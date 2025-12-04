Cenaida Uribe marcó sincero objetivo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025: “Haremos lo que sabemos y ya se verá”

Alianza Lima quedó listo para asumir un reto de gran relevancia: su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025, evento que reunirá a equipos destacados de diversos continentes en Sao Paulo. La escuadra dirigida por Facundo Morando logró un arranque sólido en la Liga Peruana de Vóley, exhibiendo rendimiento constante que fortalece su confianza de cara a la cita internacional.

Las bicampeonas enrumbaron hacia Brasil la tarde del miércoles 3 de diciembre y fueron despedidas con el aliento de toda su hinchada. Muchos fanáticos acudieron a Matute para mostrar su respaldo de cara a su participación en la cita mundialista.

Cenaida Uribe fue sincera y marcó el objetivo trazado del cuadro victoriano en la máxima competencia. Resaltó el poderío de los equipos que participan del torneo internacional, y aseguró que las ‘íntimas’ harán todo lo posible para llegar lo más lejos posible.

“Hacer una buena presentación. Más no te puedo decir, no se sabe. Todos los equipos son fuertísimos. Estamos jugando con los mejores equipos del mundo. Ya Italia tiene a cuatro o cinco campeonas olímpicas, campeonas mundiales. Los dos equipos italianos son fuertísimos. El mismo Osasco, tú lo has visto el año pasado que vino y es una máquina. Este, los otros equipos no, no tengo mucha información, pero está Praia, que también es uno de los fuertes. Todos son buenos, así que vamos a entrar tranquilas a jugar, a hacer lo que sabemos y ya se verá”

El equipo 'blanquiazul' ya inició su travesía rumbo al Mundial de Clubes 2025. (Video: Alianza Lima Vóley)

Además, la jefa del cuadro ‘blanquiazul’ aseguró que se llegará de la mejor manera al debut frente Osasco Sao Cristóvao Saúde este martes 9 de diciembre.

“Creo que estaban mentalizadas y sabían que era importante que agarremos el ritmo de partidos. Entonces, creo que no ha costado. Al contrario, lo han hecho bien, se ha notado en la cancha, han disfrutado cada momento. Y sí, nos ha servido para agarrar un poco más de ritmo, porque seguramente otros equipos llegan ya con veinte, treinta partidos encima, mientras nosotros recién tenemos cinco o seis. Así que igual ha sido importante. Seguramente no nos damos cuenta en este momento, pero para nosotros es histórico. Que un equipo peruano juegue un mundial de clubes entre los ocho mejores equipos del mundo. Así que eso es importante.”, añadió.

Plantel de Alianza Lima listo para viajar al Mundial de Clubes 2025. Crédito: Prensa AL

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Martes 9 de diciembre

- Alianza Lima vs Osasco Sao Cristóvao Saúde (18:30 horas / Latina Televisión)

Miércoles 10 de diciembre

- Alianza Lima vs Zhetysu VC (11:30 horas / Latina Televisión)

Jueves 11 de diciembre

- Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci (15:00 horas / Latina Televisión)

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025. (Dosis de voleibol)

Convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2025

El entrenador Facundo Morando concluyó la selección de las quince deportistas que integrarán la delegación de Alianza Lima para el Mundial de Clubes 2025, previsto entre el nueve y el catorce de diciembre en Sao Paulo, Brasil. Así quedó definido el grupo con el que el conjunto blanquiazul disputará la exigente competencia organizada por la FIVB.

- Armadoras: María Alejandra Marín y Doris Manco

- Opuestas: Yanlis Féliz y Maëva Orlé

- Centrales: Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas, Meegan Hart

- Líberos: Esmeralda Sánchez y Zahira Quiñe

