Pablo Ceppelini, Hernán Barcos y otras salidas confirmadas de Alianza Lima: no están en los planes para el 2026

Se han vivido días intensos en Matute tras la dura derrota de Alianza Lima frente Sporting Cristal que lo dejó en el cuarto lugar de la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ quedaron eliminados de la lucha por Perú 2 de cara a la Copa Libertadores 2026: los ‘cerveceros’ le ganaron por tanda de penales luego del empate 3-3 en Matute.

Todo fue un caos después del choque, se marcó la salida de Néstor Gorosito y se especularon otras salidas. Franco Navarro junto a la directiva están tomando drásticas decisiones de cara al 2026: se viene una reestructuración en el plantel.

Entre tantos rumores, se filtró las salidas confirmadas hasta el momento. A pesar que Jorge Zúñiga, presidente del Fondo Blanquiazul, pidió reconsiderar continuidad de Hernán Barcos; la decisión ya está tomada y el ‘Pirata’ saldrá de La Victoria si o si. No será el único, hay cuatro futbolistas más que le seguirá los pasos.

“Se van a ir y es un hecho que se va Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos, Ángelo Campos. Matías Succar se va prestado. Hernán Barcos también se va; no hay manera de que se quede. Y sobre Alan Cantero, van a pelear hasta el final”, apuntó Ana Lucía Rodríguez en el programa ‘L1 Radio’.

Los 'celestes' se impusieron 5-4 en Matute y pasaron a la final, donde ya espera Cusco FC. (Video: L1MAX)

¿Pablo Lavandeira se quedará en Alianza Lima para el 2026?

Pablo Lavandeira está próximo a terminar su contrato y hay incertidumbre por conocer su futuro. Sin embargo, Alianza Lima ya le hizo conocer su deseo de que siga en Matute para el 2026 y entraron en negociaciones. Todo haría indicar que el uruguayo nacionalizado peruano se quedará por decisión del jugador.

“Ahora, esto es algo más que lo que habíamos mencionado el día de la transmisión. Lo de la Pablo Lavandeira, ya se comunicaron con él, su representante es el mismo que de Jairo Vélez. Vélez ya está en Alianza y van a intentar que se quede la Lavandeira. Y ya hablaron con Renzo Garcés; se va a quedar también en Alianza Lima”, añadió la periodista deportiva.

Pablo Lavandeira desmitificó a La Bombonera. - Crédito: Composición Infobae

Días decisivos para la continuidad de Alan Cantero en Alianza Lima

El delantero argentino terminó su préstamo en Alianza Lima y deberá volver a Godoy Cruz, dueño de su pase. Pero los ‘blanquiazules’ harán todo lo posible para que siga defendiendo la camiseta la próxima temporada. Las negociaciones arrancarán una vez se resuelvan las elecciones en la ‘Tomba’.

Por otro lado, se especuló de que Cantero habría despertado el interés de Universitario de Deportes. Sin embargo, salió la información de que no hay nada por el momento. Eso sí, el jugador de 27 años es del gusto de la directiva y comando técnico de la ‘U’.

“Godoy Cruz es dueño de su pase. Y Godoy, va a haber elecciones el fin de semana. Depende de las elecciones qué quiere hacer Godoy con él. Si quieren prestarlo, quieren venderlo... El 50% del pase de Alan Cantero vale 400 mil dólares. Tú decías lo de la ‘U’; he escuchado, he leído el rumor y yo tengo entendido que no hay contacto, oferta, negociación de la ‘U’, pero que a la ‘U’ le gusta. Le parece un jugador interesante, pero negociación, contacto no hay. Todavía, al menos hasta hoy, no hay”, comentó Gustavo Peralta.

Pablo Ceppelini y Alan Cantero, bajo la lupa en Alianza Lima. - Crédito: Difusión