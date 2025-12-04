Perú Deportes

Cenaida Uribe marcó sincero objetivo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025: “Haremos lo que sabemos y ya se verá”

Las ‘íntimas’ viajaron a Brasil para su participación en la cita mundialista y la jefa de equipo resaltó que su participación es histórica: “estamos jugando con los mejores equipos del mundo”

Guardar

Alianza Lima quedó listo para asumir un reto de gran relevancia: su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025, evento que reunirá a equipos destacados de diversos continentes en Sao Paulo. La escuadra dirigida por Facundo Morando logró un arranque sólido en la Liga Peruana de Vóley, exhibiendo rendimiento constante que fortalece su confianza de cara a la cita internacional.

Las bicampeonas enrumbaron hacia Brasil la tarde del miércoles 3 de diciembre y fueron despedidas con el aliento de toda su hinchada. Muchos fanáticos acudieron a Matute para mostrar su respaldo de cara a su participación en la cita mundialista.

Cenaida Uribe fue sincera y marcó el objetivo trazado del cuadro victoriano en la máxima competencia. Resaltó el poderío de los equipos que participan del torneo internacional, y aseguró que las ‘íntimas’ harán todo lo posible para llegar lo más lejos posible.

“Hacer una buena presentación. Más no te puedo decir, no se sabe. Todos los equipos son fuertísimos. Estamos jugando con los mejores equipos del mundo. Ya Italia tiene a cuatro o cinco campeonas olímpicas, campeonas mundiales. Los dos equipos italianos son fuertísimos. El mismo Osasco, tú lo has visto el año pasado que vino y es una máquina. Este, los otros equipos no, no tengo mucha información, pero está Praia, que también es uno de los fuertes. Todos son buenos, así que vamos a entrar tranquilas a jugar, a hacer lo que sabemos y ya se verá”

El equipo 'blanquiazul' ya inició su travesía rumbo al Mundial de Clubes 2025. (Video: Alianza Lima Vóley)

Además, la jefa del cuadro ‘blanquiazul’ aseguró que se llegará de la mejor manera al debut frente Osasco Sao Cristóvao Saúde este martes 9 de diciembre.

“Creo que estaban mentalizadas y sabían que era importante que agarremos el ritmo de partidos. Entonces, creo que no ha costado. Al contrario, lo han hecho bien, se ha notado en la cancha, han disfrutado cada momento. Y sí, nos ha servido para agarrar un poco más de ritmo, porque seguramente otros equipos llegan ya con veinte, treinta partidos encima, mientras nosotros recién tenemos cinco o seis. Así que igual ha sido importante. Seguramente no nos damos cuenta en este momento, pero para nosotros es histórico. Que un equipo peruano juegue un mundial de clubes entre los ocho mejores equipos del mundo. Así que eso es importante.”, añadió.

Plantel de Alianza Lima listo
Plantel de Alianza Lima listo para viajar al Mundial de Clubes 2025. Crédito: Prensa AL

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Martes 9 de diciembre

- Alianza Lima vs Osasco Sao Cristóvao Saúde (18:30 horas / Latina Televisión)

Miércoles 10 de diciembre

- Alianza Lima vs Zhetysu VC (11:30 horas / Latina Televisión)

Jueves 11 de diciembre

- Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci (15:00 horas / Latina Televisión)

Fixture de Alianza Lima en
Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025. (Dosis de voleibol)

Convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2025

El entrenador Facundo Morando concluyó la selección de las quince deportistas que integrarán la delegación de Alianza Lima para el Mundial de Clubes 2025, previsto entre el nueve y el catorce de diciembre en Sao Paulo, Brasil. Así quedó definido el grupo con el que el conjunto blanquiazul disputará la exigente competencia organizada por la FIVB.

- Armadoras: María Alejandra Marín y Doris Manco

- Opuestas: Yanlis Féliz y Maëva Orlé

- Centrales: Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas, Meegan Hart

- Líberos: Esmeralda Sánchez y Zahira Quiñe

Convocadas de Alianza Lima para
Convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Temas Relacionados

Alianza Lima VóleyMundial de clubes de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Polémica en Juegos Bolivarianos 2025: Cecilia Tait solicitó rendir cuentas a Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano

La exvoleibolista y ahora miembro del Comité Olímpico Internacional se sumó al pedido del congresista Carlos Zevallos, quien pidió información al mandamás del COP sobre gastos y toma de decisiones unilaterales

Polémica en Juegos Bolivarianos 2025:

Universitario tomó drástica posición ante exigencias de Jorge Fossati para seguir el 2026: “No van a hipotecar el club”

El periodista Gustavo Peralta dio alcances de las negociaciones entre la directiva de la ‘U’ con el representante del técnico uruguayo, quien también declaró su postura

Universitario tomó drástica posición ante

La purga empezó en Sporting Cristal: los 4 jugadores que no están en los planes de Paulo Autuori para el 2026

La directiva ‘cervecera’ definió los jugadores que no continuarán en el club la próxima temporada. Aunque las razones varían, ninguno logró el rendimiento esperado

La purga empezó en Sporting

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

La selección nacional afronta su segunda prueba en la competencia, buscando seguir por la senda triunfal para afianzarse en los primeros puestos. Sigue las incidencias del encuentro

Perú vs Colombia EN VIVO

Leao Butrón dio sincera opinión por salida de Hernán Barcos y el masivo apoyo de hinchas de Alianza Lima: “Se siente muy cargado el ambiente”

El exarquero se refirió a la respuesta de la hinchada del elenco ‘victoriano’ tras la decisión de no extender el contrato del ‘Pirata’

Leao Butrón dio sincera opinión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast reconoce que

José Antonio Kast reconoce que expulsión de migrantes es inviable: plantea corredor de retorno con Perú tras crisis en frontera

Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta son salvados por el Congreso: rechazan inhabilitarlos por 10 años

¿‘Derrota diplomática’ de Hugo de Zela en la OEA? Estas fueron las posiciones de los demás países a la propuesta de Perú sobre el asilo

Rospigliosi enfurece y expulsa al abogado de Betssy Chávez por llamar “Satanás” y “desgraciado” a Fujimori

El ‘detrás’ de la inhabilitación de Delia Espinoza: votos claves y críticas al tiempo dado por el presidente del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Mon Laferte vuelve al Perú:

Mon Laferte vuelve al Perú: fecha, lugar y entradas para su concierto en Lima

Brian Rullán reveló al chofer de ATV que Laura Spoya le engañó varias veces, asegura Magaly Medina: “Nunca dije eso”

⁠Ibai Llanos indignado porque Perú no tiene una estrella Michelin: “Pareciera como si la gente no lo tiene en cuenta”

Tilsa Lozano regresa a ‘El Valor de la Verdad’ con confesiones sobre Juan Manuel Vargas y Jackson Mora

Entre el duelo por su padre y el teatro: la etapa más retadora de Rodrigo Palacios con ‘Un Espejo’

DEPORTES

Polémica en Juegos Bolivarianos 2025:

Polémica en Juegos Bolivarianos 2025: Cecilia Tait solicitó rendir cuentas a Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano

Universitario tomó drástica posición ante exigencias de Jorge Fossati para seguir el 2026: “No van a hipotecar el club”

La purga empezó en Sporting Cristal: los 4 jugadores que no están en los planes de Paulo Autuori para el 2026

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

Leao Butrón dio sincera opinión por salida de Hernán Barcos y el masivo apoyo de hinchas de Alianza Lima: “Se siente muy cargado el ambiente”