Coki Gonzales arremetió contra Carlos Zambrano por ser capitán en Alianza Lima: “Todo lo que pasa en el club es casi una fiesta romana”

El periodista deportivo criticó al ‘Kaiser’ por ser uno de los líderes del cuadro ‘blanquiazul’ y lo comparó con otras leyendas del club

El periodista deportivo se refirió al liderazgo del 'Kaiser' en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Latina Deportes)

Alianza Lima no parece tener días de tranquilidad tras quedar como ‘Perú 4′ en la Liga 1 2025. A las salidas de Néstor Gorosito, Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini, queda pendiente el comunicado oficial por la de Hernán Barcos. Sin embargo, un jugador que ha estado en el ojo de la tormenta es Carlos Zambrano, por sus reiteradas expulsiones y declaraciones acerca de su vida privada. En ese sentido, ‘Coki’ Gonzales arremetió contra el ‘Kaiser’ por ser uno de los capitanes del cuadro ‘íntimo’.

“Hace meses, cuando Alianza Lima clasificó ante Universidad Católica de Ecuador, el día que al ‘Pipo’ Gorosito le preguntan ‘¿cuál es el objetivo de Alianza?’, y él dice ‘esta camiseta la ha vestido Cubillas, Cueto, Alianza tiene que apuntar a ser campeón’. Bueno, esa cinta de capitán la llevó Cubillas, la llevó Cueto, la llevó Jaime Duarte, la llevó ‘Caíco’ Gonzales Ganoza, la llevó Guillermo Delgado y la llevó Carlos Zambrano también“, fueron sus primeras palabras en ‘Latina Deportes’.

En eso, el periodista deportivo recordó las declaraciones del zaguero de 35 años en la que admitió que le gusta salir y hace caso omiso a las críticas. Ante esa situación, ‘Coki’ no dudó en criticarlo y también el manejo que se lleva en el elenco de La Victoria.

“Esa misma cinta la llevó Carlos Zambrano, el que dice que toma cuando quiere, porque son palabras que él dijo en el podcast con Diego Penny y con Carvallo, que le gusta tomar, que le gusta divertirse y que ha salido en más de un ampay desde que llegó a Alianza Lima, y que además fue expulsado siete veces. Esa misma cinta de capitán la llevó Carlos Zambrano. Y entonces, todo lo que pasa en Alianza es casi una fiesta romana”, sostuvo.

Carlos Zambrano es uno de
Carlos Zambrano es uno de los capitanes de Alianza Lima junto con Hernán Barcos y Paolo Guerrero. - créditos: Difusión

Sin duda, que esta ha sido una temporada adversa para Carlos Zambrano, quien llegó a estar en el once ideal de la Liga 1 en 2023, pero que en el presente año ha sido expulsado en siete ocasiones, marcando un récord mundial y que ha generado que muchos hinchas de Alianza Lima pidan su salida.

Ahora, un club que ha sonado en los últimos días para acogerlo en sus filas es Cienciano. No obstante, el gerente deportivo, Carlos Lugo, lo descartó al igual que al arquero Sebastián Britos. “Sebastián Britos y Carlos Zambrano son muy caros. ¿Sabes cuánto gana Zambrano? No, descartados. Si los contrato a los dos, con sus sueldos puedo traer a nueve jugadores“, dijo en una transmisión de TikTok.

Alianza Lima mantendría a Carlos Zambrano con cláusula especial

En el pasado, Liverpool de Uruguay se interesó en los servicios de Carlos Zambrano, que optó por continuar su carrera deportiva en Alianza Lima. Empero, los diversos sucesos polémicos que han envuelto al ‘León’, tanto en lo deportivo con las expulsiones, así como las exposiciones en emisiones de espectáculos, ha provocado que la directiva ‘aliancista’ piense en aplicarle un correctivo de cara al 2026.

"Yo tengo información de que están esperando que termine el torneo y se van a sentar a conversar con Carlos. Al parecer, están pensando en ponerle cierta cláusula de expulsiones y también de disciplina para lo que va a ser el próximo año. Eso es lo que me han contado", declaró Reimond Manco en el programa ‘Juego Cruzado’.

De la misma manera, el ‘Rei’ explicó de qué trata esta medida. “No es multa, es una cláusula. A lo mejor le pueden decir ‘te expulsan una vez y te vas’, ¿quién sabe? No sé qué cláusula le pondrán", añadió.

Reimond Manco reveló información de una decisión que tomaría la directiva 'blanquiazul' con el 'Kaiser'. (Video: Juego Cruzado)

