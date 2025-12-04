Fabio Gruber envía inesperada respuesta a Reimond Manco por la referencia a su primer partido con Perú: “Lo agradezco”

Fabio Gruber agradeció a Reimond Manco por sus halagadoras palabras hacia su persona. - Crédito: FPF / Difusión

Fabio Gruber está en boca de todos por su estreno con la selección peruana. En el FC Nürnberg no dejan de hablar tanto de su internacionalidad como la importancia dentro del bloque deportivo en la 2. Bundesliga. Del mismo modo en su país es un protagonista recurrente en distintos espacios digitales.

Durante las últimas semanas, muchos panelistas incluso lo elevaron a un pedestal tanto por su crecimiento en Alemania como por su respuesta positiva para representar a Perú. Entre las voces favorables surgió la de Reimond Manco, quien quedó muy conforme con su aparición esperando que siga siendo citado con recurrencia.

Fabio Gruber llegó para quedarse en la selección peruana. - Crédito: AFP

A manera de respuesta, dicho sea de paso demasiado inesperada, Fabio Gruber habló de los elogios del retirado mediocampista, con escasos pasajes por la selección nacional, en una entrevista concedida a FC Nürnberg - ClubTV. En ella, además, confirmó que solo piensa continuar defendiendo el escudo de su patria.

“Sí, sin duda [me enorgullece las palabras de Reimond Manco]. Así que, si la reacción es positiva para tu debut, bueno, sí, lo agradezco. Pero también sé que no es el final del camino, así que me llevo esta buena sensación y solo quiero seguir adelante”, sostuvo el central peruano.

Preguntado acerca del periplo realizado para cumplir su sueño dijo que "el viaje fue emocionante, porque no había vuelo directo de Alemania a Rusia. Así que volé vía Estambul. Fueron tres horas de ida y tres de vuelta de aquí a Estambul y luego de Estambul a San Petersburgo. Sí, fui el primero en llegar. El resto del equipo llegó un poco después. Poco a poco fui conociendo a todos“.

"Todavía necesito familiarizarme con los procedimientos y conocer mejor a los chicos, por así decirlo. No se hace de la noche a la mañana, ni en un solo curso de capacitación. Así que, como equipo, estamos intentando adaptarnos a los nuevos procedimientos, porque se está produciendo un cambio dentro de la federación y del equipo. Intentamos trabajar juntos lo mejor posible y entendernos mejor“, sumó Gruber.