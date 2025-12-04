Perú Deportes

Polémica en Juegos Bolivarianos 2025: Cecilia Tait solicitó rendir cuentas a Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano

La exvoleibolista y ahora miembro del Comité Olímpico Internacional se sumó al pedido del congresista Carlos Zevallos, quien pidió información al mandamás del COP sobre gastos y toma de decisiones unilaterales

La polémica en torno a la gestión de los Juegos Bolivarianos 2025 en Lima sumó un nuevo capítulo tras el reclamo formal de Cecilia Tait, exmedallista olímpica y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), quien exigió explicaciones urgentes a Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano (COP). La exvoleibolista solicitó la entrega inmediata de información financiera y administrativa, luego de que el congresista Carlos Zeballos denunciara presuntas irregularidades y falta de transparencia en la organización del evento deportivo.

Las demandas se originaron después de que deportistas y federaciones participantes reportaran problemas logísticos, carencias en apoyo institucional y falta de claridad en el manejo de recursos del COP durante la competencia polideportiva. La presión pública llevó al legislador Zeballos, en su calidad de fiscalizador, a oficializar un pedido de rendición de cuentas al titular del Comité Olímpico Peruano. El documento remitido tuvo copia a Tait, quien reforzó el reclamo mediante una extensa carta pública dirigida a Manyari.

En su misiva exige, entre otros puntos, la “relación completa y documentada de todos los gastos personales del Presidente del COP que hayan sido cargados al presupuesto institucional, incluyendo pasajes, viáticos, consumos, estancias, servicios o pagos encubiertos”. Solicita además que si se niega su existencia, se adjunte “certificación contable y de tesorería —con firmas responsables— que señale expresamente que ningún gasto personal del Presidente ha sido cubierto por el COP”. Requiere información sobre si el COP paga conductor o personal de seguridad para el presidente, la remisión de copias certificadas de los libros contables, el detalle de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, y los expedientes de compras realizadas en los últimos 12 meses.

Tait también demanda la remisión de las actas del Consejo Ejecutivo “donde consten: autorización para firmar el acuerdo con PNUD, autorización para uso de fondos para pagos de árbitros” y cualquier disposición unilateral de recursos. Pide la relación total de cuentas bancarias, sus movimientos recientes y las personas autorizadas a manejarlas, así como la “designación inmediata de un Asistente de Control y Fiscalización (Controller), independiente de la Presidencia”.

El documento advierte un plazo máximo de cinco días hábiles para entregar la información. Superado ese límite, Tait indicó que efectuará un reporte formal al COI por potencial vulneración de la Carta Olímpica, informará a Panam Sports y tomará otras acciones institucionales.

“En caso de no entregar la información completa en un plazo máximo de 5 días hábiles, me veo en la obligación de seguir el siguiente camino: Reporte formal al COI por vulneración grave a la Carta Olímpica, comunicción directa a Panam Sports y acciones que correspondan en el estricto ejercicio de mis funciones a fin de salvaguardar los intereses de la institución”, cerró la carta enviada por la ‘Zurda de Oro’.
Manyari enfrentado con el congresista Zeballos

Ante el primer reclamo parlamentario, Renzo Manyari optó por enviar un mensaje a los presidentes de todas las federaciones deportivas del país. El escrito señala directamente al congresista Carlos Zeballos como responsable de las complicaciones experimentadas en los Juegos Bolivarianos 2025.

“Como saben, hubo un grupo de personas que se ocuparon de ir en contra de los Juegos Bolivarianos tanto de manera mediática como entre pasillos. Estas personas se encuentran organizadas dentro del grupo autodenominado ‘ADA’. Hoy se encuentran aliados con el congresista Carlos Zeballos… Felizmente, evitamos que se promulgue una ley a espaldas del sistema federado”, expresó Manyari en su grupo de WhatsApp institucional.

El mismo Zeballos fue el que expuso estos chats mediante su cuenta de X (antes Twitter). “El presidente del COP, Renzo Manyari, envió un mensaje a los presidentes de federaciones donde busca responsabilizar a terceros por los problemas de los Juegos Bolivarianos e incluso cuestiona la labor de fiscalización que realizamos desde el Congreso. Preocupa que, en lugar de transparentar el uso de los fondos públicos que manejan el COP y las federaciones, se intente presentar la supervisión y el control como una amenaza. ¿A qué le temen si todo está en orden?”.

El congresista agregó en su publicación: “Mi compromiso es firme: defender a los deportistas, cuidar los recursos del país y exigir instituciones transparentes, modernas y responsables. El deporte se fortalece con verdad y buen gobierno, no con temor a la fiscalización”. Hasta el momento, la dirigencia del COP no se ha pronunciado públicamente sobre el cumplimiento del plazo señalado ni sobre la posible entrega de la documentación requerida.

