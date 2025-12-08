Perú Deportes

Sport Boys ejecuta una “purga” pensando en Liga 1 2026: despidió a una nómina de once futbolistas con Fabrizio Roca a la cabeza

El club insignia del Callao, teóricamente, ha recortado un equipo titular tras una minuciosa evaluación en las oficinas administrativas. Cristian Carbajal está entre los suprimidos

Fabrizio Roca dice adiós a Sport Boys después de una segunda etapa discreta. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

Sport Boys no se va con rodeos. Frente a una campaña con nota desaprobatoria, que incluso rozó con la posibilidad de perder la categoría, las autoridades decidieron ejecutar una “purga” en el plantel, que implicó la salida de 11 futbolistas, en teoría un bloque oficial sobre cualquier campo de juego.

Mediante una publicación en sus redes sociales, el club ‘rosado’ anunció el final de la aventura de Jesús Huamán, Enzo de la Peña, Gilmar Rodríguez, Benjamín Villalta, Axel Rodríguez, Rodrigo Colombo, Emile Franco, Matías Almirón y Jorge Ríos en el primer puerto del Perú.

Un total de 11 futbolistas se marcharon de la 'misilera'. - Crédito: Sport Boys

La misma suerte corrieron dos futbolistas identificados con Sport Boys: Fabrizio Roca y Cristian Carbajal. El primero tuvo una campaña demasiado silenciosa en lo que fue su segunda etapa tras un préstamo a Juan Pablo II College. Atrás quedaron esas épocas en las que irrumpió con fuerza como goleador, situación que incluso le abrió las puertas de la selección peruana.

Caso contrario sucedió con Carbajal, quien en los últimos años se había posicionado como el rostro visible de la ‘misilera’. Sin embargo, una propuesta formal de Alianza Lima habría acelerado su salida. Se especula que por su carta pase se pagó 150.000 mil dólares.

El delantero peruano llegó a Sport Boys procedente de Comerciantes Unidos y ahora despertó interés de clubes de Portugal. | Video: Infobae Perú

El último recortado de la extensa lista fue Fidel Martínez, quien llegó a mediados de año en un acto desesperado del comando técnico de Juan Carlos Cabanillas (interino) por contar con un refuerzo de talla internacional. Aunque el ecuatoriano cuenta con una hoja de vida prestigiosa, con una participación mundialista en Brasil 2014, no descolló y apenas se apuntó un gol.

Sport Boys convivió con la sombra del descenso durante muy buena parte de la temporada. Sobre la recta final de la campaña surgió reacción y evitó un caída estruendosa. Ahora toca reformar, una vez más, el plantel para la siguiente temporada, a un año del centenario institucional.

Cristian Carbajal, lateral izquierdo inamovible
Cristian Carbajal, lateral izquierdo inamovible en Sport Boys. - Crédito: Difusión

