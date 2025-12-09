Pablo Ceppelini se disculpó por gesto obsceno a hincha y dejó polémico comentario: “Se habla más de Alianza que del tricampeonato de la ‘U’”

El futbolista uruguayo se llevó las manos a sus genitales después de perder ante Sporting Cristal. (Movistar Deportes)

Pablo Ceppelini rompió su silencio luego de realizar obsceno gesto a hincha de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. El ‘10′ uruguayo se enfrentó al fanático después de ser eliminado por Sporting Cristal en las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2025 vía tanda de penales.

El mediocampista de 34 años se dirigía al vestuario junto a sus compañeros cuando desde la tribuna llovieron insultos hacia su persona. En un momento caliente, tuvo la mala decisión de responder sacando el dedo medio y llevándose las manos hacia sus genitales. Este acto se volvió viral en redes sociales y multiplicaron las críticas contra él.

A días del enfrentamiento con los hinchas, Ceppelini fue invitado al programa ‘Al Ángulo’, donde lamentó su comportamiento: “El hincha es pasional y, a veces, no se recuerda lo bueno que se hizo o lo de algunos jugadores que aportaron mucho y también reciben críticas. Eso a veces duele. Yo, en el último partido, me arrepiento de haberme ido haciendo gestos a un hincha en particular que estaba ensañado conmigo. Le hice gestos; uno es humano, se equivoca, después lo piensa en su casa y se pregunta para qué hizo esas cosas”.

Aunque, el ‘charrúa’ también cuestionó el doble discurso de los simpatizantes de Alianza en la última definición ante Cristal en Matute. “El hincha siempre estuvo, siempre apoyó, pero a veces duele que termine el primer tiempo contra Cristal y todos éramos fenómenos, y luego el partido termina sin lograr el objetivo y quieren que salgamos todos. Es normal, así es el fútbol”.

Pablo Ceppelini se disculpó por gesto obsceno a hincha de Alianza Lima y dejó polémico comentario sobre tricampeonato de Universitario.

Pablo Ceppelini y su comentario polémico sobre Universitario

Por otro lado, Pablo Ceppelini se refirió a las críticas contra su persona. “Todo el mundo comenta: ‘Cuando llegaste, te quedaste con los partidos de Boca’. Mucha gente habla de eso. Ahí me sentía bien. Después tuve un bajón, pero en el Clausura volví a levantar, tuve buenos partidos. Creo que en dos o tres partidos seguidos me eligieron figura. No fue todo malo. Por supuesto que no me hubiese gustado lesionarme y perderme los partidos de Copa. Alianza siempre exige, es un equipo grande y siempre piden el cien por ciento; uno tiene que estar a la altura”.

El ‘10′ extranjero afirmó que nunca cometió un acto de indisciplina en todo este tiempo que lleva en La Victoria, no obstante, la prensa siempre exagera lo relacionado con el club ‘íntimo’. Además, señaló que se habla más de la interna de Alianza Lima que del reciente tricampeonato nacional de su clásico rival, Universitario de Deportes.

“Otra cosa de la que se habla es de temas fuera de la cancha. Nunca llegué tarde, siempre estuve en peso, siempre estuve a disposición de Pipo. Nunca hubo ningún problema extrafutbolístico de indisciplina. Cuando llegué a Perú, me advirtieron que tuviera cuidado con la prensa porque te siguen, hay programas que están pendientes. En todo el tiempo que estuve acá, salí dos o tres veces y no tomo alcohol. Eso es lo que le causa gracia a algunos. Pero acá agrandan todo, más si uno está en Alianza. La verdad, se habla diez veces más de Alianza que del tricampeonato de la ‘U’, con todo respeto hacia la ‘U’”, sentenció.

El '10' señaló que se habla más de Alianza Lima que del tricampeonato 'crema'. (Movistar Deportes)

¿Se queda en Alianza Lima?

Por último, Pablo Ceppelini habló de su continuidad en el 2026: "Todavía no sé nada sobre mi renovación. No sé si están esperando definir al técnico para luego ver ese tema. Me gustaría tener una revancha y ser campeón con Alianza“. No obstante, todo hace indicar que el uruguayo se irá de Matute una vez acabado su contrato a finales de diciembre.