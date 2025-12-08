Los obscenos gestos de Pablo Ceppelini a los hinchas de Alianza Lima luego de la eliminación de los ‘play-offs’ a manos de Sporting Cristal

El volante uruguayo respondió con gestos obscenos a los hinchas blanquiazules tras la derrota ante Sporting Cristal, que selló la eliminación y el fin de su ciclo en el club. | X / @LaTVFanaticos

Jornada amarga para Alianza Lima. En casa, el cuadro blanquiazul se quedó fuera de la pelea por el segundo lugar y, por ende, del pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La derrota ante Sporting Cristal también generó la salida de Néstor Gorosito. Posiblemente también representó el último duelo de Pablo Ceppelini en las filas de los íntimos. El volante uruguayo se despidió con una imagen reprochable.

El centrocampista ofensivo de 34 años se retiró del campo de juego por la habitual entrada a los camerinos que colinda con la Tribuna Oriente del recinto deportivo. Los hinchas, enfurecidos por la derrota y una nueva decepción consecutiva en el torneo local, profirieron insultos contra los deportistas. Uno de ellos fue Pablo Ceppelini, de rendimiento cuestionable en el curso.

Pero el futbolista nacido en Montevideo no se quedó de brazos cruzados ante los denuestos. El ex Atlético Nacional reaccionó con gestos obscenos hacia los asistentes. Enseñó el dedo del medio y cogió sus genitales en señal de exhibición. Luego, bajó las escaleras mientras las faltas de respeto verbales no cesaban.

Pablo Ceppelini se marcha de Alianza Lima y deja una imágen lamentable. Crédito: Íntimo Digital

De esta manera, Pablo Ceppelini cierra una temporada en que no logró cumplir con las expectativas que generaron su fichaje. Tras rendir en las ligas más importantes del continente, se marcha de Alianza Lima distanciado marcadamente con los seguidores del club y sin haber mostrado un estado de forma óptimo y sostenido a lo largo de la temporada.

Sin pena ni gloria

Pablo Ceppelini fue uno de los fichajes de Alianza Lima para la temporada 2025, con la misión de ser el encargado de la generación de juego del equipo. Sin embargo, la campaña del mediocampista uruguayo estuvo marcada por la irregularidad, lo que llevó a que no cumpliera con las expectativas generadas en la institución.

En cuanto a su producción, Ceppelini registró 3 goles y 4 asistencias en 33 partidos disputados a lo largo de la temporada, participando en la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Uno de sus goles más destacados y recordados por la afición fue el que marcó en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Boca Juniors. A pesar de estos números, el jugador fue cuestionado por su nivel inconsistente y por no alcanzar los objetivos que le hubieran permitido la renovación automática de su contrato.

El volante puso el 1-0 de los 'blanquiazules' en Matute. (Video: ESPN)

Un hecho que empañó su paso por el club fue la sanción impuesta por Conmebol, ya que Ceppelini fue suspendido por un acto de racismo en la Copa Libertadores. Aunque el club intentó apelar la medida, esta sanción representó un aspecto negativo en su paso por Alianza Lima.

Se marchará

Pablo Ceppelini no continuará en Alianza Lima para la temporada 2026 debido a que “no cumplió” la estricta condición impuesta en su contrato. El vínculo del uruguayo terminaba a fines de 2025 y su renovación automática dependía de que el equipo lograra el título o el subcampeonato nacional, además de alcanzar el 60% de las presencias. Esta información fue compartida por el periodista Michael Succar.

Alianza Lima no logró el objetivo principal, por lo que la directiva está “analizando su futuro”. Adicionalmente, el volante tuvo un rendimiento irregular, lesiones y una suspensión de cuatro meses impuesta por CONMEBOL por un presunto acto de racismo en Copa Libertadores, lo que lo dejó fuera de órbita internacional. Esta suspensión, junto al bajo rendimiento, hizo que la directiva tomara la decisión de no renovar.