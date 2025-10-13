Carlos Zambrano se defendió con todo de sus críticos en el fútbol: “¡Cállense la boca! En mi cabeza soy el mejor”

"Lo mío es jugar en el campo y cállense la boca", lanzó. (Hazme el a-guante).

Carlos Zambrano sabe plenamente que es foco de críticas constantes por su cuestionado rendimiento en Alianza Lima, donde en las últimas semanas ha sido uno de los puntuales más flojos a partir de las expulsiones de las que ha sido parte mermando así el rendimiento de su club.

Aun así, el ‘Káiser’ prefiere ignorar cada vez que su nombre está en boca de alguien y cuando observa que comienzan a atacarlo sin filtros y medidas respectivas, saca a relucir la fuerza de su carácter acallando a los críticos, tal y como lo hizo en su reciente aparición en el programa ‘Hazme el Aguante’.

Alianza Lima le aplicó castigo a Carlos Zambrano tras expulsión ante Cienciano. - créditos: Difusión

“En el fútbol sabes que, disculpa la palabra, cualquier estúpido va a hablar cualquier tontería y tú respondiéndole, darle pantalla a esa persona que no existe. A mí me han matado, me han crucificado, me incomoda; lo mío es jugar en el campo y cállense la boca”, indicó Zambrano realizando un ademán de silencio.

“Soy el mejor. Lo he dicho mil veces, no es que me agrande. Tengo mucha confianza en mí mismo. Se me puede decir ‘eres el peor’ o lo que sea, pero en mi cabeza soy el mejor. Todos deberían sentirse así mentalmente, psicológicamente", sumó el defensor peruano.

