Martin Liberman y su firme opinión sobre Luis Advíncula y Carlos Zambrano: “Fueron intrascendentes, pero en el Boca de Bianchi hubieran destacado”

El periodista argentina analizó los pasos de los peruanos por el 'xeneize' y consideró que les tocó estar en una mala época del club. (Video: Infobae Perú)

Entre elogios esporádicos y críticas constantes, Luis Advíncula y Carlos Zambrano vivieron etapas intensas y contradictorias durante su paso por Boca Juniors. Sus actuaciones dividieron a la hinchada y a la prensa, y hoy, con distancia, Martin Liberman repasa qué significaron realmente los peruanos en el club y por qué su presencia quedó marcada por esa permanente tensión entre reconocimiento e inconformidad.

Más allá del rendimiento individual, el periodista argentino pone el foco en el entorno competitivo que vivió el ‘xeneize’ en los últimos años. Señala que, aunque ambos futbolistas peruanos tienen trayectoria internacional y condiciones comprobadas, llegaron en un periodo en el que el club no logró conquistar títulos relevantes. Bajo esa premisa, plantea un contrafactual: en el equipo de Carlos Bianchi, asegura, ‘Bolt’ y el ‘Kaiser’ habrían destacado más.

En esta entrevista para Infobae Perú, Liberman también examina el difícil momento del fútbol peruano, desde la crisis de resultados de la selección hasta los errores dirigenciales de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), particularmente la salida de Ricardo Gareca. Para el comunicador, el presente es complejo y el futuro inmediato no parece alentador, aunque no descarta que con una renovación profunda pueda iniciarse un nuevo ciclo competitivo.

Luis Advíncula y Carlos Zambrano ganaron títulos juntos en Boca Juniors. Crédito: SportsCenter

- En el mundo Boca, se habla mucho de la salida de Luis Advíncula. ¿Considera que su ciclo ya terminó?

Sí, hace rato terminó.

- Fue la figura de Boca para llegar a la final de la Libertadores en 2023, ¿dejó alguna huella en el club?

No sé. Huella dejó Nolberto Solano, huella dejó Julio Meléndez. No creo que lo haya dejado Advíncula. Creo que fue un buen jugador, un buen lateral. Me parece mucho decir que dejó huella. No ganó nada importante. Huella dejan aquellos jugadores que le dejan al club una copa importante, un trofeo relevante. Este es un deporte colectivo, no es Advíncula culpable que Boca no haya ganado nada relevante. Pero no, no creo que haya dejado una huella un jugador que no fue partícipe de ningún título destacado en la historia de la institución.

- ¿Cómo define el paso de Carlos Zambrano en Boca Juniors? ¿Diría que fue uno de los peores fichajes de Boca?

No, yo no diría nunca eso. No soy quién para calificar de peor, mejor, bueno o malo. A mí no me gustó cómo jugó Zambrano en Boca, nada más que eso. Un día discutí con su hermano, que lo representa, se enojó porque yo lo critiqué y entiendo perfectamente porque es su hermano. Pero para mí fue un paso intrascendente el de Zambrano por Boca. No se destacó. Y no digo que sea un mal jugador, pero en Boca no vi nunca algo realmente importante, relevante, asombroso o llamativo... no lo logró. Comparando, por ejemplo, con Jorge Bermúdez o con algunos centrales de otros países de la era contemporánea, no hay punto de comparación. Pero también tengo que decir en favor de Zambrano y en favor de Advíncula, por ejemplo, que no les tocó la mejor época de Boca. Tal vez Zambrano y Advíncula, insertos en el Boca de Bianchi, hubieran sido jugadores muy destacados. Les tocó otra época y les tocó ser parte de equipos que nunca pudieron tener un salto de calidad, que no ganaron nada importante. Seguramente, otra historia y otra charla estaríamos teniendo si Zambrano hubiera sido el 2 del Boca campeón de América y Advíncula hubiera sido el 4. Aunque a mí Advíncula no puede hacer nada al lado de Hugo Ibarra y Zambrano no puede hacer nada, nada al lado de Jorge Bermúdez.

- De igual forma, ¿hubieran calzado bien en ese equipo?

Sí, son buenos. Yo no voy a decir que son malos jugadores. Tipos que hace quince años juegan al fútbol en equipos buenos y que han jugado en su selección más de una década. Yo soy muy respetuoso con las condiciones del futbolista. No creo que ningún futbolista llega de casualidad, mucho menos juega en su selección de casualidad, mucho menos es transferido a Europa de casualidad. Hay jugadores mejores y peores. Y para mí Advíncula y Zambrano no son de los jugadores más destacados de la historia del fútbol argentino, que no significa que sean malos, todo lo contrario. Advíncula para mí es mucho mejor que Zambrano en su paso por Boca.

