae
l Ministerio de Trabajo evalúa activar una intervención para damnificados de Villa El Salvador. Composición: Infobae
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Las lluvias registradas en Lima durante el domingo 16 de agosto dejaron viviendas afectadas y calles cubiertas de agua y barro en distintos sectores de la capital. Villa El Salvador fue una de las jurisdicciones con mayores daños, junto con Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo evalúa poner en marcha un programa temporal dirigido a las familias damnificadas de Villa El Salvador. La propuesta contempla incorporar a vecinos de las zonas afectadas en labores de limpieza y desinfección.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, informó sobre esta medida durante una visita a los sectores afectados. Según explicó, la iniciativa busca brindar una fuente de ingreso temporal a las personas que sufrieron pérdidas por la emergencia.

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La propuesta considera una remuneración de 50 soles diarios durante el periodo de vigencia del programa. La intervención estaría vinculada con trabajos de recuperación de las zonas afectadas por la acumulación de agua y las condiciones generadas por las precipitaciones.

Ministerio de Trabajo plantea programa temporal para damnificados

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, anunció la activación de un programa de empleo temporal para las familias damnificadas por las fuertes lluvias en Villa El Salvador. Los afectados recibirán un pago de 50 soles diarios por participar en las labores de limpieza y desinfección de la zona. Exitosas

Durante su recorrido por Villa El Salvador, Juan Sheput señaló que un grupo de ministros evalúa la situación directamente en las zonas afectadas para definir la activación de programas sociales. En el caso del sector Trabajo, la alternativa contempla una campaña rápida de limpieza y desinfección con participación de los propios vecinos.

“Por indicaciones de la presidenta, un conjunto de ministros estamos evaluando in situ la situación para activar los programas sociales, en este caso del Ministerio de Trabajo, que le permitan a la gente de esta zona, a las familias damnificadas, participar de una suerte de campaña rápida de limpieza y desinfección, pero empleando a la misma gente de la zona”, declaró el ministro.

La propuesta busca que las personas afectadas participen en las labores necesarias para recuperar los espacios perjudicados por las lluvias y, a la vez, reciban un ingreso durante el periodo establecido para la intervención.

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Remuneración de S/50 diarios durante la intervención

El esquema anunciado por el titular del Ministerio de Trabajo contempla un pago de 50 soles por cada día de participación. El monto se entregaría durante el tiempo que permanezca activo el programa.

Sheput precisó que esta medida permitiría generar un ingreso temporal para las familias damnificadas. “De esa manera, aquellas personas que viven acá van a obtener una remuneración de cincuenta soles diarios durante el tiempo que dure el programa y de esa manera les podemos dar cierto alivio porque lo han perdido todo”, señaló.

La propuesta se concentra en los residentes de las zonas afectadas de Villa El Salvador y plantea vincular la asistencia económica con tareas de limpieza y desinfección.

Villa El Salvador registra daños por las lluvias

La emergencia produjo aniegos en distintos sectores de Lima. En Villa El Salvador, las calles quedaron cubiertas de agua y barro, mientras algunos vecinos utilizaron sacos para contener el ingreso del agua a sus viviendas.

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, informó que en este distrito se registran 143 familias damnificadas, además de 62 viviendas y tres escuelas afectadas. En Chorrillos también se reportó la afectación de un mercado.

Un vecino de la zona relató que el agua llegó a unos 70 centímetros y se aproximó a un metro en algunos sectores. Varias viviendas sufrieron el ingreso del agua en sus primeras plantas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) calificó las precipitaciones como “intensas y persistentes”. El organismo explicó que Lima se ubica en una zona desértica y registra pocas lluvias durante el invierno austral. En esta ocasión, “se registraron acumulados de precipitación” que provocaron daños en viviendas y servicios básicos, principalmente en las jurisdicciones afectadas.

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