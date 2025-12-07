Antonio Rizola lanzó fuerte mensaje tras derrota de Perú ante Venezuela en Juegos Bolivarianos: “Hay decisiones que siempre se cuestionan”

El técnico brasileño dejó fuerte mensaje sobre las críticas a sus decisiones durante el partido por los Juegos Bolivarianos. (Central Vóley)

La selección peruana sub 19 de vóley sufrió su primera derrota en los Juegos Bolivarianos el pasado viernes 5 de diciembre. La ‘blanquirroja’ comenzó ganando, pero su rival de turno, Venezuela, le remontó el partido en el quinto set (3-2). Así terminó la primera fase del certamen continental para darle paso a las etapas finales.

El técnico Antonio Rizola rompió su silencio en zona mixta y habló sobre la caída de la ‘bicolor’. El brasileño argumentó que su escuadra ya superó lo conseguido en otras ediciones de este torneo y manifestó que viene afrontando esta competición con chicas menores de 19 años.

“No te olvides que ya tenemos un resultado mejor que el que logró Perú en los Bolivarianos. El último resultado fue un tercer puesto y ahora estamos en segundo. Con un grupo como este, con jóvenes atletas. No es una excusa, pero aquí estamos demostrando que en Perú hay un proceso y que es un buen proceso”, inició.

El seleccionador nacional explicó el trámite del cotejo: “No podemos preparar durante cinco meses y llegar al día del partido a decir que no vale nada. Sí vale, no solo por la victoria, sino por la experiencia y por vivir situaciones de decisión como las de hoy. Usted vio que después de perder los dos primeros sets, logramos remontar y ganar por dos puntos. Ellos se recuperaron con su fortaleza y se llevaron dos sets. Sentimos el peso de perderlos. En el tie break, empezamos 6-0 y terminó 16-14. Logramos empatar a 12, luego estuvimos 14-13 y con posibilidad de ganar”.

Antonio Rizola lanzó fuerte mensaje tras la derrota de Perú ante Venezuela en los Juegos Bolivarianos 2025.

Después, Rizola se tomó el tiempo para referirse a los múltiples cuestionamientos de la hinchada hacia su persona, debido a los cambios que realizó durante el compromiso ante la ‘vinotinto’. El DT extranjero, asimismo, señaló lo que deben mejorar como equipo para la final de los Juegos Bolivarianos.

“En cada momento del partido se habla lo que ese instante requiere. Para el domingo necesitamos mejorar mucho la agresividad de nuestros saques, porque si el juego con las centrales es como hoy, nos resulta difícil. Hay decisiones que siempre se cuestionan. Si guardo a las jugadoras, van a decir: ‘¿Por qué las guardó? Debían jugar, después de tanto tiempo entrenando’. Si las pongo a jugar, dirán: ‘¿Por qué jugó? Es un partido que no vale nada’. No es así, sí vale. Al final, hablé con Adriano, el entrenador de Venezuela, y me dijo: ‘Me gustaría hacer veinte partidos como este al año’, porque para ellas es crecimiento", profundizó.

Finalmente, el estratega brasileño habló de la final contra Venezuela del próximo domingo. "Ya tenemos la medalla de plata. Ahora puede ser de oro y vamos a hacer todo lo posible para lograrla. Seguramente Venezuela también hará todo para conseguir esa medalla. Ambos equipos han demostrado que son los mejores en este momento".

Con un marcador de 16-14, Venezuela consigue el set definitivo y se lleva la victoria ante la selección peruana. | ATV

Perú jugará la final ante Venezuela

La selección peruana puede cobrarse su revancha ante Venezuela cuando lo vuelva a enfrentar en la final de los Juegos Bolivarianos 2025. Este partido está programado para el domingo 7 de diciembre a las 14:00 horas en el Coliseo Eduardo Dibós situado en el distrito de San Borja.

Antonio Rizola y compañía deberán tener cuidado con las principales figuras de la ‘vinotinto’. Una de ellas es Alejandra Santana, la central que pudo jugar por la ‘bicolor’ y que viene destacando en esta competición. La nacida en La Guaira fue un dolor de cabeza para las bloqueadoras nacionales.