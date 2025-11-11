“Fabio Gruber es muy valorado, se le ve como un futuro líder”: el impacto en FC Nürnberg por beneficioso y exótico llamado surgido en Perú

Fabio Gruber durante un partido de la 2. Bundesliga. - Crédito: FC Nürnberg

En febrero del presente año apareció, por primera vez, en el escenario público la identidad de Fabio Gruber al conocerse su desembarco al FC Nürnberg desde el modesto SC Verl de la tercera categoría de Alemania. Sin embargo, su historia, para los entendidos acerca de la diáspora peruana, se remonta a inicios del 2020 cuando irrumpió con fuerza en la reserva del FC Augsburg.

En los años posteriores se hizo un nombre propio en medio del silencio y esfuerzo. Enterados de su existencia y nacionalidad, el área de scouting de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hizo una observación más detallada de su progresión.

Fabio Gruber se ha ganado el corazón de la afición de FC Nürnberg. - Crédito: Sportfoto Zink

No bien se percataron de su crecimiento, tanto en lo deportivo como en lo económico, llegó el momento de establecer una comunicación directa con Gruber y su entorno. Paso adecuado pensando en el aclamado recambio generacional en la zona defensiva. Había señales más que alentadoras que daban cuenta de una posible consideración con el anterior entrenador interino, Óscar Ibáñez, pero la citación no se dio priorizando a los de siempre.

Culminado el calamitoso proceso eliminatorio a Norteamérica 2026, y consumada la gestión de Ibáñez, se dio inicio a un nuevo interinato con prioridad exclusiva de echar mano de los nuevos valores ubicados en el extranjero. Entonces, el momento para reclutar a Fabio, junto a otros legionarios, se dio no sin algunos percances vinculados con la documentación.

El central alemán-peruano jugará en la 2. Bundesliga. | VIDEO: FC Nürnberg

Honor en Nürnberg

A la interna de FC Nürnberg ha generado felicidad y hasta euforia el solo hecho de que Fabio Gruber haya formado parte, inicialmente, del proceso de reclutamiento en la selección peruana. No es para menos, porque el histórico club alemán —que en la actualidad lucha por regresar a su sitial por excelencia que es la Bundesliga— de esa manera vuelve a oídos de todos, en especial por Sudamérica.

“Es importante para él y también para nosotros. Me alegro por él porque vino de la tercera división, luchó para llegar hasta ahí y perseveró. Es un verdadero reconocimiento que ahora sea jugador de la selección nacional”, admitió el directivo Joti Chatzialexiou.

Fabio Gruber se despide de la afición después de una victoria en la 2. Bundesliga. - Crédito: FCN

El periodista Nico Gelev, voz autorizada en el mundo FCN dentro del diario Bild, consideró que para ‘Der Club’ “es un honor, sin duda” que un defensor prometedor como Fabio Gruber inicie su periodo oficial con Perú, una situación “sí algo exótica”, porque será “un internacional jugando para su selección en otro continente”.

“Creo que si jugara en la selección sería beneficioso para Perú, ya que la 2. Bundesliga es una liga de alto nivel. Se siente muy orgulloso de jugar para el país de su madre. Además, habla muy bien español”, manifestó a Infobae.

El central del FCN quiere representar a la selección peruana. | VIDEO: Movistar Deportes

Una visión similar tuvo Uli Digmayer, experimentado hombre de prensa del Nürnberger Nachrichten, quien remarcó que el "FC Nürnberg está orgulloso" de extender un poco más su bloque de futbolistas internacionales, aunque con el nuevo peruano habrá una expectativa distinta por el destino a recalar.

“No puedo juzgar la calidad de la selección peruana, pero sé que están en un proceso de reconstrucción. Por lo tanto, no es sorprendente que un jugador de la segunda división alemana con raíces peruanas esté en la mira. Hay satisfacción de tener a otro jugador internacional absoluto en sus filas, tras Markhiev (Finlandia), Lochoshvili (Georgia) y Biron (Martinica), sobre todo porque esto también aumentará su valor de mercado”, expresó.

