Medallero de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025: así marcha el Team Perú en la disputa por las preseas

Kimberly García, Stefano Peschiera y Nicolás Pacheco cumplieron con las expectativas y se hicieron con las medallas de oro en sus disciplinas. Crédito: Difusión.

Una semana ha transcurrido desde la inauguración de los Juegos Bolivarianos 2025 en la Fortaleza del Real Felipe. Lima y Ayacucho han albergado esta cita continental que congrega a 17 países y cerca de cuatro mil atletas. De momento, Colombia lidera con una importante distancia el medallero del evento deportivo continental.

La delegación colombiana encabeza el medallero con un total de 184 medallas: 75 de oro, 64 de plata y 45 de bronce. Los cafeteros ratifican su posición como un país potencia en la región: las cuatros medallas olímpicas (tres de plata y una de bronce) en París 2024 son fruto de un trabajo sostenido y una política de estado que no desahucia al deporte.

En el segundo lugar, se ubica el país que vio nacer a Simón Bolívar, el libertador que da nombre al certamen continental por su influencia en las independencias de dominio español hace dos siglos. Venezuela suma 143 preseas: 53 de oro, 43 de plata y 47 de bronce.

Al podio se sube el Team Perú. El país anfitrión viene de conseguir su 31° presea dorada luego Gerson Martínez firme una actuación milimétrica en la categoría individual bola 9 de billar. En total, Perú registra 118 medallas en total. Aunado a las oro, se suman las 38 de plata y las 50 de bronce.

Medallero de los Juegos Bolivarianos 2025.

A falta de ocho días para el cierre de la competición, la delegación peruana aún tiene margen para intentar escalar posiciones. En la última edición de los Juegos de 2024, cuando Perú también fue sede, se impusieron en el medallero por encima de Colombia y Chile.

¿Dónde ver los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

La transmisión de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 estará disponible para los espectadores peruanos a través de la plataforma de streaming Zapping. Esta opción garantiza una cobertura exhaustiva del certamen, ya que contará con señales simultáneas dedicadas a los 45 deportes y 71 disciplinas de la justa.

Para acceder a esta cobertura digital, los usuarios pueden optar por una suscripción mensual a la plataforma, cuyo costo de entrada se presenta como una opción económica, partiendo desde los S/. 7.14.

Además, la cuenta oficial de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y RPP Deportes transmiten la competencia a través de sus cuentas de YouTube para todos los países miembros, y el Perú.

En la jornada inaugural, squash y hockey estrenaron la competencia en los Juegos Bolivarianos 2025 con presencia peruana. Crédito: COP

Lista de 30 Medallas de Oro (Team Perú - Bolivarianos 2025)

Atletismo (2 Oros)

FerdinandCereceda (Maratón)

Kimberly García (Media Maratón Marcha Atlética - 21K)

Tiro Deportivo (13 Oros)

Nicolás Pacheco (Skeet Individual)

Daniella Borda (Skeet Individual Femenina)

Marko Carrillo (Pistola Standard Individual)

Bérlan Rodríguez (Pistola Tiro Rápido Individual Masculina)

José Manrique Ullilen, Kevin Altamirano y Marko Carrillo (Pistola de Aire 10 m por Equipos Masculino)

Brianda Rivera, Claudia Sánchez y Liz Carrión (Pistola 25m por Equipos Femenino)

Daniel Vizcarra, Diego Morín y Miguel Mejía (Rifle de Aire 50m por Equipos Masculino)

Diego Morín y Alexia Arenas (Rifle de Aire 10m Mixto)

Daniel Vizcarra, Diego Morín y Miguel Mejía (Rifle Tendido 50m por Equipos)

Alessandro De Souza y Valentina Porcella (Trap por Equipos Mixto)

Marko Carrillo, Kevin Altamirano y Bérlan Rodríguez (Pistola Standard por Equipos)

Francisco Boza, Alessandro de Souza y Asier Cilloniz (Trap por Equipos Masculino)

Nicolás Pacheco y Daniella Borda (Skeet Mixto)

Vela (4 Oros)

Stefano Peschiera (ILCA 7)

Florencia Chiarella (ILCA 6)

Adriana Barrón (Sunfish)

Ismael Muelle y María Gracia Vegas (Snipe Mixta)

Natación (2 Oros)

Rafaela Fernandini (100 metros estilo libre)

Alexia Sotomayor (200 metros pecho)

Esgrima (2 Oros)

María Luisa Doig (Espada Individual)

Renzo Fukuda (Florete Individual Masculino)

Bádminton (2 Oros)

Inés Castillo (Individual Femenino)

Adriano Viale, Inés Castillo, José Guevara y Namie Miyahira (Equipo Mixto)

Otros Deportes (6 Oros)

Luiz David Bardales (Levantamiento de Pesas - Envión, -65kg)

Alonso Escudero y Rafael Gálvez (Squash - Dobles Masculino)

José Padilla, Kerry Páucar, Oswaldo Herrera, Rafael Hinostroza y Rodrigo Cueva (E-Sports - Dota 2 Masculino)

Cristhiana De Osma (Esquí Náutico - Slalom Femenino)

Itzel Delgado (Surf - SUP Race)

Gerson Martínez (Billar-Individual Bola 9)