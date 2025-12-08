Perú Deportes

Pablo Guede, nombre elegido que reúne consenso en Alianza Lima para asumir la dirección técnica en Liga 1 2026

La Gerencia Deportiva se puso, inmediatamente, manos a la obra en busca de un nuevo responsable técnico que ocupe el lugar de Néstor Gorosito. La hoja de vida de Guede convence y gana enteros

Guardar
Pablo Guede, el nombre que
Pablo Guede, el nombre que gana enteros para asumir la dirección técnica en Alianza Lima. - Crédito: EFE

Después del accidentado cierre de temporada, que significó el adiós de Néstor Gorosito, las autoridades de Alianza Lima se han afincado en los despachos con un propósito único: realizar las revisiones pertinentes en lo que respecta a la elección de un nuevo entrenador que afronte la Liga 1 2026 y el inicio del circuito en CONMEBOL Libertadores.

No es fácil, claro está, perfilar la unanimidad de criterio para cerrar filas con un nombre, pero hay uno que, prácticamente, cuenta con el consenso de la cúpula aliancista: Pablo Guede, profesional argentino con amplia experiencia internacional y que puede presumir de un palmarés loable.

Pablo Guede, en el radar
Pablo Guede, en el radar de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

El primer reporte de Radio Programas del Perú da cuenta que Guede, de 51 años, es la primera y principal opción que ha valorado con fuerza Alianza Lima para la parcela técnica del año venidero. Su ficha, incluso, ya cuenta con la aprobación tanto de la administración como de la gerencia.

Existiendo claridad en el asunto, lo que seguiría en las oficinas ‘blanquiazules’ es establecer un contacto oficial y formal tanto con el profesional argentino como con su entorno con la mirada puesta en definir detalles económicos, contractuales y deportivos. Hay ventaja, eso sí, en que lleva meses libre; ello permitiría una tratativa fluida.

La última actividad laboral de Pablo Guede data de mediados de agosto cuando concluyó su experiencia al mando del Puebla (MEX) a través de una renuncia, elevada a la dirección deportiva, por una crisis de resultados en el arranque del Torneo Apertura 2025.

De esta manera, queda enterrada cualquier posibilidad de que otros nombres se asomen a La Victoria. Eso incluye, por ejemplo, a Ricardo Gareca, quien en reiteradas oportunidades se mostró abierto a escuchar cualquier llamada / propuesta de un club en Perú que le presentase un proyecto interesante, pero sobre todo a largo plazo.

Pablo Guede, de 51 años,
Pablo Guede, de 51 años, trabajó recientemente en el Puebla. - Crédito: AFP

Temas Relacionados

Pablo GuedeAlianza LimaLiga 1Copa Libertadoresperu-deportes

Últimas Noticias

El presidente de Aliancistas del Perú aprueba la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: “Se ha tomado la decisión adecuada”

Jorge Zúñiga compartió su frustración por la manera en cómo ‘Pipo’ asumió los mandos del club del pueblo a lo largo del año. “Me dejaba muchos vacíos, especialmente en la conformación del equipo”, manifestó

El presidente de Aliancistas del

Alianza Lima, en el vicio del error: la salida sonada de Néstor Gorosito confirma otro salto al vacío

“No hay avance ni mucho menos evolución. Todo es retroceso para un aliancismo que no merece esto. Honestamente, da la sensación que en La Victoria hay más que un peligro extremo, hay un salto al vacío”

Alianza Lima, en el vicio

Los Chankas continúan cerrando contrataciones para Liga 1 2026: Abdiel Ayarza se une al proyecto en Andahuaylas

De 33 años, el pivote con condición goleadora de Panamá regresa al fútbol de Perú después de un paso marcado por lesiones en The Strongest. Es el primer movimiento fuerte de los ‘guerreros’

Los Chankas continúan cerrando contrataciones

Pedro García comparó la carrera de Christian Cueva con una serie de Netflix: “En Juan Pablo II va a elegir al DT y los refuerzos”

El periodista deportivo se pronunció por la llegada del volante peruano de Emelec al conjunto de Chongoyape, lanzando irónicos comentarios sobre su posible rol

Pedro García comparó la carrera

Alianza Lima busca el fichaje de ‘9′ con pasado en River Plate que le anotó en Copa Libertadores y enfrentó a Carlos Zambrano

El periodista Horacio Zimmermann contó que el club ‘blanquiazul’ quiere dar el golpe sobre la mesa con la contratación del delantero formado en el ‘millonario’ y que ya chocó con los ‘íntimos’

Alianza Lima busca el fichaje
MALDITOS NERDS
Capcom afirma que tiene grandes

Capcom afirma que tiene grandes planes para el futuro de Monster Hunter a pesar de las críticas

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

Los juegos más esperados de 2026 #2: Nioh 3

Let it Die confirma que recibirá una versión offline tras años de peticiones

Retrocultura Activa | Policenauts: la otra joya olvidada de Hideo Kojima

ENTRETENIMIENTO
Billy Ray Cyrus gana demanda

Billy Ray Cyrus gana demanda frente a mujer que afirmaba ser la madre biológica de Miley Cyrus

Ethan Hawke notó las batallas internas de Robin Williams durante ‘El club de los poetas muertos’: “Una persona profundamente sensible”

Britney Spears alarmó a sus seguidores con un video quitándose la parte superior del bikini

Miss Jamaica resultó con una fractura y hemorragia intracraneal tras grave caída en Miss Universo

Sylvester Stallone genera preocupación tras ser visto usando un bastón en su reciente aparición pública

INFOBAE AMÉRICA

Suecia anunció el cierre de

Suecia anunció el cierre de su embajada en Bolivia como parte de un reajuste de su política exterior

“El Nobel es nuestro”: el video que repasa la trayectoria de María Corina Machado en la antesala de la ceremonia en Oslo

Arte, premios y objetos personales: el patrimonio de Gene Hackman recauda 3 millones de dólares

Mulino se reunió con la familia de María Corina Machado en Oslo y ratificó el apoyo de Panamá a la causa venezolana

Elecciones en Honduras: Nasry Asfura mantiene la ventaja en el escrutinio tras tres días de parálisis en el conteo