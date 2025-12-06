Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 7 de la primera fase

El primero de los cinco cotejos de la jornada enfrenta a Atlético Atenea y Deportivo Soan. Los duelos tendrán lugar en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Consulta aquí la tabla completa

La Liga Peruana de Vóley
La Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa en marcha con la séptima fecha. Crédito: FPV

El Callao se prepara para otra jornada vibrante. La séptima fecha de la Liga Peruana 2025/26 se disputa este fin de semana en el Coliseo Miguel Grau con cinco partidos que pueden marcar el rumbo de varios equipos en la tabla. Aquí te mostramos cómo va la clasificación de esta primera etapa y todos los detalles de la fecha.

Esta vez, Alianza Lima es el gran ausente en el recinto chalaco. El cuadro ‘blanquiazul’ emprendió su viaje a Brasil para representar al Perú y a Sudamérica en el Mundial de Clubes 2025, con la ilusión de llegar lo más lejos posible. Las ‘íntimas’ ya disputaron esta fecha de manera adelantada y vencieron 3-0 a Circolo Sportivo Italiano, un resultado que les da tranquilidad mientras se encuentran fuera del país.

El club victoriano hizo una pausa en el campeonato local como líder absoluto, con puntaje perfecto tras haber ganado todos sus partidos. Sin embargo, equipos como Universitario de Deportes, San Martín y Regatas Lima buscan recortar la distancia con las vigentes bicampeonas.

Vale recordar que los diez primeros equipos de esta fase avanzarán a la segunda ronda, donde se definirá a los candidatos reales al título. En cambio, los dos últimos deberán disputar la permanencia en un cuadrangular junto al líder y sublíder de la Liga Intermedia. En ese mini torneo se jugarán su continuidad en la máxima categoría, por lo que cada punto en esta etapa inicial puede ser determinante para evitar complicaciones más adelante.

Plantel de Alianza Lima listo
Plantel de Alianza Lima listo para viajar al Mundial de Clubes 2025. Crédito: Prensa AL

Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los 12 equipos de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se enfrentan fecha a fecha con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos y mantenerse en la pelea por el título. Alianza Lima marcha como líder absoluto, mientras que Universitario y San Martín completan el podio y presionan de cerca. A continuación, la tabla de posiciones completa:

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 6 de diciembre

- Atlético Atenea vs Deportivo Soan (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)

- Olva Latino vs Regatas Lima (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y aplicativo)

- Deportivo Géminis vs Universidad San Martín (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 7 de diciembre

- Deportivo Wanka vs Kazoku No Perú (12:15 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)

- Rebaza Acosta vs Universitario de Deportes (15:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y aplicativo)

Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025

Alianza Lima viajó a Brasil para afrontar el desafío más grande de su historia reciente: el Mundial de Clubes 2025, donde representará no solo al Perú, sino también a Sudamérica. El elenco ‘blanquiazul’, que llega como subcampeón vigente del continente, buscará competir de igual a igual ante las potencias del voleibol mundial y avanzar lo más lejos posible en el torneo.

El club ‘íntimo’ competirá en el Grupo A del certamen, donde enfrentará a tres contendientes de altísimo nivel: Osasco São Cristóvão Saúde de Brasil, el club anfitrión y uno de los más poderosos de Sudamérica; VC Zhetysu de Kazajistán, campeón asiático y referente de su continente; y Savino Del Bene Scandicci de Italia, subcampeón europeo y reconocido por su plantel de figuras internacionales.

El Mundial de Clubes será una prueba de fuego que medirá la consistencia, madurez y ambición de un equipo que sueña con dejar huella fuera del país.

