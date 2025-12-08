Pablo Guede, nombre elegido que reúne consenso en Alianza Lima para asumir la dirección técnica en Liga 1 2026

Pablo Guede, el nombre que gana enteros para asumir la dirección técnica en Alianza Lima. - Crédito: EFE

Después del accidentado cierre de temporada, que significó el adiós de Néstor Gorosito, las autoridades de Alianza Lima se han afincado en los despachos con un propósito único: realizar las revisiones pertinentes en lo que respecta a la elección de un nuevo entrenador que afronte la Liga 1 2026 y el inicio del circuito en CONMEBOL Libertadores.

No es fácil, claro está, perfilar la unanimidad de criterio para cerrar filas con un nombre, pero hay uno que, prácticamente, cuenta con el consenso de la cúpula aliancista: Pablo Guede, profesional argentino con amplia experiencia internacional y que puede presumir de un palmarés loable.

Pablo Guede, en el radar de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

El primer reporte de Radio Programas del Perú da cuenta que Guede, de 51 años, es la primera y principal opción que ha valorado con fuerza Alianza Lima para la parcela técnica del año venidero. Su ficha, incluso, ya cuenta con la aprobación tanto de la administración como de la gerencia.

Existiendo claridad en el asunto, lo que seguiría en las oficinas ‘blanquiazules’ es establecer un contacto oficial y formal tanto con el profesional argentino como con su entorno con la mirada puesta en definir detalles económicos, contractuales y deportivos. Hay ventaja, eso sí, en que lleva meses libre; ello permitiría una tratativa fluida.

La última actividad laboral de Pablo Guede data de mediados de agosto cuando concluyó su experiencia al mando del Puebla (MEX) a través de una renuncia, elevada a la dirección deportiva, por una crisis de resultados en el arranque del Torneo Apertura 2025.

De esta manera, queda enterrada cualquier posibilidad de que otros nombres se asomen a La Victoria. Eso incluye, por ejemplo, a Ricardo Gareca, quien en reiteradas oportunidades se mostró abierto a escuchar cualquier llamada / propuesta de un club en Perú que le presentase un proyecto interesante, pero sobre todo a largo plazo.

Pablo Guede, de 51 años, trabajó recientemente en el Puebla. - Crédito: AFP