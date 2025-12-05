Perú Deportes

“Christian Cueva vino gordo y se fue más gordo”: el lapidario comentario de la prensa ecuatoriana al ‘10′ tras su salida de Emelec

El ‘Cholito’ se marchó con anticipación del club tras rescindir su contrato por falta de pagos. La situación, cuanto menos curiosa, motivó una serie de críticas de los panelistas norteños


Cueva demostrando su talento en un control de balón durante los entrenamientos con Emelec. - Crédito: Difusión

Otra aventura prematura en la vida de Christian Cueva. Duró poco menos de seis meses en Emelec, club que apostó por su fichaje a partir de su inesperada resurrección con Cienciano, aduciendo problemas personales. Seguro que también pesó la falta de liquidez en la institución para asegurar su altísimo salario.

En la interna de la institución ‘eléctrica’ apenas y se han sorprendido por la salida del ‘Cholito’, quien desde hace varias semanas meditaba esa posibilidad y la concretó en la recta final del Hexagonal de la Liga Pro. Claro que fue un dolor de cabeza para el DT Guillermo Duró prescindir del talentoso peruano, pero comprendió que lo mejor era abrirle la puerta de salida.


Cueva besando el tatuaje dedicado a uno de sus menores hijos. - Crédito: Andres Mediavilla

Quienes si no salen de su asombro por la determinación sorpresiva de Christian Cueva son los periodistas en Ecuador. Muchos de ellos han criticado su comportamiento al igual que su profesionalismo, muy venido a menos, dicho sea de paso.

La voz más fuerte llegó por parte del panelista Santiago Bucaram López en su intervención en el programa De Una SF: “Era un error traerlo, era un error pagar y era un error tenerlo en el equipo. Y se demostró con el paso del tiempo futbolísticamente y después cuando le tocó irse, cuando no quería jugar, porque al final se notó”.

El lapidario comentario de un periodista ecuatoriano por el paso insulso del '10' en Emelec. | VIDEO: Zapping Sports

“Todos decíamos obviamente si Cueva está bien físicamente vuela, pero ya lo trajiste gordo, se fue más gordo. Mentían que se levantaba a las cinco de la mañana, que se iba a las diez de la noche, que se hacía quinientos abdominales todo el tiempo”, continuó.

Basta de comerse esos cuentos fáciles que todos sabemos que no son. Yo valoro, por ejemplo, cuando traen un tipo que de verdad impulsa al grupo. Por ejemplo, si Emelec va a decir en un momento yo hago el esfuerzo para tenerlo a Achillier a los 40 años, dale, te entiendo, porque es un líder positivo, veterano y todo, pero es un líder positivo que va a entrenar y que se va a fajar”, zanjó Bucaram.


Cueva duró poco menos de un semestre en Emelec. - Crédito: Composición Infobae

