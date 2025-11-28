Perú Deportes

Hernán Barcos inició negociaciones con Sport Boys tras salida de Alianza Lima: el ídolo íntimo evalúa jugar en el Callao

Los dirigentes del cuadro chalaco ya manifestaron su interés por el ‘Pirata’, quien quedará libre luego de no ser considerado por el club victoriano para la temporada 2026

Hernán Barcos inició negociaciones con Sport Boys tras no estar en los planes de Alianza Lima para el 2026. Crédito: Prensa AL

Sport Boys ha dado el primer gran paso de su planificación para la temporada 2026. La directiva chalaca inició conversaciones con Hernán Barcos, delantero de amplia trayectoria y recientemente desvinculado de Alianza Lima, con el objetivo de sumarlo como figura clave en el año del centenario del club. El ‘Pirata’, tras cerrar un ciclo de cinco temporadas exitosas en La Victoria, escucha propuestas mientras define su futuro inmediato.

Según trascendió en las últimas horas, Barcos y la institución del primer puesto sostuvieron este jueves 27 de noviembre reuniones formales enfocadas en temas económicos y en la estructura del proyecto deportivo. El interés de la ‘misilera’ va más allá de lo futbolístico: el club busca referentes con liderazgo para encarar el próximo año, y consideran que la experiencia del argentino encaja perfectamente en ese rol.

Según informó el periodista Gustavo Peralta de L1MAX, ambas partes se encuentran negociando. En un primer encuentro, se habló principalmente del interés institucional y de la visión para la temporada 2026. Todavía no se tocaron cifras, pero Sport Boys dejó en claro su disposición para avanzar hacia una propuesta formal, convencidos de que Barcos puede aportar presencia, goles y jerarquía a un equipo que quiere recuperar protagonismo en Liga 1.

Uno de los elementos que ha acelerado este acercamiento es la inminente llegada de Norberto ‘Beto’ Araujo como entrenador del conjunto chalaco. El extenso acuerdo de palabra que existe con el exfutbolista y director técnico argentino ha generado expectativa en la interna rosada. Araujo, quien dirigió recientemente a Deportivo Cuenca en Ecuador, se perfila como el nuevo estratega para el próximo año.

La conexión entre Araujo y Barcos no es menor. Ambos fueron compañeros en una etapa destacada de Liga de Quito, alrededor del año 2010. En ese tiempo, el entonces volante y el experimentado delantero mantuvieron una relación cercana dentro de un equipo competitivo y con alto protagonismo internacional. Ese pasado en común podría ser determinante para inclinar la balanza a favor de Sport Boys, generando un ambiente de confianza para el atacante.

Desmintiendo rumores y confirmando el interés rosado

En días recientes surgieron versiones que vinculaban a Hernán con otros equipos del fútbol peruano. Entre ellos, Sporting Cristal fue mencionado como posible destino. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta descartó cualquier tipo de ofrecimiento por parte del cuadro del Rímac. En cambio, resaltó la seriedad del acercamiento de Sport Boys.

“Boys le hizo saber a Barcos que lo quiere y le interesa. En el club tienen en mente que sea uno de los jugadores del otro año y pensando en el centenario. Hay sensación que a Barcos le va a gustar la idea. La nueva administración se lo va a proponer”, afirmó en el programa ‘Hablemos de MAX’. Asimismo, señaló que la segunda reunión será clave, ya que se abordarán temas económicos, duración del contrato y la estructura del proyecto deportivo pensado para el centenario.

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima después de 5 años - Crédito: X.

El presente de Hernán Barcos y el valor que aportaría al Callao

A pesar de su salida de Alianza Lima, Hernán Barcos cerró el 2025 con estadísticas que respaldan su vigencia: disputó 45 encuentros entre torneos nacionales e internacionales y registró 14 goles y 5 asistencias, números que lo mantienen como un atacante determinante. Con un promedio cercano a un tanto cada tres partidos, el argentino demuestra que continúa siendo competitivo a pesar del paso de los años.

En este escenario, Sport Boys perfila al ‘Pirata’ como una pieza capaz de liderar al equipo dentro y fuera del campo, justo cuando el club se prepara para la antesala de su centenario en 2027. Las próximas reuniones serán clave para determinar si la institución chalaca logra cerrar uno de los fichajes más atractivos del mercado peruano.

