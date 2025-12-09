Perú Deportes

Alianza Lima vs Osasco EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Mundial de Clubes de Vóley 2025

El club de La Victoria da inicio al sueño mundialista midiéndose contra un rival con mucha historia y tradición en Brasil. El entrenador Facundo Morando no especulará y echará mano de su mejor sexteto

05:38 hsHoy

¡Noche histórica! Alianza Lima aparece en la palestra internacional, por primera vez, representando al Perú. Su primer lance en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 será contra el tradicional Osasco São Cristóvão Saúde.

Alianza Lima inicia su camino
Alianza Lima inicia su camino en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 contra el Osasco. - Crédito: Difusión
05:38 hsHoy

Así llega Alianza Lima al debut del Mundial de Clubes de Vóley

El sexteto ‘íntimo’, con Facundo Morando como estratega, aterriza en la localidad de Sao Paulo atravesando un presente de dulce en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, donde es líder indiscutible exhibiendo un rendimiento sobresaliente que le ha permitido mantener una línea invicta.

Apenas Alianza Lima ha concedido dos sets a lo largo de las primeras fechas del campeonato, sin dejar de lado aquellas que fueron adelantas. Dentro de su estructura han destacado con un sobresaliente la argentina Elina Rodríguez y la colombiana María Alejandra Marín.

Alianza Lima arranca su participación
Alianza Lima arranca su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: LPV
05:38 hsHoy

El plantel definido de Alianza Lima que disputará el Mundial de Clubes de Vóley

- Armadoras: María Alejandra Marín y Doris Manco.

- Opuestas: Yanlis Féliz y Maëva Orlé.

- Centrales: Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas, Meegan Hart.

- Líberos: Esmeralda Sánchez y Zahira Quiñe.

Convocadas de Alianza Lima para
Convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2025
05:37 hsHoy

Canal TV para ver Alianza Lima vs Osasco por debut en Mundial de Clubes de Vóley

El histórico lance solo será transmitido en exclusiva a través de Latina Televisión, tanto en su señal abierta (canal 2) como en alta definición (canal 702). También habrá difusión a través de la página web y la aplicación oficial del canal.

Por su parte, Infobae Perú informará todos los detalles en la previa, con el desarrollo punto a punto, los momentos más destacados, declaraciones de protagonistas y resultados. ¡No te lo pierdas!

Clarivett Yllescas, rostro representativo de
Clarivett Yllescas, rostro representativo de Alianza Lima. - Crédito: Composición Infobae Perú
05:37 hsHoy

Horarios de Alianza Lima vs Osasco por debut en Mundial de Clubes de Vóley

Las ‘blanquiazules’ se estrenan HOY, martes 9 de diciembre, en el Mercado Livre Arena Pacaembu, por la Fase de Grupos del Mundial de Clubes FIVB. El horario pactado es a las 18:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos), comenzará a las 19:30 horas; y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil, el inicio será a las 20:30 horas.

Alianza Lima empieza su camino
Alianza Lima empieza su camino en el Mundial de Clubes FIVB 2025. - Crédito: Composición Infobae
05:37 hsHoy

Morando orgulloso

Aunque Alianza Lima confirmó su acceso a la cita planetaria en la administración de Paulo Milagres, fue Facundo Morando quien le añadió mayor vértigo, fuerza y dinámica al bloque aliancista desde la zona técnica. Con el argentino bajo los mandos, además, se espera una participación memorable en Brasil.

En el Mundial de Clubes presión cero. Nosotros tratamos de transmitirle a las chicas que vamos más allá del resultado, vamos por el rendimiento. Para nosotros un equipo que se enfoca en su rendimiento y entra al campo de juego sabiendo que las posibilidades son 50-50, no tiene miedo a ganar o perder", dijo a Infobae Perú.

El técnico argentino disputará un histórico campeonato al mando de Alianza Lima. | VIDEO: Renzo Galiano
05:37 hsHoy

Histórica participación

Alianza Lima aseguró su pase al Mundial de Clubes de Vóley 2025 gracias a una histórica actuación en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley. El 10 de marzo de 2025, las “íntimas” derrotaron 3-0 a Estudiantes de La Plata en semifinales (25-18, 25-19 y 25-9), amarrando así su plaza en la final continental y, con ello, su clasificación al torneo mundial.

Aunque cayeron 3-0 en la final ante Dentil Praia de Brasil, el subcampeonato les bastó para convertirse en el primer club peruano en alcanzar el Mundial de Clubes FIVB. La victoria en semifinales, además, marcó un hito: Alianza Lima demostró que puede competir al más alto nivel con un sexteto sólido.