- Básicamente por lo que hizo la Copa Libertadores 2023...

Sí, está bien, acto seguido se hace expulsar al minuto del juego y condiciona a Boca para que quede eliminada de una Copa. No voy a decir algo que no siento. Para mí serán pasos no muy recordados, un poquito más el de Advíncula, por la tirita esa que se pone en la nariz, por su fuerza, por su despliegue físico... no mucho más.

La continuidad de Luis Advíncula en Boca Juniors está en duda - Crédito: AFP

- Desde su perspectiva, ¿cree qué hay equipos grandes o sólo tradicionales en el Perú?

Yo no puedo hablar a la distancia sobre quién es grande y quién es chico. Yo acá en la Argentina, desde chiquitito, escucho hablar de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal. Esa es la verdad. Después otra cosa es cuando uno se recibe de periodista y empieza a conocer mucho más, empieza a estudiar mucho más, conoce a más equipos y habla cada fecha del fútbol peruano. Pero ¿cómo no va a haber equipos grandes? Claro que los hay. Son grandes dentro de Perú y también a nivel internacional. Todo equipo que trasciende fronteras es grande para mí.

- Su compatriota Hernán Barcos ha ganado mucho reconocimiento en el Perú. ¿Qué opina de su vigencia internacional y su plenitud con 41 años en Alianza Lima?

No puedo opinar mucho de Barcos porque yo debería ver fútbol peruano todos los fines de semana. No estoy en condiciones de opinar de verdad. No vaya a creer que mi vida se va con el fútbol, no me quedo en mi casa a ver todos los partidos. Entonces, no es que yo pueda opinarle de Barcos, que le vi diez partidos en el año. Es muy difícil.

- Se hizo notar en La Bombonera...

Sí, se hizo notar y mostró vigencia y vi algunas apariciones suyas, pero no estoy en condiciones de opinar. Yo no opino de lo que no veo, soy serio.

- ¿Ve un pronto resurgimiento de la selección peruana tras la devastadora eliminatoria para el Mundial 2026?

La verdad que no. No le veo un pronto resurgimiento. Para mí, sufre muchísimo, igual que Chile, y no es solo el cambio de entrenador, sino la carencia que hay abajo, aquellos que llegan a renovar a las viejas generaciones. No creo que le vaya a resultar fácil. Mira que hay que jugar mal para quedarse afuera entre diez, este año iban siete. Iban siete. Imaginemos el nivel de Venezuela, Perú y Chile para ser octavo, noveno y décimo de diez. Creo que eso describe por sí solo la actualidad. No hace falta mucha opinión. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera cambiado de técnico antes, porque en el final mejoró la imagen del equipo, pero tiene que venir una renovación muy profunda en el plantel. Yo creo que hay que pensar en ocho años, no en cuatro.

- ¿Con Ricardo Gareca como DT la historia hubiera sido otra?

Eso es contrafáctico. No tengo idea, no sé. Yo lo que sí sé es que fue una pésima decisión de la Federación Peruana de Fútbol ofrecerle a Gareca seguir al mando con una reducción en su contrato y provocar que se fuera. Fue sin lugar a dudas la peor decisión que pudo haber tomado Lozano. Seguramente es uno de los responsables de lo que le pasó a Perú, porque se equivocó, se equivocó. Yo hablé con Gareca, le ofrecieron seguir bajándole el contrato. ¿Cómo le vas a bajar el contrato a un tipo que te llevó un Mundial y que estuvo a punto de llevarte a otro? No... es insólito. Además de eso, después tuvo malas elecciones. El camino era... no digo indefectible, pero era muy probable. Terminó siendo así. Hay que ser mal equipo para ser noveno de diez.

El periodista argentino señaló que Agustín Lozano cometió un error al dejar ir a Ricardo Gareca. (Video: Infobae Perú)

- ¿Por qué cree que a Gareca no le fue bien con Chile?

No conozco en profundidad el trabajo de Gareca. Se peleó con Vidal, tuvo muchas dificultades y Chile no tiene tantos jugadores. Le pasa algo parecido a lo de Perú. No se olvide que Argentina fue un fiasco total en el Mundial en 2018. Tuvieron que dejar de jugar un montón de futbolistas y llegó una generación nueva. El problema es si usted no tiene jugadores que aparezcan, me parece que eso es lo que le pasa a Chile y a Perú.