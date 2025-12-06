Programación de la fecha 1 por el Mundial de Clubes de vóley 2025, con Alianza Lima: partidos, horarios y canal de TV

Programación de la fecha 1 del Mundial de Clubes de vóley 2025

Alianza Lima afrontará su debut en el Mundial de Clubes de vóley 2025, representando a Perú en una cita inédita para el club. El acceso al torneo fue posible tras obtener el subcampeonato en el Sudamericano, logro que aseguró un cupo en la principal competencia internacional de clubes organizada por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

El certamen, que se disputará en Sao Paulo arrancará el 9 de diciembre, contará con la presencia de equipos destacados de diferentes continentes, poniendo a prueba el potencial de la escuadra blanquiazul.

El conjunto dirigido por Facundo Morando quedó ubicado en el Grupo A, donde compartirá zona con Osasco São Cristóvão, representante brasileño y anfitrión del torneo; VC Zhetysu de Kazajistán, actual campeón de Asia; y Savino Del Bene Scandicci, subcampeón de Europa e integrante de la liga italiana.

En el Grupo B, la competencia incluye a Imoco Conegliano de Italia, campeón europeo; Dentil Praia Clube de Brasil, campeón sudamericano; Zamalek SC de Egipto, máximo exponente africano en el torneo; y Orlando Valkyries de Estados Unidos, monarca de la liga de su país.

La estructura del certamen prevé una fase de grupos de alta exigencia, donde cada equipo buscará avanzar a las instancias decisivas. Las bicampeonas se plantean como objetivo consolidar su juego y contribuir al desarrollo del vóley peruano en el ámbito internacional.

“Sabemos que va a ser un torneo difícil, vamos a jugar contra los mejores equipos del mundo, los mejores clubes del mundo. Somos realistas, sabemos que va a ser un paso difícil, pero nada es imposible. Hicimos nuestra hazaña para llegar al Mundial, a donde estamos yendo“, declaró Clarivett Yllescas.

Martes 9 de diciembre

- Dentil Praia Clube vs Zamalek SC (08:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Imoco Conegliano vs Orlando Valkyries (11:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Savino Del Bene Scandicci vs VC Zhetysu de Kazajistán (15:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Alianza Lima vs Osasco São Cristóvão (18:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

Dónde ver los partidos del Mundial de Clubes de vóley 2025

Latina Televisión transmitirá en vivo el partido inaugural de Alianza Lima ante Osasco Sao Cristóvao Saúde, correspondiente a la primera fecha del Grupo A en el Mundial de Clubes de vóley 2025.

La señal cuenta con los derechos exclusivos para la difusión de todos los encuentros del equipo peruano en el torneo. El enfrentamiento podrá seguirse a través de la señal abierta, la página web del canal y su aplicación oficial. Por su parte, Infobae Perú realizará una cobertura en tiempo real de cada encuentro, ofreciendo información detallada, análisis y resultados sobre el rendimiento del equipo.

Y los ‘voleilovers’ podrán seguir todos los partidos a través del portal de VBTV y en territorio brasileño se verá por SporTV 2.

El debut de Alianza Lima será contra el anfitrión del Mundial de Clubes 2025. Crédito: Prensa AL Vóley

Plantel de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de vóley 2025

Las peruanas Diana de la Peña (central), Maricarmen Guerrero (central), Sandra Ostos (punta receptora), Esmeralda Loroña (punta), Clarivett Yllescas (central), Nayeli Yabar (opuesta), Ysabella Sánchez (punta receptora), Zahira Quiñe (líbero), Esmeralda Sánchez (líbero); las colombianas María Alejandra Marín (armadora), Doris Manco (armadora); la argentina Elina Rodríguez (punta receptora); la dominicana Yanlis Féliz (opuesta); la francesa Maëva Orlé (opuesta) y la estadounidense Meegan Hart (central).