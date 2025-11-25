Perú Deportes

Fondista peruano denuncia abandono y precariedad tras obtener medalla en los Bolivarianos 2025: “Es un desastre total”

El maratonista Ulises Martín Ambrosio alzó su voz por el desorden, abandono y falta de logística que sufrió en los días previos a su competencia. Pese a ello, logró la presea de plata

El fondista peruana contó las deficiencias que tuvo que lidiar en la organización antes de su competencia. (Video: TV Perú)

Los Juegos Bolivarianos 2025, que se desarrollan en Lima, continúan en el centro de la polémica debido a las múltiples críticas por la deficiente organización y la precariedad en la atención a los deportistas de Perú y de los demás países participantes. En medio de este escenario, el fondista nacional Ulises Martín Ambrosio convirtió lo que debía ser un día de celebración en una denuncia pública que volvió a exponer los problemas que arrastra el evento regional.

Ambrosio obtuvo la medalla de plata en la maratón disputada en el Centro Histórico de Lima, prueba realizada el domingo 23 de noviembre, en un circuito urbano que también coronó a su compatriota Ferdinand Cereceda, ganador del primer oro para el país. El peruano llegó solo tres segundos después del campeón, pero su logro deportivo pasó inmediatamente a segundo plano cuando decidió contar lo que vivió en los días previos a la competencia.

En declaraciones a TV Perú, el atleta lanzó una dura crítica a la logística y a la atención brindada a los deportistas: “Cada dirigente es responsable de lo que hace, yo como deportista vengo a cumplir lo que me toca y lo que me toca es agarrar una medalla. Lo pudimos lograr. Solamente decir que estamos abandonados, y yo creo que basta con eso, es todo. No quiero echar la culpa a la Federación ni al IPD, pero es la segunda vez que participo. Es un desastre total. Gracias a Dios últimamente pudimos descansar bien, yo vine a hacer mi trabajo”, denunció.

“Nos quedamos en la Federación”: la precariedad detrás de la medalla

El testimonio del fondista no terminó allí. En el programa ‘Contra Corriente’, de Willax TV, Ambrosio detalló que el caos empezó desde su llegada a Lima. Según relató, la organización proporcionó información tardía sobre la competencia, lo que generó confusión entre los atletas nacionales.

“Se han retrasado muchas cosas. Han comunicado a última hora, llegamos a Lima, no sabíamos a dónde ir. Nos quedamos en la Federación. Llamamos al IPD, pero no nos respondían nada. La Federación pudo tomar cartas en el asunto y nos pudo ayudar con el almuerzo y el hospedaje el día viernes (a menos de 48 horas de la competencia)”, declaró.

A este desorden se sumó un cambio de último momento en el tipo de prueba que debía disputar. El atleta se había preparado para una media maratón, pero esta fue cancelada sin aviso previo, obligándolo a participar en los 42 kilómetros de la maratón completa.

“Lo pensé, hablé con mi entrenador, porque no entrené para maratón. Los trabajos son más largos y diferentes. (Inicialmente) me cerré, ya había cumplido. Luego me animé”, contó el deportista, quien aun así logró conquistar la medalla de plata, dándole una alegría importante al Perú en los Juegos Bolivarianos 2025.

Un evento marcado por cuestionamientos

Las denuncias de Ulises Martín se producen en un contexto ya cargado de críticas hacia la organización de la vigésima edición de los Juegos Bolivarianos. Días antes del inicio del certamen, el Gobierno emitió un Decreto de Urgencia que autorizó un presupuesto extraordinario de S/ 35.6 millones para realizar contrataciones directas bajo el argumento de “desabastecimiento inminente”, una medida que aumentó las dudas sobre la planificación del evento.

Mientras los Juegos continúan, la voz del fondista peruano se suma a la creciente preocupación por las condiciones en las que los atletas deben competir, en un evento que debía ser una vitrina del deporte regional, pero que hoy enfrenta fuertes cuestionamientos.

