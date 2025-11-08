El apagón del Monumental al estilo 2023: así celebró Universitario el tricampeonato de Liga 1 ante sus hinchas.

Club emuló lo que pasó en la final del 2023 ante Alianza Lima en Matute. (Video: GOLPERU)

El empate de Universitario de Deportes con Deportivo Garcilaso dio paso a la celebración del tricampeonato nacional de los ‘cremas’. La escuadra de Ate no tuvo mejor idea de apagar todas las luces del estadio Monumental para festejar su nueva conquista y dar la vuelta olímpica.

Luego de recibir las medallas y el trofeo de la Liga 1, los jugadores se dispusieron a recorrer toda su cancha. En ese momento, la institución ‘merengue’ quitó todas la iluminación en su recinto deportivo y puso la canción del “apagón” haciendo referencia al incidente ocurrido en el 2023.

Como si fuera poco, los futbolistas de Universitario recibieron bengalas rojas, las cuales encendieron, tal y como sucedió en el año en mención. Los hinchas acompañaron entonando la canción y prendiendo los flashes de sus celulares. Estos festejos se extendieron por unos minutos.

En la temporada 2023, la ‘U’ venció a su clásico rival, Alianza Lima, en la final de vuelta disputada en Matute; no obstante, el club ‘blanquiazul’ decidió apagar las luces para sabotear la celebración de los ‘estudiantiles’. Ocurrió todo lo contrario, debido a que este hecho dio la vuelta al mundo y dejó expuesto a los ‘íntimos’.

Universitario recibió millonario premio por el tricampeonato

A la par de recibir el nuevo trofeo, la ‘U’ se llevó premios millonarios por el tricampeonato. GOLPERU, dueño de sus derechos de transmisión, le dio un cheque con 354 mil dólares, lo que equivale a 1 millón 194 mil soles.

Asimismo, la Conmebol hizo entrega de 600 mil dólares (2 millones 24 mil soles), como parte de su premiación a todos los campeones de las diferentes ligas de Sudamérica. Este monto se añade a los 3 millones 950 mil dólares (3 millones 204 mil 749 soles) por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los 'cremas' se adjudicaron un importante monto económico en la previa del duelo ante Deportivo Garcilaso. (GOLPERU)

Alex Valera fue elegido el mejor jugador del torneo

Universitario también recibió una distinción individual. Su delantero Alex Valera fue elegido el MVP del torneo y desfiló por el estrado para levantar su trofeo. Los jugadores ‘cremas’ aplaudieron a su compañero por este logro.

El futbolista de 29 años fue clave para que la ‘U’ concrete el tricampeonato. Se ganó el titularato pese a la contratación de Diego Churín, y anotó 16 goles, incluido el tanto del título para la victoria ante ADT en la altura de Tarma.

“Contento, este premio es de todo el equipo en realidad, hoy me toca a mí, hay que disfrutarlo. Creo que fue mi mejor año, aún falta un partido, por ahora las cosas está saliendo como uno quiere”, fueron las palabras de Valera tras recibir la distinción.

El delantero de Universitario recibió distinción en el estadio Monumental. (GOLPERU)

Último partido de Universitario en el 2025

Universitario cerrará su participación en esta Liga 1 cuando visita a Los Chankas en la fecha 19 del Torneo Clausura. Todavía no se sabe el día y la hora, pero se realizará en Andahuaylas luego del parón por la jornada FIFA a nivel de selecciones. Su rival de turno se jugará una final porque quiere clasificar a su primera Copa Sudamericana.