Entre Buendesliga 2 y Copa de Alemania, Gruber ha disputado nueve encuentros esta temporada. Es decir, ha sumado minutos en todos los encuentros de su equipo. Crédito: IMAGO.

Capitán con proyección

La contratación de Fabio Gruber en Nürnberg era valorada como una apuesta a largo plazo tanto por las autoridades como por el cuerpo técnico. Sin embargo, su estilo desenfadado volcado en los entrenamientos le abrió espacio entre los titulares y muy pronto se estableció como un puntual inamovible.

Definitivamente, nadie vio venir esa evolución, pero mayor fue la sorpresa cuando se le asignó la cinta de capitán. Desde la perspectiva de Nico Gelev, bajo esa función, “es indudablemente un jugador clave para el Núremberg. Él es el futuro y por eso Klose le concede minutos”.

El central peruano, de 23 años, lleva un gol anotado con FCN. | VIDEO: Sport1

Ocupar ese rol significó ganar mayores enteros y dejar en el dique seco a un futbolista superior en experiencia y edad, aunque con un físico ya mermado por el transcurrir de los años. “Con la relegación del capitán Robin Knoche al banquillo, Gruber ha ascendido aún más en la jerarquía. Esto demuestra que Fabio es muy valorado dentro del club y se le ve como un futuro líder”, sostuvo Digmayer.

Si bien Knoche, sobre el papel, cuenta con mayores galones por su pasado en la selección de Alemania y etapas disputando la Champions League, la decisión de Klose por cerrar filas con Gruber es un claro aviso tanto de cambio como de aprecio por el nuevo valor de Perú.

Fabio Gruber saludando a Robin Knoche durante un partido del ascenso en Alemania. - Crédito: FCN

¿Y Gruber es fiable?

De Fabio solo podemos quedarnos con los resúmenes que son elevados en las plataformas digitales o en las clasificaciones generales de las jornadas en sitios especializados. Aunque perspectivas más detalladas son ofrecidas por aquellos que conocen su avance a raudales en una institución que ha empezado con el pie izquierdo la temporada.

En diálogo con Infobae Perú, el periodista y analista Christian Pöhlmann ponderó el alza de un Gruber que “se ha adaptado muy bien y con rapidez al Nürnberg" facilitando así la construcción de la estructura defensiva del plantel a cargo de Miroslav Klose.

Hijo de madre peruana, Gruber empieza a hacerse un nombre en FC Nürnberg. | VIDEO: FCN

“Tras un breve periodo de adaptación, se consolidó como titular indiscutible en la defensa central durante la segunda mitad de la temporada pasada. A pesar de su juventud y su corta trayectoria en el club, ya parece desempeñar un papel importante en el equipo”, valoró.

Nuevamente toma protagonismo Gelev, pero ahora para añadir contexto a su estilo de juego. Aseguró que “organiza la defensa y también es responsable de la puesta a punto; el juego aéreo y la lucha en los duelos individuales son sin duda sus puntos fuertes”.

Fabio Gruber, de 23 años, es el líder en defensa del FC Núremberg. - Crédito: IMAGO

Comparte la misma lectura Digmayer resaltando que “Fabio Gruber es muy talentoso e inteligente, tiene mucha calma con el balón, es relativamente rápido para ser central, posee buenas habilidades de pase y es especialmente fuerte en el juego aéreo"; aunque no deja pasar por alto sus problemas en “las disputas o en el posicionamiento”.

Lo mejor que podría sucederle a Gruber, de 23 años, es que todas esas cualidades que describen de su forma de juego queden en evidencia cuando llegue su estreno oficial con Perú. Ya sea como titular o sumando minutos, pero es momento de enterarnos qué clase de nivel ostenta el capitán del FCN.