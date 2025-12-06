Perú Deportes

Alejandra Santana, venezolana que brilla en los Juegos Bolivarianos, explicó por qué no jugó por Perú: “Fue la mejor decisión”

La central de 18 años creció en el país, juega en Deportivo Wanka y confesó su deseo de vestir la ‘bicolor’. Finalmente, decidió representar a Venezuela

La central brilla con Venezuela en los Juegos Bolivarianos 2025. (La Cátedra Deportes)

Alejandra Santana rompió su silencio sobre el motivo que la llevó a no jugar por la selección peruana de vóley sub 19 en los Juegos Bolivarianos. La central optó por representar a su país de nacimiento, Venezuela, con la que brilla en la competencia continental.

De acuerdo a sus declaraciones para las cámaras del medio ‘La Cátedra Deportes’, la voleibolista de 18 años no pudo cumplir su sueño de vestir la ‘bicolor’ por la demora de su nacionalización. La joven promesa habló lo complicado que son los trámites en el país ‘incaico’.

“Lo que sucede es que para poder jugar por Perú necesito pasar por un proceso largo de nacionalización, y ese trámite no se pudo concretar debido a las leyes que hay en Perú, que dificultan obtener la nacionalidad. Hay que esperar mucho tiempo, varios años. Yo comencé ese proceso hace cuatro años y hasta hace un año no obtuve respuesta”, expresó.

Después, Santana detalló cómo terminó abandonando su ilusión de representar a Perú y formó parte de la selección venezolana, en la cual es titular indiscutible en la actualidad. Una charla con su madre fue fundamental para que acepte la propuesta de la Federación ‘llanera’.

“Yo quería jugar por Perú. No sabía nada de la federación de Venezuela ni de esa selección. Cuando me preguntaron si quería participar en la selección de Venezuela, lo pensé durante mucho tiempo. Hablé con mi mamá y con mi familia. Mi mamá me preguntó si quería seguir esperando o empezar a jugar. Le respondí que es mi país y que también quiero jugar. Hasta ese momento no sabía nada al respecto, pero cuando me dijeron que podía integrarme a la selección de Venezuela sentí algo especial, porque siempre he querido jugar representando a mi país. Así que cuando se presentó la oportunidad decidí aprovecharla”, apuntó.

Alejandra Santana, además, fue consultada si jugar por Venezuela en lugar de esperar a Perú terminó siendo la mejor decisión. A lo que respondió -con mucha seguridad- de manera afirmativa: “Yo digo que sí”, manifestó. Así la joven central cerró un capítulo con la selección nacional.

El mensaje a sus críticos

Por otro lado, Alejandra Santana se refirió a las personas que la critican por no representar a la selección peruana, así como también, a los comentarios que la catalogan como “malagradecida”. La voleibolista venezolana le desea el bien a sus detractores, más allá de que reciba y lea duros mensajes en redes sociales.

“Muchas personas dicen que soy malagradecida, que prometí jugar aquí o hacen otros comentarios, pero no entienden la frustración de no poder jugar, ni siquiera en una liga o en un club. Para hacerse notar, uno necesita jugar internacionalmente, porque también aspira a jugar en otros países, en ligas extranjeras. La gente no siempre ve eso. A pesar de todas las críticas, leo todos los comentarios, tanto los positivos como los negativos. A quienes me desean el mal, les deseo el bien, y a quienes me desean el bien, se los deseo aún más. Así que no se preocupen por los malos comentarios, no los tomo tan a pecho”, sentenció.

Santana enfrentará a Perú en la final

Por casualidades de la vida y el destino, Alejandra Santana enfrentará a Perú en la final de los Juegos Bolivarianos. Este partido está programado para el domingo 7 de diciembre a las 14:00 horas en el Coliseo Eduardo Dibós situado en el distrito de San Borja.

"Ese día, bueno, la verdad, estoy dividida en dos mitades", fue lo que dijo la central sobre medirse con la ‘bicolor’ por la medalla de oro. La venezolana ya demostró de lo que está hecha en el choque ante la escuadra de Antonio Rizola por la fecha 3 de la primera fase.

